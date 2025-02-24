19 СМС-баталий между родителями и их детьми, от чтения которых так и тянет улыбнуться

Переписки
3 часа назад

Переписки с детьми порой настолько комичны, что их можно вместо анекдотов цитировать. Надеемся, что вы найдете минутку, чтобы хорошо посмеяться над тем, в какие причудливые переписки порой выливаются взаимоотношения детей и родителей.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Убойные переписки / VK

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: AnekdotovStreet.com

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © DaSeryozno / Pikabu

5. «Сын попросил увеличить ему сумму денег на карманные расходы»

O_о
3 дня назад

Можно не учиться, сразу в продажи. В автосалон и жить в шоколаде.

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6. «Что-то мне подсказывает, что не подтянет»

7. «Весь день с нетерпением ждала сообщение от сына из школы, и вот что он мне прислал»

8. "Сыну 10, на носу Новый год. Была на работе и решила спросить, что хотел бы в подарок. Живем обычно, без излишеств. А в ответ это"

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Смешные приколы и переписки / VK

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12. Папина забота выглядит так

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: © Diksis97 / Pikabu

15. «Страдания юного айфониста»

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«Уехала на несколько дней к родителям, оставила сына-пятиклассника с мужем. Еду в поезде, и тут приходит сообщение от ребенка»

17. "Мой 9-летний сын такой:"

O_о
3 дня назад

Не поганкой? В "Сказках лесной полянки" Валерия Кастрючина поганки - "лосиная аптека"

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O_о
3 дня назад

О, я помню, как раньше они до 5 играли в машинки. Растут дети в кулсторях из интернет ков🥲

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Chchchchchch / Pikabu

Умение быстро находить ответ — полезный навык. Некоторые настолько отточили его, что их находчивость проявляется даже в вот таких смешных переписках.

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