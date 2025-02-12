16 деталей в повседневных вещах, от которых так и веет заботой и любовью к детям

Иногда самые обыденные вещи могут поразить нас своими деталями. Это может быть просто какая-то милая надпись на бирке, которая поднимает настроение, а может и вполне продуманная деталь дизайна. Именно такие любопытные детали обнаружили пользователи в вещах, предназначенных для детей.

«В комплект этой детской пижамы вложили крошечную футболочку для плюшевого мишки»

«Моя дочурка учится в 1-м классе. Только гляньте, какие парты для них придумали, чтобы неугомонные детишки могли потратить свою энергию — с педалями»

«Вот такое мыло с мини-фигуркой внутри производит местный магазинчик»

«В моей школе появился симулятор вождения, чтобы приучить детей не пользоваться телефоном за рулем»

«В этой пиццерии есть лесенка, чтобы маленькие дети могли наблюдать за тем, как готовится пицца»

«Юные инспекторы качества пиццы. Поднимись, чтобы посмотреть, как готовится тесто».

«В местном супермаркете дети могут взять фрукт бесплатно»

«В школе, где учатся мои дети, есть автомат для продажи школьных принадлежностей»

«Тетради — $ 0.75, ластики — $ 0.25, карандаши — $ 0.25».

«Пол перед телевизором в магазине детской одежды стерся от сидящих перед ним детей»

«Вы только посмотрите, какую забавную бирку разместили на пальто моего сынишки. На нее нужно вписать его имя»

«Если вещь потерялась, верните ее, пожалуйста, владельцу. В качестве вознаграждения вы получите либо столько же пиратского золота, сколько вы весите, либо мою вечную благодарность... Но, скорее всего, все-таки второе».

«В этой стоматологии есть приставка для детей»

«Вывернула джинсы дочери наизнанку, чтобы постирать. А после стирки заметила эту забавную деталь на карманах»

«Наполни свои карманы лягушками. Наполни свои карманы цветами. Наполни свои карманы жвачками».

«Подарили нашей 3-летней дочери куклу. А в комплекте к кукле шло вот это. Реалистичненько получилось»

«Этим чашкам много лет, и только сейчас я заметил, что рисунок одной чашки продолжается на другой»

«Новые сапожки сына пришли с пеной для защиты шипов»

«Обнаружила это на бирке комбинезончика моей 7-месячной дочки»

«Бог ты мой, какая кроха!»

«Был в Германии в музее. За туалет пришлось платить, но от души порадовала хитрая задумка, благодаря которой малыши могут пройти бесплатно»