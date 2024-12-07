20+ дизайнеров, которые, кажется, слегка перемудрили, создавая свои товары
Зачем нужны часы для левшей или флакон, который не может стоять, но протекает, если его положить? На этот вопрос у нас нет ответа, но, возможно, он найдется у вас. Предоставляем вам возможность полюбоваться на вещи, о дизайне которых будет что сказать, наверное, каждому.
«Мне подарили на Новый год контейнер с горячим шоколадом. Сегодня решил побаловать себя, открываю, а там это»
«Оказалось, что в новогодней гирлянде настоящими являются только красные и зеленые лампочки. А остальные — это просто имитация лампочек из пластика»
В серебристом шарике видно отражение то ли собаки, то ли зайца. А в жёлтом- кошка. Гирлянда, как раз для них и подойдёт. Зверям ведь тоже нужен праздник.
«Этот флакон не может стоять сам по себе, но протечет, если его положить»
Раньше были подобные духи с кронштейном красивым, но и лёжа не протекали, брак
«Купил эту кружку с набором для приготовления горячего шоколада. А потом вытащил пакет и прямо офигел: полпакета забито обычной бумагой»
Я однажды в Китае купила огромный чупа-чупс. Хотела внука порадовать. А когда вскрыли это "чудо", там оказалось много маленьких чупиков.
«На самом деле это пластиковая игрушка, а не сладости»
«Смайлик на моем пакете выглядит так, словно он с трудом сдерживается, чтобы не заорать»
«Спасибо. Для вашего бизнеса».
«У меня так много вопросов. Но главный: зачем, скажите на милость?»
«Носки, которые можно смыть в унитаз».
«Пять минут я пытался понять, что такое „XAM“ на моей новой кофеварке»
«Заметил этот шедевр дизайна в магазине»
«Представляю вашему вниманию „Мокрые джинсы“. Как гласит ярлык: „Мокрые штаны с ощущением сухости“»
Если штаны недорогие, можно купить и по краям "мокрого" пятна обвести заклёпками. Тогда будет понятно, что это не случайная неожиданность, а ... запланированная 😀
«Музыкальная колонка — бак для мусора. Серьезно?»
«Купила мерные ложки. А вот это-то и не заметила»
«Одна чайная ложка — 4 мл. Половина чайной ложки — 2,5 мл.»
«Они делают прихватки из синтетической ткани»
«У меня есть часы для левшей»
«В магазине начали продаваться вот такие „минималистичные новогодние елки“»
«Кто придумал такую модель мышки? Я попробовал ее, и она такая же неудобная, какой и кажется»
Тот кто придумал, уже получил свои дивиденды за модный дизайн. Это не для удобства, а для "дизайнерского решения".
«Закончил установку сушилки и только сейчас заметил, что переключатель режимов на английском, а кнопки на французском»
«На коробке написано, что мини-холодильник вмещает до 12 банок. А на практике в него едва влезает 6 банок»
«Приятной поездки в Рисп»
«Расположение кнопок на пульте сделано на тяп-ляп»
«Видел в продаже этот шар-смайлик»
- Если бы родители повесили это шар на елку в моем детстве, фиг бы меня дозвались к праздничному столу! Я бы была слишком напугана, чтобы прийти. © Karnakite / Reddit
Некоторые дизайнеры не считают нужным придерживаться законов логики при создании вещей. И в итоге получаются вот такие «шедевры», для которых слова доброго не находится.
Комментарии
шЫдЭврально! Дизайнеров развелось, как "нерезанных собак". Вот они и изголяются, как могут. Правильнее сказать, не могут. А производителям, похоже, пофигу.
Имитация лампочек нана гирлянде и бумага вместо зефирок - это не дизайнерский прокол, а продаванский обман.
А платок с надписью Раris - ну такое, просто слово написано гамнога раз без пробела.
спасибо дизайнерам: наконец-то изобрели, а я купил, чайную кружку для себя, левши!)
осталось найти ещё для пиваса + кофейную чашку.