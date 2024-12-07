20+ дизайнеров, которые, кажется, слегка перемудрили, создавая свои товары

Дизайн
3 часа назад

Зачем нужны часы для левшей или флакон, который не может стоять, но протекает, если его положить? На этот вопрос у нас нет ответа, но, возможно, он найдется у вас. Предоставляем вам возможность полюбоваться на вещи, о дизайне которых будет что сказать, наверное, каждому.

«Мне подарили на Новый год контейнер с горячим шоколадом. Сегодня решил побаловать себя, открываю, а там это»

«Оказалось, что в новогодней гирлянде настоящими являются только красные и зеленые лампочки. А остальные — это просто имитация лампочек из пластика»

Светлана БМВ
2 дня назад

В серебристом шарике видно отражение то ли собаки, то ли зайца. А в жёлтом- кошка. Гирлянда, как раз для них и подойдёт. Зверям ведь тоже нужен праздник.

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«Этот флакон не может стоять сам по себе, но протечет, если его положить»

«Купил эту кружку с набором для приготовления горячего шоколада. А потом вытащил пакет и прямо офигел: полпакета забито обычной бумагой»

Нина Ширшова
1 день назад

Я однажды в Китае купила огромный чупа-чупс. Хотела внука порадовать. А когда вскрыли это "чудо", там оказалось много маленьких чупиков.

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«На самом деле это пластиковая игрушка, а не сладости»

«Смайлик на моем пакете выглядит так, словно он с трудом сдерживается, чтобы не заорать»

«Спасибо. Для вашего бизнеса».

«У меня так много вопросов. Но главный: зачем, скажите на милость?»

«Носки, которые можно смыть в унитаз».

«Пять минут я пытался понять, что такое „XAM“ на моей новой кофеварке»

«Заметил этот шедевр дизайна в магазине»

«Представляю вашему вниманию „Мокрые джинсы“. Как гласит ярлык: „Мокрые штаны с ощущением сухости“»

Светлана БМВ
2 дня назад

Если штаны недорогие, можно купить и по краям "мокрого" пятна обвести заклёпками. Тогда будет понятно, что это не случайная неожиданность, а ... запланированная 😀

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«Музыкальная колонка — бак для мусора. Серьезно?»

«Купила мерные ложки. А вот это-то и не заметила»

«Одна чайная ложка — 4 мл. Половина чайной ложки — 2,5 мл.»

«Они делают прихватки из синтетической ткани»

«У меня есть часы для левшей»

«В магазине начали продаваться вот такие „минималистичные новогодние елки“»

«Кто придумал такую модель мышки? Я попробовал ее, и она такая же неудобная, какой и кажется»

Светлана БМВ
2 дня назад

Тот кто придумал, уже получил свои дивиденды за модный дизайн. Это не для удобства, а для "дизайнерского решения".

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«Закончил установку сушилки и только сейчас заметил, что переключатель режимов на английском, а кнопки на французском»

«На коробке написано, что мини-холодильник вмещает до 12 банок. А на практике в него едва влезает 6 банок»

«Приятной поездки в Рисп»

«Расположение кнопок на пульте сделано на тяп-ляп»

«Видел в продаже этот шар-смайлик»

  • Если бы родители повесили это шар на елку в моем детстве, фиг бы меня дозвались к праздничному столу! Я бы была слишком напугана, чтобы прийти. © Karnakite / Reddit

Некоторые дизайнеры не считают нужным придерживаться законов логики при создании вещей. И в итоге получаются вот такие «шедевры», для которых слова доброго не находится.

Фото на превью Kasey401 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
2 дня назад

шЫдЭврально! Дизайнеров развелось, как "нерезанных собак". Вот они и изголяются, как могут. Правильнее сказать, не могут. А производителям, похоже, пофигу.

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Энигма
3 часа назад

Имитация лампочек нана гирлянде и бумага вместо зефирок - это не дизайнерский прокол, а продаванский обман.
А платок с надписью Раris - ну такое, просто слово написано гамнога раз без пробела.

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B.Atayewa
2 часа назад

*Холодильник вмещает до 12 банок* - ну что ж , вас не обманули .

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Sergey Gorovoy
1 час назад

спасибо дизайнерам: наконец-то изобрели, а я купил, чайную кружку для себя, левши!)
осталось найти ещё для пиваса + кофейную чашку.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
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