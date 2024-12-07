20+ дизайнеров, которые, кажется, слегка перемудрили, создавая свои товары

Зачем нужны часы для левшей или флакон, который не может стоять, но протекает, если его положить? На этот вопрос у нас нет ответа, но, возможно, он найдется у вас. Предоставляем вам возможность полюбоваться на вещи, о дизайне которых будет что сказать, наверное, каждому.



«Мне подарили на Новый год контейнер с горячим шоколадом. Сегодня решил побаловать себя, открываю, а там это»

«Оказалось, что в новогодней гирлянде настоящими являются только красные и зеленые лампочки. А остальные — это просто имитация лампочек из пластика»

«Этот флакон не может стоять сам по себе, но протечет, если его положить»

«Купил эту кружку с набором для приготовления горячего шоколада. А потом вытащил пакет и прямо офигел: полпакета забито обычной бумагой»

«На самом деле это пластиковая игрушка, а не сладости»

«Смайлик на моем пакете выглядит так, словно он с трудом сдерживается, чтобы не заорать»

«Спасибо. Для вашего бизнеса».

«У меня так много вопросов. Но главный: зачем, скажите на милость?»

«Носки, которые можно смыть в унитаз».

«Пять минут я пытался понять, что такое „XAM“ на моей новой кофеварке»

«Заметил этот шедевр дизайна в магазине»

«Представляю вашему вниманию „Мокрые джинсы“. Как гласит ярлык: „Мокрые штаны с ощущением сухости“»

«Музыкальная колонка — бак для мусора. Серьезно?»

«Купила мерные ложки. А вот это-то и не заметила»

«Одна чайная ложка — 4 мл. Половина чайной ложки — 2,5 мл.»

«Они делают прихватки из синтетической ткани»

«У меня есть часы для левшей»

«В магазине начали продаваться вот такие „минималистичные новогодние елки“»

«Кто придумал такую модель мышки? Я попробовал ее, и она такая же неудобная, какой и кажется»

«Закончил установку сушилки и только сейчас заметил, что переключатель режимов на английском, а кнопки на французском»

«На коробке написано, что мини-холодильник вмещает до 12 банок. А на практике в него едва влезает 6 банок»

«Приятной поездки в Рисп»

«Расположение кнопок на пульте сделано на тяп-ляп»

«Видел в продаже этот шар-смайлик»

Если бы родители повесили это шар на елку в моем детстве, фиг бы меня дозвались к праздничному столу! Я бы была слишком напугана, чтобы прийти. © Karnakite / Reddit