15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут
Истории
5 часов назад
Экзамены — это не просто тест на знания, а настоящее испытание нервов, изобретательности и иногда удачи. У каждого студента найдется хотя бы одна история, о которой хочется поведать друзьям и близким. Чего только стоит рассказ про устройство для измерения пельменей.
- Сижу на экзамене, чего-то калякаю, вспoминаю. И вот пошел отвечать. Преподаватель вопросами завалил, потом говорит: «Весьма неплохо! Видно, что готовился». Я уж расслабился: минимум четверку схлопочу! А он выдал: «Жду осенью на пересдачу, еще немного подготовишься и прихoди». © Убойные Истории / VK
- Идет экзамен. Доцент двигает ко мне зачетку: «Двойка! Вы сообщили мне сведения ученых 18 века». Двигаю зачетку ему и говорю: «Неужели ученому 18 века вы поставили бы двойку?!» Тот на мгновение призадумался и поставил в зачетку пятерку. © Марк Красный / Dzen
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- Была у нас в универе одногруппница. И вот последняя сессия, все сдали уже, остались в аудитории она и препод. Полтора часа сидели там тихонько. Наконец-то выбегает она и кричит: «Сдала, сдала, сдала!» Следом выходит препод и как скажет: «Не вы сдали, а я сдался...» © ШКогвартс / VK
- Статистика, 3-я пересдача. Я готовилась, а муж (вместе учились) решил, что все равно не сдаст и не пошел. Сидим в аудитории. Тут открывается дверь, кто-то вызывает экзаменатора. Она возвращается и всем просто так ставит зачет. Оказывается, преподавателю сообщили о том, что ей дали квартиру, и надо было куда-то срочно ехать. Так, не отвечая по билету, все благополучно сдали зачет. Кроме студентов, которые не пришли. Это было в 1980 году. Помню до сих пор. © Карпенко Ирина / Dzen
- 3-й курс. Финансовое право. Все лекции посещал, ни одного прогула, конспект полный написан. Но оценки по контрольным, как помню, были
2-3-3-3-3.Прихожу на экзамен, а преподаватель меня вызывает и, не глядя в мой билет, мне в зачетку ставит 5. И говорит: «Спасибо, что с уважением отнеслись к предмету». © С. Дмитрий / Dzen
- Был у нас преподаватель, который ненавидел выражение «как бы». Произошел забавный случай у него во время сессии. Мой одногруппник сдавал свою работу, защищал ее, рассказывал обо всем. И постоянно вставлял эту паразитную конструкцию «как бы». Преподаватель вежливо дослушал его, а потом сказал: «Владимир, а вы знаете, откуда пошло выражение „как бы“? Не знаете. Словари и книги по лингвистике дают много подсказок. И легко выясняется, что эта часть речи указывает на то, что использующий ее просто сомневается в том, что озвучивает. Вы сомневаетесь в своей же работе, поэтому я ставлю вам два! До свидания!» Как же мы все потом боялись случайно вставить это адское «как бы». © ШКогвартс / VK
- Сдавала философию, вызубрила только 9 билетов из 36. Попался 9-й. Ответила, поставили 5, еще и хвалили перед всей группой, мол, смотрите, как надо учиться. © Галина З. / Dzen
- В прошлом году мы писали контрольную по биологии. Один мой близкий друг напрочь забыл материал по одному из вопросов и вместо ответа написал: «Как вы, возможно, уже заметили, я ничего не знаю по этой теме, поэтому просто напишу в оставшейся части работы слово „чизкейк“. Чизкейк, чизкейк, чизкейк...» и так далее. Он не получил зачета, а я долго хохотал над его смелостью. © thiemsen / Reddit
- Идeт экзамен по матану. Cтудентка валится, хорошо так. Ее тoварищ, уже прошедший эту пытку решает помочь: открывает дверь и обращаясь к студeнтке:
— Ленка! У тебя сын рoдился!
Преподаватель, пoднимая голову от билета:
— Сын?! Сын — это хoрошо, ладно, тройка, давай зачетку... © Убойные Истории / VK
- Помню, надо было сдавать историю. За несколько дней до экзамена мне снится сон, что идет экзамен по истории, но в школе, и я вытягиваю 13-й билет. Я его выучил на всякий случай. Пришел на экзамен и вытянул 13-й билет! © Ayrat Shagaliev / Dzen
- К экзамену по экономике практически не готовилась, потому что не понимала ее. Взяла с собой карманный экономический словарик и пошла. Нашла в нем формулировки и привела примеры из нашей жизни: сравнила маргарин бельгийский и наше масло сливочное. Что-то вывела из этого. Преподаватель был потрясен таким примером: улыбнулся и сказал, что за находчивость ставит мне четверку. © Елена Иванова / Dzen
- Последний курс, последний экзамен, философия. Сдавала не со своей группой. А препод консерватор, у него, видите ли, девочки все должны быть в юбках. А я в джинсах. Я мечусь, мол, девчонки, дайте юбку. Группа не своя, никто не помогает. Вдруг вижу, знакомая девчонка, но размер у нее другой. Умоляю: «Анька, дай юбку». Она говорит: «Но я-то в твои штаны не влезу». Ничего, мол, в туалете посидишь. А я тебе в буфете два десерта куплю. Согласилась. Прибегаю в аудиторию, придерживая юбку руками, хватаю билет, получаю законную четверку и убегаю. © Ольга Савина / Dzen
- Я на экзамене по физике вызубрила только один билет под номером 13. Не любила этот предмет. Захожу на экзамен, Ольга Валентиновна смотрит на меня с иронией, ибо все знает о моей антипатии. Я из кучи билетов выбираю номер 13. Иду готовлюсь и спокойно его сдаю. Конечно, не на пять, ибо Ольга Валентиновна чувствовала, что подвох где-то есть, а где — она так и не догадалась. Прошло больше сорока лет, а я до сих пор помню. © Бабушка «Максима» / Dzen
- Зимa. Институт. Сессия... куда без нее. Экзамен по электротехнике. Молoдой человек отвечает на вопросы билета. Преподаватель в конце задает контрольный вопрос:
— А какие есть измерительные приборы и что они измеряют?
— Ампельметр!
— И что же им измерять? Пельмени?! © Убойные Истории / VK
- Получала второе высшее. Заочно. Препод по высшей математике на установочной сессии дал всем задания. Всего 4 варианта на группу. Скооперировались мы по вариантам, кое-как решили. Он всем черкает в тетрадках, выставляет незачет и отправляет на переделку. Мы сверяем тетради: исчерканы у всех разные задания. А работы-то в пределах варианта идентичны! В общем, мы переписываем все заново, как было, сдаем ему и слышим: «Ну вот, другое дело». © ice249 / Dzen
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