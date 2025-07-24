15 экзаменов и сессий, которые студенты до сих пор забыть не могут

Экзамены — это не просто тест на знания, а настоящее испытание нервов, изобретательности и иногда удачи. У каждого студента найдется хотя бы одна история, о которой хочется поведать друзьям и близким. Чего только стоит рассказ про устройство для измерения пельменей.