20 семей, где искренняя доброта и гордость друг за друга стоят на первом месте

«Часы папа собирает уже довольно давно, лет 10, наверное. В основном это покупки с рук либо на барахолках разных городов. Везде, куда мы ездили, мы обязательно посещали барахолку, ну и таким образом коллекция пополнялась. В целом я очень горжусь папиной коллекцией, о нем даже писали статью в газете нашего небольшого городка. У папы много и других коллекций: например, огромное количество марок разных стран, монет (как зарубежных, так и редких выпусков нашей страны), открыток — в общем, много чего еще! Забот и хобби у него предостаточно, и, я думаю, это самое главное в жизни, ведь тогда человек не стареет душой»