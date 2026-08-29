Конечно такой мамой можно гордиться. И с внуками (=с вашими детьми посидит) и вареньев и закруток на лиму надаёт.
А чем можете гордиться лично вы?
20 семей, где искренняя доброта и гордость друг за друга стоят на первом месте
Ничто так не вдохновляет и не согревает, как доброта и поддержка родных. Они искренне восхищаются нашими подвигами и гордятся нашими смелыми поступками, давая нам стимул для будущих достижений. Например, одна из героинь этой статьи рассказала, как вдохновила маму на реализацию своей мечты, а вторая девушка поведала о своей активной бабушке, которая открыла для себя творчество и новые занятия с выходом на заслуженный отдых. Эти светлые истории о семьях, в которых близкие раскрыли себя с неожиданной стороны, научились ценить маленькие радости и преподнесли нам настоящий подарок — самые радостные эмоции и приятные моменты.
- Я горжусь своей мамой. В 50 с лишним лет она живет свою лучшую жизнь: путешествует, занимается спортом, работает, сидит с внуками, учит английский, много читает, а еще очень много времени посвящает учебе по своей профессии. Недавно она прошла курс оказания первой помощи. Она живет в доме, где всегда есть что чинить и чем заняться, а летом она засаживает большой огород и успевает наделать варенья, компотов и всяких солений на всю зиму.
Конечно такой мамой можно гордиться. И с внуками (=с вашими детьми посидит) и вареньев и закруток на лиму надаёт.
- Девушка рассказывала, как она маленькой ездила с папой на отдых и они ходили в горы. Папа у нее веселый был, развлекал ее, шутки шутил, песни про нее сочинял. А когда дочка совсем заскучала и устала немного, папа задумался, достал из рюкзака трубу (папа у нее музыкант был) и устроил ей мини-концерт. Девушка тогда с восхищением заслушалась его исполнением, не отрываясь... еще и на фоне гор — прям сказка! Малышка потом взбодрилась немного, и они дальше пошли. Папа еще в пути подыгрывал ей на трубе, а она весело маршировала под его мелодии. Милая моя после рассказывала, какой это был незабываемый поход и как она гордится своим талантливым папой. На всех его концертах была и до сих пор восхищается им!
- На 100% уверена, что талантливый человек талантлив во всем. Моя старшая сестра закончила хореографическое, учится в медицинской академии, ведет тренировки по пилатесу. Когда у меня возникают проблемы с математикой или английским, ее помощь незаменима. А еще она рисует акварелью и пишет стихи. Мечтает научиться играть на гитаре. Я более чем уверена, что в ближайшее время она освоит это и захочет еще чего-нибудь необычного. Горжусь и немного завидую.
«Моей мамочке 64, в этом году будет 65. Фото с выставки, где она стоит возле своей картины»
- В школе я захотела ходить на труд с мальчишками. Мечтала работать с дрелью, а не шить фартуки. Классуха с заряженным настроением вызвала отца в школу и заявила: «Зачем девочке все это? У нее же потом муж будет». А папа мой в ответ осадил учительницу: «Вот именно! Пусть мужа выбирает по любви, а не потому, что в доме некому полку прибить. И вообще, не лишайте меня удовольствия гордиться рукастой дочерью. Переводите ее к мальчишкам». Классная помолчала и подписала заявление.
Есть хороший анекдот: Мать учит дочь: Вот посмотри на отца- он и юбку может подшить,и люстру починить, и дверцу от шкафа,и каблук новый прибить....Поэтому не выходи за такого замуж!! У тебя никогда не будет новых вещей! Этот гад починит все старое!!
- В детстве я был невыносимым озорником, и меня часто оставляли с бабушкой. Чтобы утихомирить меня, бабуля предложила вместе посмотреть один приключенческий фильм. Кино с первых секунд поразило меня сценарием и съемкой, и вскоре мы с бабушкой устроили мини-клуб киноманов: смотрели фильмы, обсуждали их, ходили в кино. Все это вдохновило меня стать сценаристом — бабуня гордилась моим выбором, ведь творческая жилка досталась мне от прабабушки-поэтессы (ее мамы). Свою первую короткометражку я посвятил бабуле и ее любви к кинематографу. Помню, как она после просмотра со слезами на глазах обняла меня, а потом гордо рассказывала всем вокруг о своем талантливом внуке. Спасибо за все, бабуль!
Хотелось бы увидеть ссылку или хотя бы название. А если это был студенческий проект и дальше автор работал официантом, так он не сценарист. Я вот журналист международник, ну могу заявлять о себе так, даже когда вот так коряво пишу. Корочку я то получил, хоть и не отработал ни дня. ЗЫ считаю такие заявления типа я сценарист, понтами если нет доказательств.
«Бабушка с дедушкой открывают свой магазин в честь его 75-летия»
«Сегодня нашему семейному бизнесу исполнилось 89 лет. Пересмотрел старые воспоминания в соцсетях: на фото мои бабушка и дедушка открывают магазин в честь его 75-летия. Более 50 лет они работали вместе бок о бок»
- В детстве у нас дома вся мебель была сделана папиными руками! Все! Шкафы, столы, стулья, кровати! Очень завидовала подругам, у которых мебель была из магазина. И только сейчас понимаю, какой папа молодец: сначала делал чертежи, потом выпиливал, вырезал, собирал. И в доме было уютно, гармонично, как-то по-особому. Он даже воду сам в дом провел и сделал слив — и все это в глухой деревушке. Горжусь папой!
Это очень круто, когда мужчина так может, в современном мире эти навыки давно утрачены!
- Наш 16-летний сын в последнее время стал скрытным, у него поменялось настроение. Закрывался в комнате, чем-то шуршал там до полуночи, почти не отдыхал. Муж говорил, мол не лезь, пацан взрослеет! А вчера сын вдруг зовет к себе в комнату. Захожу и ахаю — там деревянная шкатулка невероятной красоты, сделанная его руками, а внутри — стопка аккуратно сложенных купюр. Сын тайком учился столярному делу и делал вещи на заказ, чтобы накопить нам с мужем на путевку в санаторий. Какой он у нас молодец, заботливый и сделал такой нам подарок! Горжусь своим мальчиком!
- Когда мама работала официанткой в кафе, ей не с кем было меня оставить, и она брала меня с собой. В один из тяжелых дней, когда мама уже валилась с ног от усталости, я подбежала к ней и вручила рисунок, где изобразила нас вдвоем и подписала: «Моя мама самая лучшая!». Заметив его, мама расцвела от детской доброты, обняла меня и бережно забрала его с собой. Спустя годы мама открыла собственную кофейню. Заглянув к ней в гости, я обомлела: над стойкой в рамочке висел тот самый детский рисунок. На мое удивление мама улыбнулась: «Конечно, я его храню! Ты тогда поверила в меня и вдохновила на открытие собственного дела». Бесконечно горжусь своей мамулей.
«Я просто хочу похвастаться своим папой, который в свои 60 лет во время своего отпуска за полчаса научился варить кофе и заменил меня в кофейне, когда я сильно заболела»
К папе ни каких вопросов, мировой мужик и борода зачётная, ни каждый в силах такую терпеть, возни море. Тут больше вопрос: я все сильнее сомневаюсь, что бариста настоящая профессия 😉😆
«Папа получил высшее образование в Горном, имеет корочки альпиниста, водолаза, и даже устроился работать в МЧС, когда я родилась. Учился языку в Великобритании, жил во Вьетнаме. И несмотря на частое отсутствие, он был таким папой, что я никогда не чувствовала недостатка в его любви»
- У меня есть младшая сестра, которая полностью моя противоположность. Мое призвание — работать за компьютером, а вот у мелкой золотые руки, как у нашей мамы. Сестре 14 лет, и весь ее гардероб состоит из вещей, которые она сама себе сшила. Признаюсь, иногда мне легче с ней договориться и получить идеальную вещь, чем найти хотя бы похожую в магазинах. Сестренка каждый день сидит за швейной машинкой, постоянно что-то делает, а в этом году и вовсе шокировала меня. Она сшила выпускную форму для четвертых классов своей школы и получила несколько заказов на платья для выпускного вечера. Недавно спросила меня, не собираюсь ли я замуж, потому что ей хотелось бы попробовать свадебное платье смастерить. Короче, я в полном восторге, но еще больше горжусь ею! Уже вижу, как через несколько лет у нее будет свой магазин одежды, а я создам для него сайт.
Желаю сестричкам удачи! У них должно быть большое красивое будущее. 😊
- Моя бабушка — очень активная женщина. Ей шестьдесят три года, а она каждый понедельник выходит на пробежку. В другие дни она читает, рисует, ходит на йогу и организовывает девичьи вечера. Я всегда восхищалась ее жаждой жизни, она делает все, что ей хочется. Когда-то я спросила, всегда ли она была такой. Бабушка ответила, что всегда, но раньше на все это времени не хватало. Она много работала. И добавила, что настоящую, свободную и легкую жизнь она почувствовала только тогда, когда ушла на пенсию. Я горжусь своей бабушкой и хочу последовать ее примеру.
Моя бабушка так же занимается скандинавской ходьбой каждое утро, а раньше ходила на плавание и спортзал. И каждые праздники устраивает пир со своими блюдами и угощениями! Горжусь и люблю)
«Папа делает мебель и еще у него много других хобби, одно из которых — коллекционирование часов»
Хороший батя а мне больше всего пригляделись часы в виде ключа на верхней полке )
«Часы папа собирает уже довольно давно, лет 10, наверное. В основном это покупки с рук либо на барахолках разных городов. Везде, куда мы ездили, мы обязательно посещали барахолку, ну и таким образом коллекция пополнялась. В целом я очень горжусь папиной коллекцией, о нем даже писали статью в газете нашего небольшого городка. У папы много и других коллекций: например, огромное количество марок разных стран, монет (как зарубежных, так и редких выпусков нашей страны), открыток — в общем, много чего еще! Забот и хобби у него предостаточно, и, я думаю, это самое главное в жизни, ведь тогда человек не стареет душой»
- Вчера моя мама зарегистрировалась в соцсетях, а ей 65 лет. Нашла меня там и отлайкала все фотографии. А сегодня позвонила и рассказала об этом. А потом сказала, что я большая умничка, что я так все красиво делаю! Что гордится мной и очень любит! Мне 40, и я реву и смеюсь одновременно! Какое это странное и долгожданное чувство!
А мне, из-за того что моя научилась пользоваться фейсбуком,пришлось закрыть свою страницу. Как то так.
- Мой папа никогда меня не хвалил. Даже когда я сама купила себе квартиру, он сказал, что в этом возрасте у него уже четырехкомнатная была! А когда я приехала в Узбекистан к его родственникам, я поняла, как же папа гордится своими детьми, как он нами хвастается. Однажды меня напечатали в журнале, и редакция не могла написать там, что я кадастровый инженер, поэтому написали, что я начинающая актриса. И папа прилетел с этим журналом и всем говорил: «Смотрите, моя дочь — народная артистка!» Так что пришлось мне поддержать выдумку папы, и я пела и танцевала в каждом доме, благо я это дело люблю!
Кадастровый инженер о котором нельзя писать? Это что-то новое 😂 Вы уверены, что работаете именно кадастровым инженером, а не бойцом невидимого фронта?
- Я уже не удивляюсь, когда слышу, что моя тетя взяла под опеку еще одного ребенка из детдома. На данный момент у нее семь детишек от 5 до 14 лет, родная старшая дочь, у которой еще одна девочка-дошкольница. Безумно горжусь тетей, ведь она, учитель по профессии, прекрасно справляется с воспитанием детей. И я уверена, что под ее крылом эти детишки вырастут хорошими людьми!
Я за такие дома ребёнка семейного типа,а то как отец рос,то кошмар. Бабовщина с дедовщиной.
«Рисовала дочка, 8 лет. Это лучшее что есть в моей жизни»
Боже, вот что надо выставлять в галереях! А не то, что "творят" некоторые современные "художники"!
- Муж — работник завода. А еще он прекрасный художник, хотя это всегда было просто хобби. Два года назад он получил серьезную производственную травму. Любого другого эта ситуация бы сломила, ведь казалось, что муж лишился не только работы, но и любимого дела. Но мой любимый погрустил неделю после выписки из больницы, а потом стал заново учиться делать бытовые вещи и рисовать. Спустя два года он стал довольно успешным художником в пределах нашего города. У него прошло уже несколько выставок, а еще он продает свои работы через интернет. Зарабатывает больше, чем на заводе, и при этом занимается тем, что любит. Очень горжусь своим мужчиной, его талантом и силой духа!
В оригинале там ещё подробности более жёсткие указаны но и в этой версии история не теряет своей значимости! Золотой человек!
- Мой 10-летний брат потратил первую заработанную денежку на спасение котят, которых выкинули в коробке на улицу. Он нашел их, купил корм, молочко и притащил из дома тряпки. Встал у магазина и весь день раздавал малышей. К вечеру всех забрали. Горжусь!
Наши герои стали истинными кумирами для своих родных. Они готовы помочь им в трудную минуту, а также поразить своей решительностью и креативом, дав повод для гордости и уважения.
А пока предлагаем другие подборки о том, как важна поддержка близких:
Комментарии
Мальчик с котятами так хорош, что, даже если это неправда, пусть будет здоров:)
Истории светлые и добрые) а я вспоминаю посиделки с родными на каждый праздник. Ещё живой дедушка, бабуля веселит всех, песни заводит, мама готовит, папа и я ей помогают. А когда все соберутся, я первый тост говорю (по младшенству как договорились заранее), потом сидим весело и звонко, аж уходить не хочется... Вот бы вернуться в те дни, сесть со всеми за стол и не расставаться никогда!!!