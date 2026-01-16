20+ историй о семье, в которых любви и поддержки хватит на целую планету

С возрастом, конечно, лучше понимаешь родителей и мотивы их поступков. Сейчас я очень радуюсь, что когда созваниваемся с мамой, она всегда на позитиве, говорит, что дела у нее отлично. И она реально так сейчас видит свою жизнь. Да, всякие трудности бывают, но мы для нее поддержка, а она - для нас. Как хорошо, когда родители - ну хоть кто-то из них! - живы!…