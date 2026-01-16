А почему бы и в долг не дать? По-моему это тоже помощь называется. Можно было понять жену, если бы у них с деньгами вообще проблем не было. А отдавать деньги, чтобы все вокруг светились от счастья в ущерб семьи это глупость.
20+ историй о семье, в которых любви и поддержки хватит на целую планету
Иногда жизнь так прижимает, что кажется — выбора нет и силы кончаются. И именно в такие моменты рядом оказываются те, кто не спрашивает лишнего, не читает нотаций, а просто подставляет плечо — родные люди. Герои нашей статьи точно знают, что на семью всегда можно положиться, ведь она уже не раз их выручала.
- Обещал жене на новогодние праздники отвезти ее в отпуск, но тут брат попросил денег в долг — он закончил ремонт в квартире, а на мебель уже не хватило. Я не знал, что делать, и решил посоветоваться с женой. А она и говорит: «В долг не дадим! Лучше мы эти деньги (а речь шла о почти $ 2 тыс.) им подарим на Новый год! А на оставшиеся поедем не заграницу, а встречать праздник на турбазе». Потом мы решили, что сам отпуск перенесем на конец января — там как раз у супруги будет премия, и сможем полететь отдыхать. Больше всего мне понравилась реакция моей жены на всю эту ситуацию, ее мудрость. Она сказала: «Лучшее, что мы можем сделать для близких — это поделится счастьем. Их счастливые лица нам дадут больше эмоций, чем заграничный отдых!» © akhmetali_aziz
- Когда расписались с мужем, с деньгами и жильем было туго. Свекровь заявила, что поможет чем сможет. Звонит как-то, мол, у меня для вас подарок. Приходит с коробкой, внутри видно, что вроде тортик. Я немного расстроилась. Она раскрывает коробку, а там пирог в виде избушки и ключи лежат. Оказывается, они со свекром нам купили квартиру!
- Муж случайно локтем опрокинул свою кружку с чаем. Стол залит, мы оба с тряпками (кружка большая). Муж: «Ну что ж я за человек!» Младший сын, 8 лет: «Папа, ничего страшного! Такое бывает. Такое и у меня было, и у мамы, у многих. Это просто чай. Сейчас мы все вместе все вытрем (несет себе тряпку), и стол станет еще чище, чем был!» Обожаю вот эти моменты, когда ребенок начинает говорить родителям то, что так много раз слышал от них. В это время старший (13 лет) заходит на кухню, видит картину и с фразой «Пап, я сейчас сделаю новый» идет ставить чайник. © laptenoke
- Папа с мамой расстались, в новом браке у отца появились еще дети. Мы общались, и мне реально понравилась младшенькая. Я, когда приезжала, с ней возилась — она тогда еще едва ходила. Потом иногда я забирала к себе сестру — мне тогда лет 20 было, а ей 5. Гуляли с ней, я ей бантики-ленточки покупала. Однажды жара началась, а у нее только штаны и колготы теплые. Ну, я отрезала кусок от своего платья и сшила ей юбку. Сейчас та моя сестра по отцу — уже взрослая женщина, занимает высокий пост, и мы с ней отлично общаемся. И она до сих пор очень хорошо помнит, как я ей шила ту юбку. © Jasmyne75 / Pikabu
- Свекровь мне очень много помогает, и я всю голову сломала, чем же ее порадовать. От денег и всего материального она бы точно отказалась. А всякие сувениры и прочий хлам уже я не люблю. Тогда взяла и просто так купила ей путевку на море. Отказаться свекровь уже не смогла. Невозвратные билеты куплены, и путевка оплачена. © Shanyy / Pikabu
- Раньше двоюродная бабушка казалась мне странной и немного скупой. И только спустя годы поняла, какая она женщина — детям дала образование, помогла связями, устроила на хорошие места, дом помогла купить. Потом внуки, благодаря ей, получили хорошее образование, и она помогла им с жильем. Заболел муж, так она о нем заботится, как о ребенке, они всю свою жизнь вместе, уже больше пятидесяти лет. Уважаю ее. © Lisi4kaUruru / Pikabu
- У меня как-то дела пошли плохо. Я был за 2 тысячи километров от дома, психанул и просто не мог оставаться в том месте, где находился. К тому же, это было посреди ночи. Единственный человек, кому я мог позвонить, был брат. Так он тут же предложил приехать, хотя в жизни так далеко из родного города не выбирался. К счастью, его помощь не понадобилась, но я понял, насколько брат меня любит! © Oluja / Reddit
- Я только права получила и умудрилась на родительской машине зеркало отломать. Предки, понятно, в гневе, я в расстройстве. Стоим в гараже вокруг авто, дым коромыслом. Тут заходит старший брат, смотрит на поломку и спокойно заявляет: «Да тут все не так уж и страшно. Легко починим!» Все тут же утихомирились и разошлись. Брат всегда умел успокоить родителей. И использовал эту суперспособность, чтобы выручить меня из очередной передряги. © audiorek / Reddit
- На работе был завал, и пришлось выйти еще и в субботу. Муж оставался дома с детьми, и я попросила его немного убраться в квартире. Прихожу вечером с работы и вижу картину: играет ритмичная музыка, дети танцуют с веником и шваброй, параллельно моют пол, муж, пританцовывая, раскладывает вещи по местам. Все в хорошем настроении, радостно выполняют план уборки. Хоть я и была уставшая, но даже самой захотелось к ним присоединиться. Муж организовал детям «уборочную вечеринку». © Мамдаринка / VK
- Очень благодарна своим родителям за все, что они для меня сделали. Хочу им помогать. А они отказываются брать у меня деньги. Живут на свои пенсии и умудряются еще как-то откладывать. Но я нашла выход: заказываю им всякие подарки: красную рыбку, икру, одежду, гаджеты. Вот недавно обновила папе компьютер. В виде подарков и угощений они еще согласны принимать помощь. © zolotaya.ryba / Pikabu
- Дочке было 6 лет, когда я родила второго ребенка. Как приехали из роддома, она стала заботиться о братике: пела песенки, укладывая спать, кормить из бутылочки помогала. Я такого даже не ожидала. Сначала мы с мужем думали, что ей скоро надоест. Но сынуле сейчас два года, и они с сестрой все так же неразлучны. Старшая из школы летит домой, потому что: «Меня братик ждет!» © Мамдаринка / VK
- Помню, когда я была подростком, папуля неожиданно взялся за готовку. Главное, во всех блюдах была совершенно фантастическая заправка из чеснока. Просто пальчики оближешь! И только через год я поняла, что папуля начинает кашеварить только когда я собираюсь на вечеринку. То есть весь год я благоухала чесноком на гулянках. На мой суровый вопрос папуля только мило улыбнулся и сказал, что все ждал, когда же я замечу. © ladyanneboleyn / Reddit
- Младший брат на одном из уроков сделал глиняную копилку в форме лошадки. Фигурка была страшная, аж жуть: уши-лопухи, глаза выпученные. Но братишка очень своей работой гордился. А потом умудрился отломать лошадке половину хвоста. Очень расстроился, глаза на мокром месте были. Я тут же сказал, что фигурка все равно классная. Просто теперь это кошечка. В результате я стал обладателем «лошадной кошечки». © SaltMineForeman / Reddit
- Мы с братом в детстве вечно цапались, редкий день проходил мирно. Но однажды так получилось, что я буквально спасла ему если не жизнь, то здоровье точно — вытащила из речки. Несла его домой на руках — мокрого, замерзшего, дрожащего, и он слабым голосом пообещал: «Я не буду обзывать тебя полгода!» Продержался дольше — до сих пор не обзывает. © Карамель / VK
- Родители меня всегда поддерживали. Когда я после декретного отпуска решила вернуться к учебе, мама обязательно брала отпуск во время моей сессии. Сидела с детьми, готовила, помогала по дому. А отец всегда следил за моими успехами. Недавно одна из моих работ получила награду, и об этом я узнала именно от папы. Повезло мне, конечно. © patientrose / Reddit
- Решила стать психологом и смогла поступить в институт в другом городе. Рассказала об этом дедушке и бабушке. Дед просто улыбнулся и заметил: «Я как-то давно был у психолога, он сразу понял, что со мной не так. Просто замечательный парень!» Это было все, что мне нужно было от них услышать. Поняла, что сделала правильный выбор, и дедушка с бабушкой меня поддерживают. Я их обожаю. © Zestyclose-Tailor320 / Reddit
- У нас тут день рождения дедушки был на носу, и дети традиционно готовили подарки — кто что. Смотрю, младший расстроенный ходит. Хотел сделать дедуле открытку с персонажем из любимого мультика, но рисование — это не его стезя, максимум домик. На уговоры нарисовать что-то другое, расстроился еще больше. И тут вступает старший брат с предложением помочь. Засели они вдвоем, я периодически подглядывала. Младший выбрал кадр из мультфильма, старший нарисовал в ч/б, а потом младший раскрашивал акварелью, под чутким руководством брата. Дедушке очень понравилось. © Pushenja / Pikabu
- Брат развелся, а потом узнал, что единственный ребенок не от него. Решился рассказать мне об этом. Я его спрашиваю: «Так это не твой ребенок?» А он мне спокойно отвечает: «Ты не поняла, я не биологический отец, но ребенок все равно мой!» В итоге опеку полностью доверили моему брату, но он не мешает малышу общаться с мамой. И даже ни разу слова дурного о бывшей жене не сказал. Так горжусь им. © Inspiring-Insect / Reddit
- Когда я был мелкий, мы с братом спали в одной комнате. Мне частенько кошмары снились, и каждый раз, когда в поту просыпался, начинал тормошить брата. Расскажу ему про очередную страшилку, а он мне сразу показывает на ловца снов (тот рядом с его кроватью висел). И говорит, что эта штука меня защищает, и ни один кошмар не сможет мне навредить. Даже и не знаю сколько раз я беднягу будил, но он никогда не жаловался. А когда я вырос, то набил себе татуировку в виде ловца снов как напоминание об этом. © impala67fez221b / Reddit
- Когда младшему сыну исполнилось два с половиной года, отдали его в садик. Поначалу все шло прекрасно, но через неделю садик ему разонравился. Пришлось ставить старшего (ему было 4,7 года) в пример: мол, вот, смотри, он туда ходит и все хорошо. А старший и сам не всегда с утра в радужном настроении, но теперь, после таких слов, старается соответствовать. Сегодня с утра малой опять заупрямился, на что старший вздыхает и говорит: «Опять мне придется быть мужчиной!» © Мамдаринка / VK
- У меня был ужасный день. Заскочила к маме и она сразу заметила неладное. Мамуля просто обняла меня и позволила выплакаться. Потом посидела со мной на диване и накормила обедом. Знаю, что уже взрослая, но иногда так здорово, что можешь немного побыть маминой маленькой девочкой. © Unknown author / Reddit
- Меня всю жизнь воспитывала бабуля. Помню, лет в 14 я с ней сильно поругалась из-за ерунды и ушла, хлопнув дверью. Напросилась к хорошему другу на ночевку — он жил буквально за углом. Утром меня разбудила его мама на завтрак. Захожу на кухню, а там бабушкины пирожки с вишнями, которые я никогда не спутаю с другими. И записка: «Ты мое золотце. Прости, приходи домой, здесь еще больше твоих любимых пирожков!». Естественно, она знала, где я, потому что это был мой единственный друг. Я так сильно расплакалась, поблагодарила маму друга и побежала домой, где меня ждал мой самый родной в мире человек. © Карамель / VK
- Праздновали день рождения дочери в большой компании. Именинница у нас привереда, так что я сама испекла торт. Дошло дело до сладкого, одна тетушка смотрит на торт и выдает: «Какой-то он жирный! И не знаю, стоит ли есть?» Тут дочка, не моргнув глазом, подходит и берет тарелку тетушки с куском торта. Говорит: «Спасибо, тетя Галя! Я тогда, пожалуй, и ваш кусочек съем. Очень уж торт вкусный!»
Комментарии
С возрастом, конечно, лучше понимаешь родителей и мотивы их поступков. Сейчас я очень радуюсь, что когда созваниваемся с мамой, она всегда на позитиве, говорит, что дела у нее отлично. И она реально так сейчас видит свою жизнь. Да, всякие трудности бывают, но мы для нее поддержка, а она - для нас. Как хорошо, когда родители - ну хоть кто-то из них! - живы!…