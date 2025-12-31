20+ теплых фото и историй о подарках, которые согревают сильнее шерстяных носочков

Иногда подарок — это не просто вещь в коробке, перевязанной лентой. Это внимание, забота, память о человеке, который вложил в него частичку души. Бывает, что именно такие подарки греют сильнее любого свитера или пледа — потому что несут с собой тепло рук и сердца. В этой подборке — истории о тех самых дарах, которые становятся чем-то большим, чем просто сюрпризом. Они напоминают нам: главное в подарке — не цена, а чувства, которые он вызывает.

«Брат и папа скинулись, чтобы купить маме этот планетарный миксер. Видеть ее такой счастливой и воодушевленной — лучший подарок!»

«Я сшила этих гномов в подарок родственникам мужа. Они сделаны из рубашек свекра, которого больше нет. Он любил Рождество и клетчатую одежду»

Какая замечательная идея почтить его память. Они такие милые! © Nibordine / Reddit

Когда не веришь своему счастью

В день, когда мне исполнилось 9 лет, я принесла всякие вкусности в школу, а на перемене мы высыпали на улицу — на улице припекало солнышко. И я встретила свою маму, которая пришла в школу за какими-то справками. Для нее встреча была неожиданной, и она, растерявшись, сказала:

— Ну, раз я тебя встретила, давай тебе сейчас и подарим подарок!

Вся в предвкушении, я согласилась и пошла следом за ней к машине. Мама подвела меня к заднему сиденью и показала через стекло:

— Вот, это тебе!

— Плюшевая игрушка?

Я столько времени провела, слезно умоляя купить мне щеночка, а мне купили игрушечную собаку. Мир ушел из-под ног... Мама увидела мое разочарование.

— Ну, ты хоть открой дверь и возьми ее себе, в школу отнесешь, детям покажешь.

Обойдя машину, я дернула за ручку. И тут эта игрушка вскочила и бросилась на меня, виляя хвостом!

— Живая! Она живая!

Я не хотела отпускать ее ни на секунду: рыжая, красивая, моя собака! Я до сих пор помню этот момент, будто это было вчера. Мы встретили вместе 14 моих — точнее, наших — дней рождения. Я безумно ее любила и люблю! Тот день, когда она появилась у меня, был самым счастливым днем в моей жизни. © algida / Pikabu

«Это моя жена. Когда-то она встречалась с парнем, который продал ее любимую гитару. Она по ней очень скучала... И я подарил ей новую. Жена так счастлива!»

Для хороших подарков никогда не поздно

А я росла в небогатой многодетной семье, где на одну Барби всегда была толпа детей. У соседских девочек, которые были побогаче, всегда были шикарные, не растрепанные куклы, и я им так завидовала!

Выросла, вышла замуж, и что-то меня перемкнуло на какой-то день рождения и я попросила куклу у сестры в подарок. Она меня поняла на 100%, подарила потрясающую Барби. Боже, я с ней разве что спать не ложилась — вот как мне нравилась эта кукла!

И меня отпустило. Нашла недавно эту куклу, когда перебирала вещи в шкафу. Дочери подарю, когда подрастет. © Sovunja77 / Pikabu

«Бабуля уже 20 лет дарит мне этот подарочный пакет на Рождество»

Хороший муж всегда найдет способ порадовать супругу

Прошло очень много лет, но я помню, как меня однажды поздравил муж. Были очень тяжелые для нас времена, помощи мы не просили ни у кого, да и не в курсе была родня, что у нас проблемы.

Вот пришел он с дежурства, и в качестве подарка рассказал мне красивый стих. Хотя я знаю, что стихи он никогда учить не любил. Я была просто невероятно удивлена и счастлива в тот момент! Это сейчас мы можем дарить — по поводу и без — друг другу очень многое, но почему-то дороже всего именно нематериальные подарки. © Bambolina / Pikabu

«Вот какую красоту сделала дочка для мена на День отца»

Вот это романтика!

Работаю в кредитном отделе банка. Приходит сегодня девушка, спрашиваю: «Чем помочь?» А она говорит, мол, парня жду своего, он попросил прийти. Тут заходит ее парень с цветами и такой: «В честь твоего дня рождения у меня для тебя есть подарок! Давай я сегодня закрою твой кредит!» Сумма кредита там была около 50 тысяч. Сели они ко мне, написали заявление, он внес сумму, и мы закрыли кредит. Не перевелись еще романтики в наше время! © Argyntina19 / Pikabu

«Я весь год скрывала кое-что от мужа. Но на Рождество все тайное становится явным... Я целый год откладывала деньги в эту копилку и подарила ее супругу. Он так рад!»

«Никогда не думала, что исполню свою мечту — подержать на руках детеныша ленивца. Но сестра смогла договориться и сделать мне этот самый лучший подарок!»

Кому-то повезло со свекровью

Свекровь у меня женщина не бедная, но на 30-летие подарила мне заварной чайник а-ля фарфор с рынка. Ну, я сказала «спасибо» и убрала эту красоту от греха подальше. Прошло 5 лет. Решили делать ремонт. Достала я тот чайник и ахнула: внутри лежат 30 тысяч! И ведь она ни разу не намекнула на них даже! Отличный подарок, прямо в самое сердечко и очень вовремя.

«Наши соседи держат кур. На днях они приятно удивили нас, презентовав нам эти яйца. Ох, и повезло нам с соседями!»

© Unknown author / Reddit Maxipotak 1 день назад “Шарик, ты балбес!

Поздравляю!»©️

А теперь подсчитай, насколько за пять лет обесценились 30 тысяч в нашей « первой экономике Европы»🤪Только реально, а не по официальному курсу)

Или там речь про $? 🤑 - - Ответить

Мамы такие мамы

Мне мама однажды 30 лет назад на день рождения подарила песню. Она заказала ее по радио — заранее написала письмо в столицу, а в тот самый день включила приемник и сказала, что сейчас меня будут поздравлять!

Передача началась, и мое поздравление было самым первым. Женщина-диктор нежным голосом зачитала поздравление в мой адрес и включила песню. Я, будучи мелким, уже тогда прекрасно понимал, что у мамы не было денег на подарок, потому что жили мы так себе, но я все равно ее обнял, поцеловал и сказал: «Мамочка, спасибо большое за такой необычный подарок! Мне очень приятно! Я тебя сильно-сильно люблю!» © Paren1ok / Pikabu

«Я вдохновилась фотографией с помолвки моих друзей и сделала им такой свадебный презент»

«Муж подарил мне подарок. Теперь на работу ходить не хочется совсем!»

Женщины умеют удивлять

Три самых крутых подарка в моей жизни я получил от женщин: два — от бывшей девушки, один — от нынешней жены. Первые два — это книги. Я очень хотел специфическую энциклопедию, но в наличии в нашей стране ее не было. Девушка нашла автора через соцсети, и книга с автографом прибыла на мой день рождения авиапочтой. Степень моего восторга трудно представить.

Второй книги тоже не было в наличии, и девушка через знакомых в типографии ее напечатала, причем, верстала сама, я даже и не подозревал. И на очередной день рождения я получил книгу с тиражом в один экземпляр. Сколько труда и денег это стоило — боюсь представить.

Дочка разбила мою кружку, ну, я и попросил у жены на день рождения кружку с символикой из игры «Ведьмак». Думал, что получу типовую из сувенирного магазина. Супруга решила по-другому, результат на фото ниже. © Destreza / Pikabu

«Сказал родителям, что в 24 года я все равно с удовольствием пособираю конструктор. Получил лучший рождественский подарок в своей жизни!»

© Gugaomelhor / Reddit Elena Ponomareva 1 день назад Оооо! Это прямо и про нашего сына! Мы счастливые родители, у нас никогда не было проблем с подарками - все равно ничего лучше нового Лего для него нельзя было придумать. И вот на это Рождество уже он нам подарил роскошную гоночную машину. Вернёмся после новогодних каникул - будем собирать! - - Ответить

Почему не радуется мама именинника?

Когда мне исполнилось 3 года, среди прочих презентов я получила самый лучший в мире подарок — барабан. Я была вне себя от счастья и практически круглосуточно демонстрировала родителям свои музыкальные способности. К чести родителей надо сказать, что они продержались 3 месяца, а потом у моего друга случился день рождения, и родители предложили подарить ему мой барабан.

Друг был счастлив получить барабан. Я была счастлива, что подарила такой крутой подарок. Родители были счастливы, потому что в доме стало тихо. Почему-то огорчена была только мама друга. © lisaizlesa / Pikabu

«Я только что подарила своей свекрови картину, и она в восторге!»

Как приятно быть волшебницей для собственной мамы!

Я спросила у мамы: «Ты письмо писала Дедушке Морозу? Какой подарок ждешь?» Маме 66 лет, она — активная спортивная пенсионерка, у которой все есть: гаджеты, бытовая техника, украшения... У меня фантазии не хватает выбрать подарок. Мама ответила так: «В моем детстве Дедушка Мороз детям в Новый год приносил под елочку сладкий подарок! Вот и пусть будет, как в детстве!»

И я зацепилась за эту мысль. Купила вкусности, распечатала на цветном принтере, как выглядел подарок в начале 60-х. Моя дочь старалась, обклеивала этими распечатками бумажный пакет. Уложила туда конфеты, завернутые в фольгу орехи, мандарины, печенье. Много — не смогла сдержаться. Помню, как в моем детстве мы резали ножом шоколадную конфету, потому что она одна на весь подарок. А мы все равно радовались, потому что «ух ты, какая попалась!»

Мам, с Новым Годом! Я тебя очень люблю! © missisissi / Pikabu