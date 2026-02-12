К первой истории ниже - "пить меньше надо, надо меньше пить" (с) или спать больше надо, чтобы окружающих не пугать.
14 историй от таксистов, которые слышали о людях больше, чем их близкие
Такси — это, пожалуй, единственное место в мире, где за пятнадцать минут поездки можно узнать чужую тайну, стать соучастником семейной драмы или убедиться, что герои среди нас. Салон автомобиля превращается то в исповедальню, а иногда — в зону курьезов, где люди путают утро с вечером, а таксиста — со своим бывшим. Перед вами истории, которые наглядно показывают: настоящая жизнь куда круче любого сценария.
- Как-то вез парня, который постоянно пересчитывал пачку пятитысячных купюр. Я напрягся — едем в частный сектор. Подъезжаем к старому дому. Он выходит, а его встречает сутулая бабушка, он отдает ей все деньги, и забегает в машину. Замечает мой озадаченный вид и говорит: «Это моя первая учительница. Она думает, что я просто заезжаю проведать, а деньги — это „социальная выплата от бывших учеников“, которую я сам же и придумал. Если узнает, что это лично от меня, — ни копейки не возьмет, характер железный». Близкие друзья считают его прижимистым, потому что он ходит в одних и тех же кедах три года. Но я — единственный, кто знает, куда уходит его зарплата.
- Таксую. Довез клиентку. Цена — 125. Она дала 200. Я отдал 75 сдачи. Далее диалог. Тянет мне 1000:
— Разменяйте.
— Нечем.
— Вы таксист! У вас должна быть сдача!
— Сдача есть. С этим все ок.
— Тогда вот вам ваши 75, верните мне мои 200, и я рассчитаюсь тысячей.
— Уходите. Это глупо.
Ушла. Нажаловалась на меня в службу качества, что сдачи не было. © Unknown author / Pikabu
- В машину завалился мужик, назвал адрес и тут же уснул. По приезде я слегка подтолкнул клиента в бок и попросил расплатиться за поездку. Клиент зашевелился, открыл глаза, задергался и как начал орать:
— Ты кто?!
— Я говорю, с вас 175 за поездку.
— Где я?!
— Там-то. Прошу оплатить поездку и идти по делам.
— Что я тут делаю?!
— Наверное, приехал. Деньги давай!
Деньги отдал:
— Можно я выйду?
— Да, конечно. До свидания!
— Не дай бог еще с тобой встретиться!
Что не так со мной?! © Unknown author / Pikabu
- Только вышла из такси — водитель приколол. Заговорили про рейтинг, он сказал, что больше не парится после одного случая. Внезапно упал рейтинг. Комментарий пассажирки к поставленной единице: «Водит он, может, и хорошо, но, блин, так похож на моего бывшего!»
Техподдержка посочувствовала, но возвращать рейтинг 5.0 отказалась. Не положено — и все тут. © aqua2022 / Pikabu
- Таксую. Стоял вчера на автовокзале, ловил заявку домой. Время — около 11 вечера. Глухо. Заметил, что другой таксист решил обмануть деда. Вмешался. Доехали мы потом с дедом до меда — он говорит, что не сюда. Нужна общага, которая немного дальше. История у деда такая: он из деревни, внучка учится в вузе. Родителей давно нет. Трубку неделю не берет. Последний раз бабушке сказала, что парень бросил. Дальше — тишина. Дед рассказывал чуть не со слезами. Бабка поехать не смогла — плохо ей. Соседка ухаживает.
В общагу деда пускать не хотели. Разобрались. С горем пополам пустили. Дальше истории пока не знаю. Обменялись телефонами. Денег с деда не взял. Зато я рубанул два восхитительных пирожка от дедовой супруги: один с луком и яйцом, другой — с черникой. Сегодня дед должен ехать обратно. Обещал позвонить. Повезу, наверное. Если не усну. © ExCoonMan / Pikabu
Что не так со мной. Иногда я тоже так думал когда в понедельник приезжал на работу, а люди косились опасливо. Оказалось лицо у меня "недружелюбное" было, плюс небритость и очень короткая стрижка.
- На днях вез двух бабулек лет по 80. Сидят на заднем сиденье, живо обсуждают погоду:
— Ой, ну и лето в этом году. То ливни, то град, то ураганы. Прямо как перед концом света.
— Ну, перед концом света всегда так бывает.
Я потом много думал. © Regenwurm / Pikabu
- Я запрыгнул в такси и крикнул: «Следуй за этим автобусом». Я оставил в нем свой бумажник. Таксист ехал за автобусом и сигналил, пока тот не остановился. Я забрал свой бумажник, пассажиры автобуса аплодировали, им понравилось это представление. А водитель такси даже не хотел брать деньги — эта ситуация его здорово повеселила. © Unknown author / Reddit
- Приехал на адрес в частный сектор. У ворот стоит женщина с сыном, рядом — ящики. Помог загрузить: огурцы, кабачки, корзина с патиссонами. С шуткой говорю: «Если что, кабачков мне не надо». Посмеялись и дальше ехали молча. В конце поездки открываю багажник. Пока сын таскал ящики, женщина говорит:
— Может, хоть патиссоны возьмете? Пару штук.
— Эх, раз так, то и кабачок давайте!
Женщина загорелась, выбрала самый крупный и вручила мне:
— Спасибо, до свидания!
— И вам спасибо! Лучшие чаевые за сегодня. © GoTankograd / Pikabu
Самый большой кабачок как правило переспелый, мне уж в таком случае лучше 2 помельче...
- Таксую. Везу молодую девушку. Подъезжаем: «Вот тут направо». Поворачиваю. Навигатор орет, что так мы к адресу не доедем:
— К другому дому?
— Нет, все по-прежнему.
Ну ок, думаю, может, дорогу знает. Она продолжает командовать, а я все больше в шоке от маршрута. Доехали до тупика:
— Откуда, блин, здесь тупик?!
— Всегда был.
— А от дома мы далеко?
— 2,5 км. В соседнем квартале.
— Как в соседнем?! Зачем вы меня слушали?!
— Вы говорили — я поворачивал.
— Надо было просто молча довезти по адресу! © Unknown author / Pikabu
- Вез типичного «сурового мужика». Просит заехать во дворы, подождать пять минут и отвезти обратно. Возвращается с огромным розовым пакетом, от которого пахнет ванилью и цветами. Сел и говорит: «Только жене ни слова, если встретишь. Она думает, что я по выходным на рыбалке мерзну. А я терпеть не могу рыбалку. Я втихаря хожу на курсы по профессиональному клинингу и декору». Оказалось, мужик отдыхает душой, когда наводит идеальный порядок и расставляет баночки по ранжиру, но в его кругу общения это «не по-пацански». «В гараже у меня идеальная чистота, — признался он, — я там по субботам шторы отпариваю, которые клиенты приносят. Жена счастлива, что я „при деле“, а я счастлив, что никто не видит меня с утюгом».
- Везу парня из ювелирного, в руках у него коробочка, светится весь. Всю поездку болтал о том, как сделает предложение. Приехали, мчу на следующий заказ, как вдруг замечаю — коробочка-то на заднем сидении. Честно поехал вернуть. Отдаю, а тот как давай хохотать. А потом сквозь смех берет и выдает: «Знаешь, а ведь я только что понял, пока бежал обратно... Я не хочу на ней жениться. Я все это затеял, потому что родители требовали внуков, друзья все окольцованы. А пока бежал за тобой, думал только об одном: „Слава богу, кольцо пропало, теперь есть повод все отменить“». В итоге он кольцо взял, но сказал, что завтра же сдаст его обратно.
- Везу женщину с девочкой дошкольного возраста:
— Мам, а когда я закончу школу?
— После одиннадцатого класса.
— Ура! Потом я свободная стану!
— Потом ты пойдешь в институт.
— А что это?
— Там учатся еще шесть лет.
— Ну, опять учиться? Ладно. Зато потом я буду делать все, что хочу!
— Потом ты будешь работать.
— Нет! Мам, я хочу просто жить! Когда я смогу нормально жить?!
Женщина тяжело вздохнула. Вздохнул и я. © Unknown author / Pikabu
- Забираю парней и девушку. Всю дорогу они обсуждают какого-то «Аркадия», который «совсем обнаглел, требует креветки и ругается по ночам». Я не выдержал: «А что ваш Аркадий, на него заявить нельзя?» Наступила гробовая тишина. Потом девушка наклоняется ко мне и шепчет: «Аркадий — это кот. Но дело в том, что мой парень — чревовещатель. Он научился так имитировать голос, что теперь, когда кот открывает рот, чтобы зевнуть, мы слышим: „Где мой минтай, челядь?“ Мы полгода жили так, пока я случайно не зашла в комнату, когда парень тренировался перед зеркалом. Но самое страшное знаете что? Кот теперь реально думает, что он умеет говорить. Он открывает рот и ждет, когда из него вылетит звук. Если звука нет — он кусает парня за ногу. Вот едем, решаем, как теперь коту объяснить, что он просто животное».
- Езжу, таксую. Забираю девушку. По дороге она звонит кому-то: «Я не могла перезвонить, мы все это время разговаривали. К подруге с разборками вломилась свекровь. Сейчас домой приеду — перезвоню, такие чудеса расскажу!» Кладет трубку. Я чуть не закричал: «Сейчас! Сейчас расскажите! Мне тоже любопытно!» © Ahiles540 / Pikabu
А вот еще подборка историй из такси, которые закончились самым непредсказуемыми поворотами.