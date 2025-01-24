О, в первоисточнике сказано, что возможно это часть фрески, продолжение следует..
20+ примеров того, что в повседневной жизни есть место неожиданным находкам
Жизнь полна сюрпризов, и порой она преподносит их в самые неожиданные моменты. Кто-то вдруг находит в своем доме раритетный предмет из прошлого века. Другие становятся свидетелями завораживающего природного явления. А есть и те, кто на собственном участке обнаруживает древние окаменелости, напоминая, что история всегда рядом.
А в конце статьи вы найдете историю о том, что иногда даже ремонт идет веселее, если найти хороший мотиватор.
«Во время ремонта убрали фальшстену, а за ней обнаружили фреску, нарисованную на штукатурке»
"Разобрали 100-летний дымоход, а там вот такой трогательный сюрприз"
«Дом построен в 1864 году. Вот что мы нашли под старым ковром. Очень неплохо»
Раньше линолеум интересно раскрашивали...ммм..запах от него вряд ли такой уж интересный
- Неплохо? Да это же сокровище! © Figgy_Puddin_Taine / Reddit
«Вот какую фотографию мы нашли в нашем старом доме. Тогда и сейчас»
«Вот что мы видим по вечерам, когда солнце падает на стекло нашей входной двери. Такое волшебство длится всего несколько минут»
- Божечки, как же круто! © pyxus1 / Reddit
«Моя маленькая радость»
«Сегодня с женой пошли гулять с нашим маленьким сыном, и на улице я заметил в кустах загадочную желтую коробку, которая сразу привлекла мое внимание. Подошел ближе и без лишних слов положил эту коробку в грузовой отсек коляски. Уже дома проверил — все работает! Спасибо тебе, неизвестный добрый человек, мой внутренний ребенок визжит от радости».
«На безлюдном пляже мы нашли пустую инвалидную коляску»
Мы когда-то в лесу заблудились. Да так, что пробираться надо было, выставив вперёд руки, такая чаша. И вдруг . .коляска детская. До одури страшно было, но пришлось пробраться к ней посмотреть, пустая, к счастью
- Хочется верить, что здесь произошло чудо. © HappyBreadBaker / Reddit
«Я нашел обручальное кольцо, сгребая листья у себя во дворе»
- Надеюсь, что ты сказал «Да»? Не стоит с этим тянуть. © Send-Me-T*****s-PLS / Reddit
«Викторианские обои, найденные в чулане, дом 1880-х или 1890-х годов»
«Нашел действительно классную палку, похожую на волшебный посох»
«Вот что я обнаружил, когда разобрал панель стиральной машины»
я панику нахожусь если хоть одна из вещей, положенных в машинку пропадает, а тут какой-то чистюля-пофигист
- Кажется, я вижу там один из моих пропавших носков. Теперь-то понятно, куда он делся. © MikeyFuccon / Reddit
«Сегодня нашел на пляже камень, похожий на сэндвич»
«Почувствовал что-то твердое в устрице. Смотрю, а там маленькая жемчужина»
- Тебе повезло. Когда такое случилось со мной, то это оказался кусочек моего зуба. © not_falling_down / Reddit
«Я нашел лягушку с хвостом на кухонном окне»
Это, должно быть, юный лягух, недавний головастик. Хвостик скоро отвалится.
"Сходили с женой в секонд-хенд и даже остались в плюсе"
«Многие люди находят в своих старых куртках купюры. А я обнаружил в кармане вот что. Теперь сижу и думаю, что же я оставил в шкафчике магазина»
«Нашли у себя на участке. Похоже на какую-то окаменелость»
Зуб мамонта. Находка крупная и эффектая, но не то, чтобы очень редкая. И всегда в плохом состоянии, так как эмали у них не было, и зуб просто механически стирался от использования. Из-за этого зубы у мамонтов выпадали и сменялись примерно 4 раза за время жизни.
- Срочно звоните в музей краеведческий, пришлют палеонтологов. Ведь это зуб мамонта. Вполне возможно, что вы еще не одну такую находку сделаете. © SpaceManul / Pikabu
«Нашел на чердаке у родителей вот такую видеокамеру 80-х годов. Она до сих пор работает»
«Я нашел место, где оптоволоконный кабель выходит из воды»
«Решил проверить датчик угарного газа, а вместо батарейки там оказалась конфета»
Кто-то уже нанюхался угарного газа и вместо конфетки слопал батарейку.
«Мой дом 1921 года не перестает удивлять. Нашел эту картину, когда убирался на чердаке»
Показалось, что там унитаз. А потом оказалось, что не показалось)))
- Я вам так завидую. © lankydeems / Reddit
Бонус: Иногда ремонт может приносить удовольствие
- Купили с женой двушку. Состояние убитое, но нам так и надо, ведь ремонт с нуля хотели делать. Начали поднимать прогнивший пол. Стучу молотком и тут слышу громкий звук битого стекла. Подбегает жена и кричит: «Что случилось?» А в этот момент я поднимаю доску, и мы оба офигеваем, ведь под полом лежат банки, битком набитые монетами. Всего там оказалось 9 банок. Монеты оказались старые и вышедшие из оборота. Но уже потом мы выяснили, что среди них оказался десяток очень редких монет, которые стоят приличных денег. После такой находки заниматься ремонтом стало как-то веселее, хотя больше мы ничего в квартире не находили.
Согласитесь, что мир вокруг полон тайн и чудес, о которых мы можем даже не догадываться. У некоторых людей подобные находки оказались даже завязкой увлекательной истории.