Смотрю в западной культуре рассказать что нашел чужую вещь, и не стал искать владельца, а продал ее задорого - это прям причина для гордости?
20+ человек, чьи внезапные находки оказались завязкой увлекательной истории
Иногда жизнь подкидывает нам сюрпризы: то на улице споткнешься о чужой бумажник, то в своем саду откопаешь давно потерянную вещь. Одни находки вызывают восторг, другие — растерянность, а третьи становятся началом забавной истории, которой потом делишься с друзьями.
- Разбирали вчера детские вещи моего парня - что выбросить, что назад на полку отправить еще пару лет пылиться. Нашла губную гармошку. Все детство мечтала научиться играть. В общем, забрала ее себе. Вот сегодня у меня выходной и я весь день просидела, пытаясь выдавить из нее хоть что-то похожее на нормальную мелодию. Скорее всего, перепугала всех соседей, но счастлива как слон. Буду учиться играть. Ведь никогда не поздно начать воплощать свою мечту в реальность. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Как-то я тащился за женой по магазину дешевой одежды, увидел на полу дешевую на вид серебряную подвеску в форме сердца с чем-то, что выглядело как стеклышки. Поднял, сунул в карман и совсем забыл о ней. Пришел домой, вынул из кармана и увидел клейма на нижней стороне подвески. Отнес к ювелиру и оценил ее. Оказалось, что это белое золото с настоящими бриллиантами. Мне предложили выкупить эту подвеску за £200, так что, я думаю, она стоит немного больше. © Jaffenator / Reddit
- На железнодорожном вокзале нашли кошелек. Там были деньги и, самое ценное, старые детские фото. Можно представить себе, как расстроилась владелица от такой потери! Вот тут и помогла карточка сетевого магазина, которая лежала там же. На ней были указаны телефоны организации. Позвонила, объяснила ситуацию и мне дали телефон этой женщины. Созвонились и кошелек со всем содержимым вернулся к хозяйке. Она сказала, что накануне ее внуки спрашивали, каких людей на свете больше - хороших или плохих? Теперь, сказала она, я знаю, что им ответить. © Ванда Словцова / Dzen
- Нашла у свекрови ДНК-тест моего сына. Я понимаю, что меня она не любит, но за что такое отношение к единственному внуку? Внешне он больше похож на меня, но всякие мелочи: взгляд, улыбка, когда юлит, пальцы рук и характерные движения ими перед тем, как браться за какое-то дело, стопы, форма грудной клетки — это все от мужа. И вот эта бумажка — на что она повлияла? Она стала любить его сильнее или вообще любить? Сфоткала результат на всякий пожарный. С волками жить — по-волчьи выть. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Среди камней у речки наткнулся на кольцо с бриллиантами. Пришел домой, почистил находку и, вообще без задней мысли, подарил своей девушке. А она решила, что я ее замуж зову и колечко – обручальное. Женаты уже 4 года, а я так и не сказал ей, что кольцо-то было просто случайной находкой. © thetimeisback / Reddit
- Решила провести генеральную уборку на чердаке и наткнулась на коробку с детскими вещами. Среди них оказался старый альбом. Листая его страницы, я увидела фотографию, на которой мы с моей лучшей подругой еще с детсадовских времен держимся за руки и смеемся. Мы давно потеряли связь, но воспоминания о тех днях вызвали у меня теплые чувства. Решила поискать ее в социальных сетях и, к большому удивлению и счастью, нашла! Мы списались и договорились встретиться в кафе. Когда увидела ее за столиком, мы обе не сдержались и расплакались от радости. Говорили несколько часов подряд, вспоминая детство и обсуждая наши нынешние жизни. Оказалось, что у нас до сих пор много общего. Так что теперь мы общаемся и видимся регулярно, как в старые добрые времена. © Не все поймут / VK
А разве ДНК-тест можно сделать без согласия обоих родителей?
- Нашла на парковке у продуктового подарочную карту в самый шикарный ресторан в городе. Позвонила туда, чтобы проверить, что баланс, написанный на карте ($1000), актуален. Они подтвердили, что карта активна и сказали, что невозможно узнать, чья она. Они дарят такие карты сотрудникам крупных компаний и мне невероятно повезло, что я ее нашла. Пошли поужинать в этот ресторан с моим парнем, и официанты решили, что мы там в честь помолвки. Не стали их переубеждать. К нашему столику подошел сам владелец и предложил нам бесплатный десерт. © tallyhallic / Reddit
- Не стало мамы. Она всегда была холодной и закрытой как чужая. Начали разбирать с сестрой ее вещи и нашли коробку с тетрадями, магнитофонными кассетами с записями, фотографиями, где мама молодая среди неизвестных нам людей с гитарой в руках. Оказалось, что она втайне от нас всю жизнь писала стихи, а в молодости пела и играла на гитаре. И тут я вспомнил, что в детстве и в самом деле часто заставал ее с гитарой в закрытой комнате. Каждый раз отец насмехался: «Хватит выть, у детей уже уши болят», — а мы с сестрой за ним повторяли, как заводные обезьянки, бегали к ней в комнату каждые пять минут, всеми способами отвлекали до тех пор, пока она не прекращала. Нашли в кладовке магнитофон, сквозь запись плохого качества прорывается мамин голос. Никогда не испытывал такой боли. В этих записях она живая, не такая, какой мы ее знали всю жизнь. Хочется вернуться в прошлое и попросить прощения. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- Когда мне было 19, нашла на парковке золотой браслет. Я тогда была в полном отчаянье, так как у меня не было денег, чтобы заплатить за аренду. Понимала, что поступаю плохо, но сдала вещичку в ломбард и получила за нее $300. Этого хватило, чтобы заплатить за жилье и еще на продукты осталось. © nellabella27 / Reddit
- Мне было 14, шла домой из школы и, как енот, увидела и схватила блестящую штучку. Решила, что это бижутерия. Годы спустя моя мама нашла его в ящичке в ванной и сказала мне, что это такое. Она сходила и оценила его. Он стоит больше, чем моя машина. Хотела сдать его в комиссионку, но мама говорит, что когда-нибудь мне захочется его носить. Мне почти 30, и я все еще ношу одну и ту же черную рубашку и брюки каждый день. В общем, отдала его маме. © Unknown author / Reddit
- Унаследовала от бабушки старый дом, решила привести его в порядок. На чердаке нашла старую деревянную коробку, полную пыльных писем и фотографий. Начала читать письма и поняла, что бабушка в молодости была влюблена в мужчину, о котором я никогда не слышала. Их роман был полон страсти и боли, и я поняла. Бабушка оставила эти письма, как память о своей юности. Пока она была жива, я ее знала, как весьма строгую и жесткую женщину, но эти письма… Они помогли мне лучше понять ее и ее жизнь. Решила сохранить их, чтобы передать детям, чтобы и они знали, как это бывает в жизни, и какой бывает любовь. © Не все поймут / VK
- Бабушка всем родственникам уши прожужжала, что закатала свое золотишко в банки с вареньем. И вот ее не стало. Дошли руки до консервации. И вилками в банках болтали, и через сито сливали – нету! Расстроились - это слабо сказано, но что делать. Сели пить чай и тут вдруг из сахарницы выпадает записка. «Передумала. Ищите в морозилке, в пельменях». А ведь мы эти просроченные пельмени чуть не выбросили первым делом.
Интрига было сохранена до конца. Только из первоисточника можно узнать, что 14-летний подросток нашел бриллиантовый теннисный браслет. И это был парень.
- Однажды благодарный посетитель дал мне конверт. Открываю, а там $50! Решила скрысятничать и не делиться с напарницей. Потом поборола крысу в себе и позвала коллегу, чтобы открыть при ней, будто бы в первый раз. Снова открываю и офигеваю, когда вижу, что там $100. Уверена была, что там всего 50, щупала, доставала. © Галина С. / Dzen
- Копали с папой в огороде яму под скважину и наткнулись на большой булыжник, который все никак не могли перевернуть. Начали обкапывать, оказалось, что сундук. Представляете, сколько счастья у нас было? Вытянули его с горем пополам, ломом вскрыли замок, а там гора платьев, какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, стопка фотографий и одно единственное письмо в будущее наследникам. Решили разыскать того, кому все это принадлежит. Искали в интернете, лазали по архивам, спрашивали у стариков в селе и узнали, что когда-то на территории нашего дома было небольшое поместье. После ряда исторических перипетий от семьи, которая жила в нем, осталась одна младшая дочка. Разыскали ее, взяли билет на поезд и отправились к этой уже 77 летней женщине. Даже в своем возрасте она все еще полна сил, обеспечена и самодостаточна, с большой семьей, но я никогда не забуду, стекающие по ее щекам слезы и то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой. © Палата №6 / VK
- В начале года вышла замуж. Шли к этому 5 лет. Свадьбу играли на собственные деньги, естественно, на всем экономили. Кольца купили самые обычные, но красивые. Муж сразу полюбил свое и не снимал никогда, хотя оно было большевато. В апреле пришлось переезжать в другой регион, когда муж грузил вещи, потерял кольцо. Очень расстроился, да и примета плохая. Через полтора месяца тесть нашел наше кольцо на даче под дубом. Дача за 2000 км от места, где мы потеряли кольцо. До сих пор в шоке. © Подслушано / Ideer
Мистика просто! Кольцо проделало путь в 2000 км, зарылось под дубом, и через полтора месяца нашлось! Не иначе, как Властелин колец поколдовал.
- Когда я учился в 10 классе, поехал летом по обмену во Францию. В Париже хотел сделать банальную фотографию на Елисейских полях, чтобы отправить ее друзьям. Сразу после того, как сделал снимок, посмотрел вниз и обнаружил под ногами 2 купюры по 100 евро. Поднял их и подождал, не пройдет ли кто-нибудь мимо, лихорадочно выискивая что-то на земле. Никто не появился. Побаловал себя вкусной едой и отправился на скромный шопинг. Приятно было получить немного дополнительных денег на карманные расходы! © muddy_wedge / Reddit
- Когда была маленькой, мы жили в доме рядом с шоссе. Как-то мама нашла на нашем дворе чей-то табель успеваемости. Думаю, что какой-то ребенок выбросил его из окна школьного автобуса. На табеле значилось, где живет семья. Мама положила табель в конверт и отправила по тому адресу. Она всегда была мстительной. © jcro8829 / Reddit
- Нашла у дома котенка. Маленький, страшненький. Поспрашивала соседей – никто не терял. Себе оставить не могу. С горем пополам пристроила. И вроде бы все счастливы, но вот дернуло меня позалипать на котиков в интернете. Сижу теперь в смешанных чувствах, ведь оказалось, что он не страшненький и странный, а породистый. И за такого котенка берут не меньше $1000.
Тут маменьку мстительной не назовёшь. Тут другое слово надобно
- Разбирала старые документы и нашла записки, которые родители писали друг другу, пока мама в роддоме с моим старшим братом была. Отдала брату все, кроме одной. В ней мама пишет, какой замечательный сынок родился, и уж извини, что не дочь, которую ты так хотел. Через 4 года родилась я, и папа меня любил больше всех на свете. Как же я плакала, пока читала. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
- В детстве с мамой и сестрой ездила на море. После отдыха, пошли на вокзал, чтобы купить билеты домой, но обнаружили, что денег не хватает. Мама предложила нам с сестрой поискать монетки вокруг вокзала, вдруг повезет, а сама стала обзванивать родственников. И мы с сестрой нашли купюру, которой хватило на билеты обратно. А через пару дней, уже дома, у мамы волшебным образом пропало столько же прямо из кошелька. Видимо, Вселенная забрала то, что дала в долг. © Палата №6 / VK
- Я была еще дошкольницей. Моя новая подружка нашла на улице красивый серебряный мужской перстень со львом. Я поняла, что он недешевый и тут же втерла подруге, мол, давай закопаем, а потом придумаем, что с ним делать. Естественно, я сразу его раскопала и отдала родителям. Девочка догадалась, дружба сошла на нет, но мы быстро съехали. Перстень папе был мал, а потом вообще исчез. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
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Комментарии
Такая маленькая, а уже психопатка. Я не всерьез, конечно, но девочка вызывает подозрения. Что ж из нее выросло-то
"уж извини, что не дочь, которую ты так хотел".
Извиняться за ЭТО? Как будто она может контролировать пол ребёнка при зачатии. Мде...