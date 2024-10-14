18 находок, загадку которых пришлось разгадывать всем интернетом
Фотоподборки
2 часа назад
Иногда нам попадаются вещи, предназначение которых не всегда очевидно. И мы, конечно же, сразу лезем в интернет, чтобы узнать, что же это за штуковина такая. Ведь его пользователи совместными усилиями точно с этим помогут.
«Этот белый пух появился между оконными стеклами прям за одну ночь. Чем-то похож на вату. Что это?»
- Если вы посмотрите на внешнюю сторону дома, то увидите муравьиные тропки. И скорей всего изоляция дома разрушилась над деревянной рамой окна. © DonkeyDonRulz / Reddit
«Эта трубка с двумя подвижными частями. Из одного конца выходит маленькая ложечка, а из другого — тонкий металлический стержень. По всей трубке нанесена декоративная гравировка»
- Судя по всему, это старая механическая ручка-карандаш. Перо просто отсутствует. © PK****man / Reddit
«Этот тяжелый металлический предмет с дуговыми измерениями на боку я нашел в старой мастерской»
- Это старый микрометр. © Code****** / Reddit
«С какой целью в сумке используется этот черный фиксатор? Он стягивает только левый нижний угол»
- Это карман, в который можно сложить сумку, чтобы она была компактной и ее можно было положить в маленькую сумочку. © thedoctor916 / Reddit
«Нашел этот серебряный совочек на итальянской вилле. Для чего он?»
- Это ж совочек для сбора крошек. © jackrats / Reddit
«Для чего нужна эта тонкая треугольная чугунная „сковорода“?»
- Для того, чтобы подогреть себе кусок пирога. © jericho138 / Reddit
«Нашел дома чудной силиконовый наперсток с дырками»
- Это не наперсток, а напальчник для быстрого перелистывания стопки бумаг или чтобы много купюр пересчитать. Надевается на указательный, а не на большой палец. © thedoctor916 / Reddit
«Что это? Я нашел это на своей стене сегодня утром. Выглядит розовато, немного похоже на пену»
Кто-то большой, ползающий по стенам, живет в этом доме.. И да, это в Австралии..
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Ответить
- Я долгое время работал в сфере ухода за животными. Так что, скорее всего, это продукты жизнедеятельности рептилии или амфибии. © obviousdscretion / Reddit
«Большие стеклянные стержни. Мы их нашли завернутыми в бумагу в старом доме, в котором мы наводили порядок. Есть идеи, для чего они нужны?»
- Скорее всего, это карнизы. © alexwasserman / Reddit
«Что это за странный набор?»
- Это старые инструменты для интубации. © amerge / Reddit
«Мы нашли это у дедушки в комнате. Он был охотником. Что это может быть?»
- По-моему, это портативный отпугиватель комаров. © Pascal-Z / Reddit
«Нашел на чердаке. Что это?»
- Это фарфоровая крышка от электронагревателя 1920-х годов. © ArseLiquor / Reddit
«Круглая металлическая штука в стене моей школы. У нее есть вентиляционные отверстия по бокам, и иногда она издает шипящие звуки»
- Это пневматический термостат для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. © jackrats / Reddit
«Нашли это в секонде. Что это? Кувшин? Ваза?»
- Скорее всего, это подсвечник. © geraldine_ferrari / Reddit
«Купил дом, а во дворе есть такая штука»
- Возможно, это защитный кожух для садового шланга. © jayfishjayfish / Reddit
«Одеяло с петельками и липучкой, соединяющей две „ножки“ вместе. Найдено среди детских вещей»
- Это чехол для автокресла. © allgood-allthetime / Reddit
«Что это?»
- Это кормушка для птиц, которая наполняется арахисом в скорлупе. © SnapCrackleMom / Reddit
«Живу в доме, построенном в 70-х годах. И обнаружил в полу подвала квадратное отверстие с ржавой металлической пластиной внутри»
- Внутри находится заслонка, которая закрывается, чтобы содержимое городской канализация не попало в ваш дом. Обычно такое можно увидеть в домах на холмах или в местах, где есть ливневые стоки, которые стекают в канализацию. © DeviousSnail / Reddit
А вот еще подборка загадочных вещей, чье предназначение угадывали всем интернетом.
Фото на превью paperwhitney / Reddit
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