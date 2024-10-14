18 находок, загадку которых пришлось разгадывать всем интернетом

Иногда нам попадаются вещи, предназначение которых не всегда очевидно. И мы, конечно же, сразу лезем в интернет, чтобы узнать, что же это за штуковина такая. Ведь его пользователи совместными усилиями точно с этим помогут.

«Этот белый пух появился между оконными стеклами прям за одну ночь. Чем-то похож на вату. Что это?»

Если вы посмотрите на внешнюю сторону дома, то увидите муравьиные тропки. И скорей всего изоляция дома разрушилась над деревянной рамой окна. © DonkeyDonRulz / Reddit

«Эта трубка с двумя подвижными частями. Из одного конца выходит маленькая ложечка, а из другого — тонкий металлический стержень. По всей трубке нанесена декоративная гравировка»

Судя по всему, это старая механическая ручка-карандаш. Перо просто отсутствует. © PK****man / Reddit

«Этот тяжелый металлический предмет с дуговыми измерениями на боку я нашел в старой мастерской»

«С какой целью в сумке используется этот черный фиксатор? Он стягивает только левый нижний угол»

Это карман, в который можно сложить сумку, чтобы она была компактной и ее можно было положить в маленькую сумочку. © thedoctor916 / Reddit

«Нашел этот серебряный совочек на итальянской вилле. Для чего он?»



Это ж совочек для сбора крошек. © jackrats / Reddit

«Для чего нужна эта тонкая треугольная чугунная „сковорода“?»

Для того, чтобы подогреть себе кусок пирога. © jericho138 / Reddit

«Нашел дома чудной силиконовый наперсток с дырками»

Это не наперсток, а напальчник для быстрого перелистывания стопки бумаг или чтобы много купюр пересчитать. Надевается на указательный, а не на большой палец. © thedoctor916 / Reddit

«Что это? Я нашел это на своей стене сегодня утром. Выглядит розовато, немного похоже на пену»

Я долгое время работал в сфере ухода за животными. Так что, скорее всего, это продукты жизнедеятельности рептилии или амфибии. © obviousdscretion / Reddit

«Большие стеклянные стержни. Мы их нашли завернутыми в бумагу в старом доме, в котором мы наводили порядок. Есть идеи, для чего они нужны?»

«Что это за странный набор?»

Это старые инструменты для интубации. © amerge / Reddit

«Мы нашли это у дедушки в комнате. Он был охотником. Что это может быть?»

«Нашел на чердаке. Что это?»

Это фарфоровая крышка от электронагревателя 1920-х годов. © ArseLiquor / Reddit

«Круглая металлическая штука в стене моей школы. У нее есть вентиляционные отверстия по бокам, и иногда она издает шипящие звуки»

Это пневматический термостат для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. © jackrats / Reddit

«Нашли это в секонде. Что это? Кувшин? Ваза?»

«Купил дом, а во дворе есть такая штука»

Возможно, это защитный кожух для садового шланга. © jayfishjayfish / Reddit

«Одеяло с петельками и липучкой, соединяющей две „ножки“ вместе. Найдено среди детских вещей»

«Что это?»

Это кормушка для птиц, которая наполняется арахисом в скорлупе. © SnapCrackleMom / Reddit

«Живу в доме, построенном в 70-х годах. И обнаружил в полу подвала квадратное отверстие с ржавой металлической пластиной внутри»

Внутри находится заслонка, которая закрывается, чтобы содержимое городской канализация не попало в ваш дом. Обычно такое можно увидеть в домах на холмах или в местах, где есть ливневые стоки, которые стекают в канализацию. © DeviousSnail / Reddit