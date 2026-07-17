20+ светлых историй о подарках, которые согревают лучше июльского солнышка
Приближение любого праздника связано с радостным ожиданием — что же в этот раз подарят на день рождения или выпускной? Одни подарки становятся испытанием для чувства юмора. Но вот другие... Они попадают в самое яблочко и еще долго остаются светлым воспоминанием с теплым послевкусием. Эти впечатления приносят счастье не только в тот момент, когда с коробки слетает обертка, но и согревают потом еще многие годы.
- Я прекрасно помню, как папа на день рождения подарил мне первые настоящие духи. Я тогда училась в 5 классе. Это были Noa от Cacharel. Меня так завораживала эта жемчужинка, которая плавала внутри флакона. Папа даже придумал легенду, что это парфюм русалочки и она положила туда жемчужину. От этого аромата у меня наворачиваются слезы и всплывают очень теплые воспоминания.
- Я подарила мужу модель жиги семерки, красненькую, с его именем на номере, открывающимися дверьми и загорающимся светом. Мой муж сказал: «Что за детские глупости, зачем ты это купила?» Захожу через пять минут на кухню, а он там играет подарком, делает врум-врум туда-сюда. Наигрался и пристроил на видное место, еще и всем друзьям фотки показал. На настоящую у меня денег нет, пусть хоть такая будет.
- Муж подарил хорошие беговые кроссовки. В 38 лет, когда коленные чашечки покинули сервиз, а поясница напоминает о себе даже после небольшой прогулки, удобная обувь ценнее любого шикарного букета.
«А мне жена подарила полутораметрового гуся. Когда в кругу семьи вскрывали подарки, я громче всех кричал: „Неужели это он!“ И это был он, мой замечательный белый гусь Паша»
- В начале года муж подарил мне пазл. Я долго не притрагивалась к нему, потому что хотела завершить большое дело по работе. Вот в марте я взялась за пазл. Какой же это был кайф! Аудиокнига, пазл и котик. В итоге я собрала его за один выходной день и пару вечеров. А теперь все, меня понесло. Я хочу еще. Всегда любила пазлы — с тех самых пор, когда в детстве мама покупала большой пазл на новогодние праздники и мы всей семьей его собирали. Теперь вот одна собираю: первый пазл от мужа, второй вчера собрала и еще два ждут своего часа.
- Муж подарил мне орхидею в горшке на 14 февраля 2022 года, и она не перестает цвести до сих пор. Я не могу ее 4 года пересадить, обрезать листья, потому что она все время цветет. Стоит цветению подходить к логическому завершению — появляется новый цветонос либо прорастает старый. Орхидея уже аж из горшка вылезла.
- Продаю разное на «Авито». Вот, например, тридцатилетний триммер «Ryobi». Чиненый-перечиненный, но рабочий. За ним приехал дядя на машине, которая стоит дороже всей нашей деревни. Рассказал, что у него старенький отец. Настолько старенький, что уже капризничает. И этот отец любит косить траву именно таким триммером «Ryobi». Его триммер окончательно сломался, сын купил отцу дорогущий триммер «Хускварна», но отец сказал, что ему нужен только «Ryobi». А их уже не выпускают. А теперь батя счастлив.
- У нас с братом разница 15 лет. Так вот, лично видела, что мой батя подарил маме на выписку:
— идеально убранную квартиру (сам убрал)
— еду на неделю (сам сделал)
— всю детскую технику
— всю мебель, собранную своими руками (собирал по ночам)
— несколько комплектов одежды на выбор на выписку
— был почти все время с мамой в часы посещения и когда малыш появился — тоже.
У меня все.
Ежедневная забота-лучший подарок! Особенно после долгих лет жизни. Из вещей к этому времени уже всё есть.
- Сижу у подруги, болтаем о своем, о женском. Говорю:
— А я своему на день рождения приставку подарила. Подговорила друзей, скинулись деньгами и купили вот...
— Ой, Настюш, зря ты это. Мой муж вот как садится играть — пропадает на пару часов. Ни на что не реагирует, из реальности выпадает...
А я сижу и молчу, смущенно улыбаюсь только. Ведь с момента покупки муж частенько проигрывает мне. А на кон мы ставим (как взрослые и самостоятельные люди) мытье посуды.
Кстати, мне на день рождения муж купил посудомоечную машину. Видимо, проигрывать устал.
«Вот такую прелесть мне муж подарил! Я уже всех задолбала с этим кольцом, хочу еще вам показать — уж больно оно милое»
- На девятую годовщину свадьбы муж подарил мне старую книгу сказок Андерсена. Он не читает и о книгах ничего знать не знает, но это не просто книга. Я обожала ее в детско-подростковом возрасте. Она была как новенькая, даже несмотря на то, что была читана-перечитана. Именно из-за презентабельного вида книги мама подарила ее соседской девочке на день рождения. Я была в школе, а когда вернулась, то узнала, что соседи пригласили меня на день рождения. Мама радостно сообщила мне это вкупе с тем, что подарок она уже подарила. Я сидела на этом дне рождения и смотрела на свою любимую книгу на чужой полке. А теперь в 38 перечитаю и посмотрю на своей. Это то самое издание, даже в суперобложке. Потрепанное, но не сильно.
Рада, что книга вернулась к хозяйке. Пусть другая, но суть от этого не меняется - ее лишили любимой книги, и вот спустя много лет они опять вместе.
В этом маленьком повествовании 3 вещи, которые удивили. Со знаком плюс и минус.
Мамин поступок. Она с лёгкостью нанесла своему ребенку травму, даже не задумываясь об этом.
Красивый жест мужа. Чуткий и внимательный человек.
И последнее... Что может соединять людей, один из которых любит книги, ценит их, а другой абсолютно далек от "книжного мира" ....
- У меня был день рождения 7 июля, и мой муж подарил мне невозможно обалденный подарок — набор украшений с лунным камнем. Со 100%-м попаданием в мои хотелки. Я смотрю и не могу налюбоваться. Но дело в том, что так было не всегда. Когда мы были не так долго знакомы, еще до брака, он часто не угадывал с подарками, потому что я, блин, ему не говорила, что я бы хотела получить! Я почему-то считала, что он сам должен догадаться. Так что это правда годный совет — говорить обо всем прямо.
"Подари мне лунный камень,
Самой грустной из планет.
Подари мне лунный камень,
Подари мне лунный свет..."
- Что подарить мужу, если ты живешь с ним уже больше четверти века, а носки и пена для бритья у него в избытке? Конструктор на 1392 детали! Муж очень горд: «Смотрите, на коробке написано от 10 лет, а я за два дня собрал!» А больше всех был доволен наш пудель. Его стол для груминга был занят два дня, и собака кайфовала без расчесывания колтунов.
Трудно определиться с подарком мужу. Всё что мне надо у меня уже есть. 😀
- В прошлом году муж подарил букет алых роз на мой день рождения. Я их порезала на черенки и просто воткнула в землю, только бутылками прикрыла. И вуаля... Ровно через год два черенка уже с бутонами. И две розы даже распустились, именно на мой день рождения.
- Мой мужчина занимается цветами, часто радует меня чем-то экзотическим. Например, вот состав букета, подаренного на прошлой неделе: крокосмия, чеснок, книпхофия, дельфиниум, эрингиум.
Но самое необычное, что он делал, — украшал живыми цветами елку на Новый год! Каждый цветок был в пробирке с водой. Гербера, дендробиум, цимбидиум, магнолия, стрелиция, банан, протея... А еще потолок весь был украшен ветвями, и была композиция из анемонов на столе. Все были в восторге.
- Муж подарил VR-очки. Походы в зал прекратились. Существует огромное количество спортивных игр — и онлайн в компании, и в одно лицо. Все, что хочешь. Муж играет в пинг-понг, я выбираю кроссфит. Через полчаса одежду можно выжимать. При этом никуда ходить не надо, форма одежды любая, никто на тебя не пялится. И выбираешь сам, чем хочешь заниматься. Хочешь — танцуешь, хочешь — йога, хочешь — бокс. И по времени нет ограничений. Есть свободные полчаса — напялила очки и понеслось.
«Муж подарил на день рождения букет. Собирал сам. Идея не новая, но мне такое подарили впервые. Очень рада, по-моему — лучший букет»
- Муж подарил мне букет цветов. Казалось бы, обычное дело. Но он сам каждый день подрезает цветы и обновляет воду, дополнительно намораживая лед для них. Получается, что он подарил мне красоту без дополнительных обязанностей с моей стороны. Считаю, это идеально! Если бы мне нужно было это делать самой, я бы предпочла не иметь цветов дома.
- Мне 43 года, и у меня никогда не было куклы Барби. Я думала, моя самая заветная детская мечта никогда не исполнится. И вот сегодня муж подарил мне ее. Мою мечту. Ту самую, из детства. Счастлива, как ребенок. Наконец-то у меня есть моя собственная настоящая Барби.
- Мне в положении в голову ударило, что хочется домик с участком, дачу. Мол, как будет круто цветочки посадить, площадку детскую сделать и сидеть вечерами. Когда немного отошла после появления малыша, поехали якобы в магазин, а приехали в СНТ. Муж показал пару дач, а я выбрала ту, которая понравилась. Так что мне подарили дачу. А когда зашел разговор — мол, точно ли это разумная трата, то он сказал, что после всех моих усилий он обязан как-то меня отблагодарить.
«Люблю все, что связано с миром Гарри Поттера. И вот что подарил мне муж!»
- Я владелец цветочного и флорист почти 20 лет. Когда открыла свой магазин, то поначалу торчала там постоянно. Однажды админ сказал мне, что поступил важный заказ. Нужно что-то нереальное, чтобы я собрала как для себя. Я собрала букет на свой вкус и очень расстроилась, что не успела красиво сфоткать его до темноты — не люблю фото с искусственным светом. А потом пустила слезу, когда этот букет приехал с курьером ко мне домой. Оказалось, что это мой муж подговорил моих сотрудников. Букет был для меня.
- Когда я была маленькая, на один Новый год Дед Мороз не подарил нам с братом подарки (у родителей просто не было денег). Но спустя несколько дней после Нового года домой с улицы зашел папа и сказал мне и брату, что он видел, как пролетел на санях Дед Мороз, что он закинул что-то нам в почтовый ящик. Долетев с братом до почтового ящика, мы обнаружили там письмо!
В письме Дед Мороз очень убедительно извинялся перед нами за то, что мы не получили подарков. Написал, что он их скинул, но из-за ветра до нашей елки они просто не долетели... И к письму прилагалась карта с расположением наших подарков! Мы с братом моментально оделись и отправились на поиски. По огромным сугробам в огороде мы добрались до отмеченного места на карте и увидели подарки. Нашему счастью не было предела! Это самый яркий момент моего детства.
«Написала портрет любимому на день рождения — он занимается конным спортом»
- С подарками у нас в семье всегда было хорошо, но одно воспоминание особенно дорого моему сердцу. Мой отец часто привозил мне хлеб от «зайчика». Я плохо ела, и это беспокоило родителей, хотя еда у нас всегда была отменной. Обычно зайчик стоял у дороги и передавал хлеб папе. Папа заворачивал хлеб в полотенце и клал под капот машины, чтобы он оставался теплым. Я съедала только горячую горбушку, и отец был счастлив.
- Нам с мужем на свадьбу подарили шелковое постельное белье. Ложимся спать, выключили свет, а простыня с подушками наэлектризовалась. Как дети полночи пускали искорки по кровати. На работу рано вставать, а у нас столько счастья! Веселились от души. Берегите в себе ребенка!
- Живу с мужем уже не первый год. Он за все это время научился читать меня, как открытую книгу. Более того, любимый знает все дороги, которые ведут к моему сердцу. Если другие девушки просят на день рождения разные гаджеты, ювелирку, цветы, то мне это все неинтересно. Муж прекрасно знает, что я люблю. На днях у меня был день рождения, так он устроил мне лучший сюрприз в жизни. Подарил офигенную сковородку, гриль и пять кило премиальных пельменей! Любимый прекрасно знает, чего я по-настоящему хочу!
«Подарила мужу два конструктора. Хоть он и бухтел, что дорого, но видно, что нравится. Мальчик Дима, 36 годиков, собирает первый в жизни LEGO»
- Мы с мужем вместе со школы. Недавно он выдал: «Да фиг бы ты за меня замуж пошла, если б не тот подарок». Я не поняла. Он округляет глаза: «Я его тебе в аттестат положил...» Ищу папку с аттестатом, открываю и начинаю смеяться — оказывается, там 4 года пролежала золотая сережка для пупка. И этот кадр думал, что именно она растопила мое сердце.
- Дедушка мой на свадьбу вручил нам огромную жестяную банку чая «со слоном». Мы посмеялись, поставили банку в шкаф и пили этот чай целое лето. И вот высыпаю я остатки заварки и понимаю, что банка-то слишком тяжелая! Сую туда нос и ахаю — на дне изолентой приклеен плоский золотой слиток! Дедушка подшутил в своем духе. В детстве он вечно рисовал мне карты и устраивал поиски сокровищ на нашей даче. Добычей была то банка крыжовникового варенья, то колечко, меняющее цвет. Я аж носом захлюпала от восторга. А слиток мы нашли очень вовремя — ровно в тот момент, когда начали делать ремонт и обустраивать детскую.
- В седьмом классе одноклассник Ромка подарил мне деревянный брелок с выжженным узорчиком. Я вежливо повесила эту деревяшку на пенал. И вот, спустя двадцать лет, мой сын вылезает из кладовки с этим брелоком и кричит: «Мам, а ты в курсе, что тут написано?» Я не поняла. А мой ребенок, увлеченный всякими загадками, гордо выдает: «Это ж азбука Морзе! Написано: „Аня, я люблю тебя“. Это от папы?»
Нет, не от папы. С Ромкой нас дорожки развели давно. А я ведь тоже в него влюблена была... Эх, Ромка. А сказать словами через рот нельзя было? Я же этих ваших мальчишечьих приколов не понимала никогда.
А вот и еще несколько наших подборок, полных душевного тепла: