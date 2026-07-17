20+ светлых историй о подарках, которые согревают лучше июльского солнышка

Рада, что книга вернулась к хозяйке. Пусть другая, но суть от этого не меняется - ее лишили любимой книги, и вот спустя много лет они опять вместе.

В этом маленьком повествовании 3 вещи, которые удивили. Со знаком плюс и минус.

Мамин поступок. Она с лёгкостью нанесла своему ребенку травму, даже не задумываясь об этом.

Красивый жест мужа. Чуткий и внимательный человек.

И последнее... Что может соединять людей, один из которых любит книги, ценит их, а другой абсолютно далек от "книжного мира" ....