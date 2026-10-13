16 фото и историй об отличниках и двоечниках, которым оценки не помешали найти свое счастье

Сейчас, конечно, времена другие и возможностей больше. Но относительно моей судьбы я могу в ответ только рассмеяться в голос.

У меня постоянный тремор рук из-за болезни. Учился я хорошо, и вот в школе новый предмет - черчение. Родители вздохнули тяжело: у тебя не получится... Ну и я расслабился - еле-еле на 4 натягивали мне за "заслуги перед отечеством". В 10 классе познакомили меня с программированием и я пропал - всё - хочу только туда. Но волею судеб "туда" я не попал, а попал в инженеры-механики, а там с первого курса инженерная графика и начертательная геометрия. Как сейчас помню - начертил я гайку с вырезом 1/4 в аксонометрии, немного грязновато, и думаю - ну поставят трояк - ну и пусть. А мне ставят 5! Я в шоке был, но в себя поверил. А по начерталке за семестр вышла 3 - для меня был необычный опыт и я почувствовал себя так свободно от оценок! Просто кайф даже! Но в начале следующего семестра почему-то не пришла стипендия... оказалось что её троечникам не дают. Вот так, "из-за бабок" я начал учиться на отлично и в итоге был красный диплом (трояк тот пересдал на 5 курсе уже))). Ах, да - 20 лет работаю проектировщиком, черчу чертежи))). А вы говорите - в школе не понадобится тот или иной предмет... Вы просто не знаете что вам может понадобиться! Даже художественный перевод делать - тут вам и литература нужна будет, и русский язык, ещё и история пригодится. А математика без физики - ну это как отвертка без шурупа или винта.