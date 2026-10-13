Ну уж сравнивать себя с успехами жены это вообще кринж. В России для женщин до сих пор существует стеклянный потолок. И среди одинаково хороших специалистов выберут скорее мужчину по прежнему. И мужчина при должности - это не показатель, что он лучше или умнее оказался.
Да, женщин-руководителей стало больше. Но в массе расхождение все ещё огромное.
16 фото и историй об отличниках и двоечниках, которым оценки не помешали найти свое счастье
Есть такое популярное мнение: двоечники становятся успешными, а отличники не могут устроиться в жизни и работают «на дядю» за копейки. А еще говорят, что отличники — зануды, других увлечений, кроме учебы, у них нет. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. А мы уверены, что оценки в дневнике — это еще не вся жизнь.
- Я в школе учился не на 5, сейчас у меня своя компания с очень хорошим оборотом. Конечно, не аксиома, что плохо учился — станешь миллионером, хорошо учился — станешь бедным, но в моей жизни много было примеров, когда это так! Да у меня супруга с двумя красными дипломами, и познакомились мы на работе, я был ее начальником.
Ну уж сравнивать себя с успехами жены это вообще кринж. В России для женщин до сих пор существует стеклянный потолок. И среди одинаково хороших специалистов выберут скорее мужчину по прежнему. И мужчина при должности - это не показатель, что он лучше или умнее оказался.
- Я знаю только одного двоечника, который хорошо живет, но он к этому не приложил усилий. Как он сам сказал: «Мне папа оставил столько денег, что хватит мне, детям и внукам». Так что сам он в этой жизни ничего не сделал. А вот все отличницы более-менее устроены, никто не бедствует, у всех хорошая работа. Своей дочери говорю, мол, смотри на маму, у нее были тройки, и теперь ей приходится работать в поте лица, чтобы у тебя все было. Хочешь так же, не учись, а хочешь жить как человек, то должна получить хорошую работу — а тут надо постараться. Пока это работает, что будет дальше, не знаю.
А вот кстати не факт что хватит. Можно что угодно промотать за несколько лет. А учился бы хорошо - ещё бы и приумножить смог, а не просто тратить.
Брат пошел в первый класс. Пусть вас не обманывает его милая внешность — он был тем еще хулиганом
- Сын в 10-м классе. Его одноклассник, Миша, пришел на 1 сентября с химзавивкой. Теперь он с кудряшками. Это модно. Классная велела срочно подстричься! Миша не стригся, и классная вызвала в школу отца. Но Миша привел не папу, не маму, а своего парикмахера и по совместительству дедушку. Дед — крепкий, импозантный мужчина вышел на пенсию еще в 45 лет и пошел от скуки работать в барбершоп. Так вот, дед сказал, что в уставе школы говорится только про одежду, а про прическу правил нет. Семья прическу Миши одобряет. А раз парень учится на 4 и 5, то такие у школы вообще к нему могут быть претензии? Все закончилось тем, что еще один одноклассник пришел на завивку к дедушке Миши.
Мне мама рассказывала историю из своих школьных лет. Тогда мода была на длинные волосы и некоторые парни отрастили себе. Их заставили постричься, так на следующий день они лысые пришли)).
- Я знаю одного двоечника. Училась с ним в одном классе, потом его оставили на второй год, а потом еще на второй год. Закончил 8 классов. Выучился на тракториста. Потом у родителей появился земельный пай, он занялся сельским хозяйством и купил еще несколько паев. Дальше закончил какой-то техникум, потом высшее образование получил, и все, сейчас он генеральный директор элеватора. И все честным трудом, потому что действие происходит в районном центре, где все на виду. И знаю золотого медалиста, он скатился — у него реально горе от ума. Уехал учиться в Москву и куда-то устроился работать, а потом вернулся домой, потому что безынициативный и людей боится. Потому что им больше не восхищаются и надо самому думать, а не зубрить и учить готовое. И он реально в жизни скучный, с ним не о чем разговаривать. Не зря же девочкам в школе хулиганы и двоечники нравятся, потому что они уверенные в себе, беззаботные, веселые, болтливые, и у них куча знакомых и друзей.
Вы знаете, в чём парадокс? Я для себя сделала открытие на собственном опыте. Я была круглой отличницей 7 лет, учёба давалась мне очень легко, на уроках внимательно слушала, дома достаточно было один раз прочитать. А потом пошли более сложные предметы и подоспел подростковый возраст: хиханьки-хаханьки на уроках, дома по-прежнему один раз прочитала... А на уроке не могла вспомнить, что же я читала.
В общем, какое открытие я сделала? У отличника нет привычки трудиться, чтобы учить, потому что ему и так всё легко даётся. С сыном получилась такая же ситуация. Школу окончил хорошо, в институт поступил не сразу и на заочное обучение. Два года мучился, бросил, говорит, не могу я самостоятельно в книжках копаться, если бы очно учился, было бы легче.
Начало учебного года: в вазах стоят цветы
- Я отличник. Вот только я не ботан, угодить всем не пытаюсь, думаю не только об учебе: 2 вида спорта, тренировки, плюс дополнительное изучение языка. За отметками не гонюсь, отметки не завышают и не занижают. Ответил на «три» — получил тройку. Если получу по неинтересному мне предмету не «пять», то не сильно-то и расстраиваюсь. Я не знаю особо-то историй о двоечниках, которые стали гениями или суперуспешными людьми. Ну не может человек, который ничего не шарит в экономике, устройстве общества, открыть свое успешное дело. Просто поймите, что отличник — это либо просто способный человек, либо человек, который может трудом заработать себе такое имя.
- У меня есть пример — мой двоюродный брат. Учился он в техническом лицее, но, мягко говоря, со скрипом. Не любил он делать то, что ему не нравилось. Английский, литература — чудом сдавал на три. Он в жизни 2 художественные книжки прочитал: букварь и Тома Сойера. Тома Сойера — ночью, под одеялом, с фонариком, потому что понравилось. Зато он постоянно читал технические журналы, а тогда только-только появлялись компьютеры. И это было его хобби. В итоге сейчас он чинит компьютеры, телефоны. В неделю зарабатывает столько, сколько я в месяц. В семье 4 машины, дом с землей собирается купить. Вот так вот.
А что тут неожиданного? Вот если б рассказали историю, что отличник стал в жизни офигенно успешным, причём не потому, что, к примеру, удачно вышел замуж, а по причине, связанной с бытностью отличником, вот тут у меня бы челюсть-то и упала. А тут банальненькое что-то рассказали и говорят, что "вот так вот". Типа я поставил на огонь чайник, а он закипел. Вот так вот!
«Весна 1993 года. Счастливые и беззаботные гуляем в парке после школы»
- Я классическая отличница. Школа с медалью. Да, хотелось быть во всем идеальной. В вузе цель поменялась — нужна была повышенная стипендия, чтобы за общагу платить и на жизнь оставалось. Нечаянно так получился красный диплом. Второй и третий уже по заочке — синие. Что можно сказать? А не сама ли система образования плодит эти стереотипы — отличники — молодцы, двоечники — так себе люди. На учителей же давят сверху, а отдуваются дети. Я своим детям сейчас говорю: «Тройка — это всего лишь оценка. Если ты приложил все усилия и получил тройку — ты молодец». Сейчас понимаю, что жизнь зависит не от рейтинга, а от того, какой ты человек. Самое главное — вырастить личность самостоятельную с правильной самооценкой, самокритичностью и способностью трудиться, когда придется.
- Муж в школе был двоечником, но им родители не сильно занимались в плане учебы. Если бы занимались — был бы отличник. Он прогулял почти весь 9 класс. А потом мужем занялась я. Вуз он закончил с красным дипломом и соображал лучше многих. Нашему старшему сыну в уроках мог помочь лучше меня, отличницы. А так, выдающихся двоечников и троечников не знаю — ПТУ и не слышно. Или вуз, из которого их выгнали. Как-то, наверное, не общаюсь много. С отличниками все норм, работают и живут нормально.
- У меня серебряная медаль. Кем я стала? Мамой, женой. А еще занимаюсь выпечкой, развиваю свой маленький бизнес. По профессии я финансовый менеджер, знания пошли на пользу. Двоечники из хороших семей все в шоколаде, из неблагополучных — неблагополучны.
В те времена джинсы считались модной и нарядной одеждой
- Блин, как достали стереотипы об отличниках! Я отличница (пока что). Если честно, я несколько раз получала 3. И, если в 1 и 2 классах я еще как-то расстраивалась, то сейчас мне пофиг на это. Предметы, которые мне будут нужны во взрослой жизни, я хорошо знаю. Это математика, английский. Я не пытаюсь стать любимчиком у учителей. Одна учительница мне очень не нравится, и я не пытаюсь ей понравиться. У меня кроме учебы много увлечений: хожу в музыкалку, рисую арты, смотрю аниме и дорамы, читаю.
Сейчас, конечно, времена другие и возможностей больше. Но относительно моей судьбы я могу в ответ только рассмеяться в голос.
У меня постоянный тремор рук из-за болезни. Учился я хорошо, и вот в школе новый предмет - черчение. Родители вздохнули тяжело: у тебя не получится... Ну и я расслабился - еле-еле на 4 натягивали мне за "заслуги перед отечеством". В 10 классе познакомили меня с программированием и я пропал - всё - хочу только туда. Но волею судеб "туда" я не попал, а попал в инженеры-механики, а там с первого курса инженерная графика и начертательная геометрия. Как сейчас помню - начертил я гайку с вырезом 1/4 в аксонометрии, немного грязновато, и думаю - ну поставят трояк - ну и пусть. А мне ставят 5! Я в шоке был, но в себя поверил. А по начерталке за семестр вышла 3 - для меня был необычный опыт и я почувствовал себя так свободно от оценок! Просто кайф даже! Но в начале следующего семестра почему-то не пришла стипендия... оказалось что её троечникам не дают. Вот так, "из-за бабок" я начал учиться на отлично и в итоге был красный диплом (трояк тот пересдал на 5 курсе уже))). Ах, да - 20 лет работаю проектировщиком, черчу чертежи))). А вы говорите - в школе не понадобится тот или иной предмет... Вы просто не знаете что вам может понадобиться! Даже художественный перевод делать - тут вам и литература нужна будет, и русский язык, ещё и история пригодится. А математика без физики - ну это как отвертка без шурупа или винта.
- У нас была онлайн встреча выпускников на 15-летие выпуска. Так было смешно: мои одноклассники ожидали, что я как отличница стану как минимум директором банка или буду вести свой бизнес. А я лежу на пляже в Таиланде и не парюсь. И никакого у меня пассивного дохода в виде сдачи московской квартиры в аренду нет.
- Есть у меня знакомый, его папа очень богатый. Парень учился хорошо, диплом свой по физике писал в Англии — он умный, но уехать туда ему помогли связи бати. Парень вернулся в Питер, устроился на работу и заскучал. Решил стать бродячим музыкантом и уехал в Турцию автостопом. Поработал там и аниматором, и экскурсоводом, потому что есть-то на что-то надо. Сейчас занимается не пойми чем.
А вы как считаете, правда ли, что двоечники успешнее отличников?
Комментарии
Успехи в учёбе и дальнейшая жизнь не всегда взаимосвязаны. Миллионы людей доказали это. Но всё же, образование и хорошие крепкие знания часто помогают человеку в продвижении карьеры. Хотя, для каждого свои эталоны счастья. Кому-то показателями успеха являются машины, деньги, бизнес, а кто-то счастлив, когда есть близкие, родные люди, или даже собачка, кошечка, попугайчик.