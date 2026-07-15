17 светлых историй о том, как летний отдых стал началом большого семейного счастья
Пожалуй, у многих из нас хотя бы однажды завязывался легкий роман на отдыхе. И ведь все происходит почти одинаково: просто встретились взглядом в аэропорту или отеле, разговорились на экскурсии, завернули в уютное кафе. А через несколько беззаботных дней от этих отношений останутся только теплые воспоминания. Но иногда отпуск заканчивается, а светлая история любви только начинается.
- Уснул я на пляже, прямо на шезлонге. Проснулся от жажды, кое-как доковылял до киоска на набережной. Говорю: «Дайте мне самый холодный сок из всего, что есть». Открываю и начинаю глотать ледяную жидкость. Слышу такой милый голосок: «Не пейте холодное». Глянул в сторону, а это какая-то девушка советует. Просто шла мимо и решила сделать доброе дело.
Через пару дней я попробовал найти ту девушку. Что удивительно, у меня получилось. Сказал, что она просто обязана составить мне компанию в ближайшем ресторане. Вот так и познакомились. Ну а дальше пошло-поехало, на данный момент у нас 12 детей. На фото моя половинка во время знакомства и спустя почти 27 лет.
- Познакомилась я с турком. Потом отшивала его три месяца. Говорю ему: «У меня нет ничего — одни долги, даже жить негде». Так он отдал все мои долги, потом стал присылать деньги для меня и моих детей. А потом вдруг приезжает ко мне и привозит два чемодана подарков — мне и детям. Еще и золота мне накупил. Перед отъездом подарил кольцо и позвал замуж. Мы уже 12 лет вместе и родили еще двоих детей.
Очень хорошо, что так всё хорошо закончилось! Но поражают женщины - как она жила с детьми до знакомства с турком - без денег и жилья 😱
- Я пахала в крупной компании. Руководство считало, что это лучшее место работы, поэтому мы должны выкладываться по полной. Нужно отпроситься? «Ты что, на днях же отчет в статистику сдавать». Неважное самочувствие? «Извини, но вот сейчас никак не можем отпустить».
И вот выдался отпуск, поехала я отдыхать на море. В одном из ресторанов я встретила симпатичного музыканта, закрутился курортный роман. Потом мы с ним продолжили общаться, стали ездить друг к другу, а спустя полгода он предложил переехать к нему. Я сначала думала, мол, как же так, у меня же работа. А потом сорвалась с места и уехала в крошечный городок.
Теперь я просто готовлю любимому завтраки, обеды и ужины, занимаюсь спортом и много-много читаю, мы долго гуляем по парку, а по вечерам смотрим фильмы. Ну ее, эту успешность и перспективность, не жизнь это!
Предположу, что у автора пенсия уже заработана. Тогда конечно, можно бросить работу и посвятить себя семье. Новые рецепты, спорт, чтение, прогулки... Что может быть лучше!
Это типа "с милым рай в шалаше"? А что делать, когда надоест эта пастораль?
- У меня в ресторане работала техничка Юля. Настолько красивая и статная женщина, что посетители, входя, обращались сначала к ней, думая что она администратор или собственник ресторана. Года через 3 работы она поехала на отдых в Турцию, встретила там нашего соотечественника. Вроде как курортный роман. А нет! Он приехал за ней. Купил квартиру в нашем городе и позвал ее замуж.
У меня на старой работе так коллега замуж вышла. Купила горящий тур в Египет. Через неделю кидает нам в рабочий чат фото с симпатичным мужиком. Оказалось, поехала смотреть пирамиды и познакомилась на экскурсии с гидом. Они сколько-то переписывались, а потом она к нему умотала. Вроде даже замуж вышла и счастлива
- С мужем все началось с курортного романа. Валялись на лежаках, у него звонит телефон — какая-то девушка по видео. Мой мужчина взял трубку и представил меня как свою девушку. Через какое-то время эта его подружайка пишет с сердечками и намеками, а мой жених говорит мне, что она последние два года занимала у него деньги и ни разу ничего не вернула. Закончилась эта прекрасная история тем, что я в жестких выражениях попросила ее не звонить. После этого мы ее больше никогда не видели.
Сам он, видимо, не планировать заканчивать это общение с сердечками))
- Читал о курорте в Таиланде. Нашел забавный отзыв. «Кратко об экскурсионных бюро, которые расположены рядом с гостиницей. Если от гостиницы пойти налево и пройти около ста метров, то там расположено турбюро (слева от него продают жемчуг, склеенный из остатков производства настоящего жемчуга). В этом турбюро обычно сидит девушка Настя или ее босс Канг. Передавайте им привет, они мне устроили самую лучшую экскурсию, после чего я нашел себе жену. Теперь живу в Пхукете».
- Моя бабушка познакомилась со своим вторым мужем и моим дедушкой на курорте. Они из разных городов. Дедушка так влюбился, что ходил за ней, как привязанный. А после отпуска раз в месяц к ней приезжал с кучей гостинцев. Однажды после его отъезда ей позвонили его родственники и уточнили: «У вас все серьезно? Потому что дома он целыми днями лежит на диване и только грустно вздыхает».
Вот уж сделали рекламу кавалеру - "Целыми днями лежит на диване". 🤣 И вообще, зачем вмешиваться, раз речь о взрослых людях.
- Многие не верят в курортные романы, говорят, что из этого очень редко что-то хорошее получается. Я встретила на курорте во Франции парня своей мечты и влюбилась в него без памяти. Целый год были звонки, ожидание, снова звонки, перелеты, несколько дней счастья и снова ожидание. И вот сейчас я выхожу за него замуж. Я счастлива сверх меры. А ведь меня многие убеждали, что это невозможно и лучше его забыть. Верьте друг в друга. Любите! Счастье возможно!
Ни курортные, ни какие романы никогда не понимала. Не умею я так развлекаться. Скучная я. Мне надо чтоб любовь, чтоб в омут с головой, чтоб дороже жизни, чтоб от всей души. Для всего остального мне себя жалко.
- Закрутила роман со спасателем на пляже в Болгарии. Он носил красные шорты, свисток на шнурке, ездил на работу на стареньком велосипеде. Я была студенткой юридического факультета, мажористой дочуркой известных и обеспеченных родителей. Друзья и родственники крутили пальцем у виска и всячески высмеивали мой курортный роман. А он окончил университет, увез меня в другую страну и купил нам дом. Мы родили детей и живем душа в душу, несмотря ни на что.
Я понимаю, о чем будет говорить мажорная юристка со спасателем, когда страсти улягутся. Все таки нужно искать себе ровню
- У нас был курортный роман. Ну как роман, мы только познакомились на отдыхе. И оказались из одного города. Через два дня я уехала домой. Он еще три дня отдыхал и все это время звонил, писал мне. Через две недели встретились, через два месяца съехались. Потом он сделал предложение, подали заявление. Когда увидели дату удивились, это ровно 9 месяцев с даты нашего знакомства. Через 9 месяцев после свадьбы я забеременела. Второго сына родила 09.09.09. Через год и 9 месяцев родила третьего сына. Кстати, вот всю эту историю мы рассказали в телепередаче, где были главными героями 20 с лишним лет назад. До сих пор живем в любви и счастье.
20 с лишним лет назад у вас еще не было 2-го и 3-го сыновей. Так что если что-то вы и рассказали в телепередаче, то точно не всю историю.
- В прошлом году я ездила отдыхать в Марокко в одиночку, и у меня завязался роман с инструктором по серфингу. Спустя год с небольшим мы обручились и решили, что после свадьбы будем жить вместе. Сейчас я приезжаю к нему раз в месяц или он выбирается ко мне. Это самые лучшие отношения в моей жизни.
- Мой брат как-то поехал на курорт и познакомился там с девушкой, которая стала его будущей женой. Она работала переводчиком с китайского. Именно от нее он узнал, что его модная наколка на правом плече в виде трех иероглифов переводится как «Срок годности». А ведь по уверению мастера, который делал эту татуировку, она означала богатство и удачу.
Еду однажды в автобусе . И вдруг какая-то бабушка начинает смеяться . И при этом смотрит на девушку у которой на плече татуировка из иероглифов. Девушка удивлённо на нее смотрит и спрашивает ,, вам не нравится? ,, . Бабушка отвечает мне то очень нравится , а вот вам как ? Девушка отвечает а эти символы приносят счастье . Бабушка начинает смеяться в открытую на весь автобус , а потом говорит ,, я переводчиком с китайского в молодости работала эти иероглифы переводятся как тухлая рыба . И смеётся . Девушка захлопала ресницами и тоже засмеялась . А потом ржали всем автобусом на пару с водителем
- Мама моя была воспитана в строгости. Отличница из интеллигентной семьи, поступила в престижный в то время вуз, шла на красный диплом. И вот однажды она поехала по путевке на море и познакомилась с парнем.
Отпуск подходил к концу. Оказалось, что моя мама и ее ухажер живут в соседних городах. Условились встретиться через пару дней после возвращения в определенном месте и в определенное время (мобильные телефоны тогда еще не придумали). Встретились.
А маму тогда от института по распределению отправили работать очень далеко, она ему об этом и рассказала. Прошло два дня, мама выходит из университета с документами на работу и видит его на крыльце. И да, тут все банально, но он сказал: «Выходи за меня. Соглашайся прямо сейчас, иначе ты уедешь и мы больше никогда не увидимся».
И впервые в жизни моя мама пошла против воли родителей. Она согласилась. Сейчас, спустя 27 лет, папа с тещей дружат, мама со свекровью совсем родные. А я просто их всех люблю и говорю спасибо папе и маме за то решение, благодаря которому получилась наша семья и я.
У нас сейчас, если распределили, то всё, с концами, н какое скороспелое замужество после даты распреда не поможет.
Во времена маминой молодости тоже играли свадьбы после 4-го курса, чтоб к распределению уже прийти с бумажкой от больницы по месту работы супруга. А то и вовсе со справкой о беременности.
- Вот говорят, мол, курортные романы, летние романы. А у моей мамы были «поездные романы». Она знакомилась с парнями, они общались всю дорогу, а по приезде обычно никто никому не писал и не звонил. Но как-то ей повстречался более настойчивый парень, он попросил адрес, начал писать ей письма, а потом они стали ездить друг к другу. В итоге мама вышла за него замуж. Этим парнем был мой папа. Письма до сих пор у нас хранятся.
- В конце 1980-х, когда мне было за тридцать, я познакомилась с мужчиной на отдыхе. Год спустя я вернулась на тот же маленький остров, и наш бурный курортный роман продолжился с того же места. Через шесть месяцев — третья поездка. Заметьте, между визитами мы никак не общались. И потом я сказала: «Если ты когда-нибудь окажешься в моем городе, набери мне». В общем, он позвонил. Через четыре месяца мы поженились.
- Я познакомилась со своим нынешним мужем на кулинарных курсах в Таиланде. Я жила в Калифорнии, а он — в Лондоне. Это было в 2017 году. Сейчас мы женаты, у нас есть малыш, и скоро родится еще один.
- На море я познакомилась с удивительным парнем из другой страны. Обычный курортный роман. Обменялись телефонами, адресами и разъехались. Год ни ответа, ни привета, а через год приходят деньги и записка. И вот уже 6 лет каждый год мы видимся с ним на том же море. Я просто бросаю все и лечу к нему. Последнее время ловлю себя на мысли, что живу от моря до моря. Очень люблю его.
Его - это кого? Парня или море?
Если встречи раз в год в одном месте, строго на определенный срок, я б задумалась.
Летом происходит еще много всего интересного. Вот как раз 15+ комиксов и историй с тонким юмором о том, что в это время года люди делятся на два типа.