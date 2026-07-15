17 светлых историй о том, как летний отдых стал началом большого семейного счастья

Еду однажды в автобусе . И вдруг какая-то бабушка начинает смеяться . И при этом смотрит на девушку у которой на плече татуировка из иероглифов. Девушка удивлённо на нее смотрит и спрашивает ,, вам не нравится? ,, . Бабушка отвечает мне то очень нравится , а вот вам как ? Девушка отвечает а эти символы приносят счастье . Бабушка начинает смеяться в открытую на весь автобус , а потом говорит ,, я переводчиком с китайского в молодости работала эти иероглифы переводятся как тухлая рыба . И смеётся . Девушка захлопала ресницами и тоже засмеялась . А потом ржали всем автобусом на пару с водителем