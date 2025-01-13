Женщина в первой истории прям с приветом. 25 тысяч алиментов это вполне себе хорошая сумма, у меня есть знакомые которые меньше зп получают. К тому же почему с "посторонним мужиком"? До пяти лет он тоже воспитывал этого ребёнка, да и про то что он эти два года никак не общался с сыном тоже не сказано ("не приезжал" и "не общался" все таки разные вещи)... Если нет у человека возможности приезжать каждые выходные, но есть желание общаться со своим ребёнком - разве это плохо?.. Да и в семь лет многие дети уже замечательно обращаются с техникой, уж выйти нα связь через интернет сын и сам сможет, не обязательно "вокруг него прыгать козой" 🤷♀️
В общем, либо история написана криво, либо женщина из истории просто больная нα всю голову и просто из прихоти запрещает отцу общаться с ребёнком
12 историй о людях, в чью жизнь постучались бывшие
Говорят, любовь живет три года. Зато напоминать о себе бывшие возлюбленные могут неограниченное количество времени. А еще самыми изощренными способами. Пользователи сети поделились историями о внезапно возникших в их жизни бывших.
- Развелись два года назад, сыну семь. Бывший муж уехал в столицу, не приезжал ни разу. Алименты платит от самозанятости в 25 тысяч. С какого ему вдруг приспичило, я не знаю, но пошел в суд за определением порядка общения. Я так-то не запрещаю – приезжай, общайся. Но суд вместе с опекой решили, что папа имеет право четыре раза в неделю по полчаса общаться с ребенком по видеосвязи. Кто это должен обеспечить? Я это должна обеспечить. Мне надо прыгать козой и уговаривать семилетку полчаса говорить с посторонним мужиком. Обалдеть просто. Содержу сама, ращу сама, воспитываю сама, еще и общение с папочкой должна обеспечить сама. Пока иду на апелляцию, там посмотрим. © Подслушано / Ideer
- У меня восстание роботов. Бывший парень настраивал мне умный дом: робот-пылесос, увлажнитель, освещение. Расстались со временем, я его везде заблокировала, а он не оставляет попыток меня вернуть. Сегодня ночью у меня включился пылесос, потом увлажнитель, потом свет. Я отключаю, а они снова включаются. В моей студии некуда деться. Бывший – администратор учетки умного дома. Пришлось обесточить квартиру. Ищу, как сбросить настройки. Настойчивый парень... © Подслушано / Ideer
- Я из тех самодостаточных женщин, кто вопреки всему заняли хорошую руководящую должность, купили квартиру, воспитали ребенка. И тут объявился один бывший. Расстались хорошо. У него сейчас нет работы, он вернулся в столицу. Пустила к себе перекантоваться. В итоге ощущение, что завела любовника-домохозяина. Каждый вечер ждет убранная квартира, вкусный ужин. Вот только он начал бесить: прошла в ботинках по чистому, бросила одежду не в корзину. Бросаю. Его. © Подслушано / Ideer
Женщина в первой истории прям с приветом. 25 тысяч алиментов это вполне себе хорошая сумма, у меня есть знакомые которые меньше зп получают. К тому же почему с "посторонним мужиком"? До пяти лет он тоже воспитывал этого ребёнка, да и про то что он эти два года никак не общался с сыном тоже не сказано ("не приезжал" и "не общался" все таки разные вещи)... Если нет у человека возможности приезжать каждые выходные, но есть желание общаться со своим ребёнком - разве это плохо?.. Да и в семь лет многие дети уже замечательно обращаются с техникой, уж выйти нα связь через интернет сын и сам сможет, не обязательно "вокруг него прыгать козой" 🤷♀️
- У меня подруга развелась с мужем. Делили хорошую трешку в центре города. Она его просила: «Давай я тебе частями буду отдавать». Но молодой невесте бывшего мужа нужны были деньги – пришлось продавать. Подруга себе все-таки хорошую однушку купила, а бывший деньги спустил на молодуху. Через год у него деньги и здоровье кончились, и решил он вернуться к бывшей жене в ее квартиру. Только она его не приняла. Он был крайне возмущен: прожили не один десяток лет. Он то думал, она его у окошка будет ждать, пока он нагуляется! © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- У подруги бывший зять – нахал, каких мало. До встречи с ее дочерью жил с мамой в однушке, а у нее двушка. После свадьбы к ней переехал. Работы постоянной не было, перебивался кратковременными подработками, но денег его никто не видел. Регистрировать его в двушке не стали. После развода его мамаша приперлась мирить, говорит, что она его в квартиру не пустит. Дочь собрала бывшему одежду, большую часть которой она ему покупала, поставила за дверями квартиры. А он в очередной раз приперся и начал возмущаться, что его одежда не в квартире. Потом еще припомнил, что он покупал чеснокодавку и половник, просил, чтобы отдала. © Мишка Фанси / Dzen
- У сестры свекровь приехала в город работать и учиться молодой студенткой. В городе никого из родных, встретилась с парнем, поженились. Он после появления сына ушел, не помогал вообще, даже копейки не дал. Она сына подняла одна, образование дала, квартиру получила, всю жизнь только и были друг у друга. И вот прошло лет 40. Объявляется, хочу, говорит, внучек знать. И представляете, ходит в гости, пускают. © татьяна скворцова / Dzen
Молодец свекровь, правильно ceбя ведёт. Дети же не при чём, зачем их лишать дедушки, если он caм вызвался. Конечно, он не без умысла нa старости лет припёрся, вспомнил о внучках. Чтобы было кому ухаживать, когда совсем одряхлеет. Но может свекровь согласилась его пустить нa условиях, что отпишет девочкам своё имущество, недвижимость, или сбережения. Если нормальный мужик пусть общается с внуками.
- Муж ушел от меня спустя 17 лет брака. Аргумент зачетный: не сошлись характерами. А у нас сыну через три года в институт поступать. Бывший поначалу платил алименты, которых хватало только на квартплату и что-то по мелочи купить. А как только 18 стукнуло нашему мальчику, вообще испарился. Хорошо, я догадалась сама кое-как сыну на учебу скопить со своей грошовой зарплаты. Пришлось даже украшения продать. Поступил, отучился. Так бывший после четвертого курса объявился. Позвонил сыну, сказал, хочет на выпускной прийти. Ну мой намекнул бате, что тот не будет желанным гостем.
- Расстался с девушкой где-то год назад, очень трудно было, но будущего в отношениях оба не видели. Она отреагировала очень спокойно, даже обидно было. Я первое время страдал, потом отболело как-то, забил. Встретил подругу ее в ТЦ, узнал, что моя бывшая с ума сходила, у нее на стене дома мои фотографии. Но при этом ни разу ни звонков, ни смс, мол, гордая. Иду сегодня мириться, люблю глупышку, и видимо она меня. © Подслушано / Ideer
- Развелся с женой полгода назад. Она всегда через меня наезжала на мою маму, что та к ней и к нашему сыну плохо относится. Моя мама воспитала меня одна, я не могу не помогать ей. И жену я любил, но она молодая, самостоятельная, а все «на ручки». Про сына вообще песня! Бывшая говорила, мол, бабушка его недолюбливает, потому что он на маму похож больше. Смешно. Единственный внук, от единственного сына. Развелись. Сын с бывшей, я папа выходного дня. Недавно бывшая прислала подарок — флешку с единственной папкой «Живи с этим». В ней запись разговора моей мамы и ее подруги. Они пылесосили жену на чем свет стоит. Мама хвасталась, что еще немного дожмет, и развод не за горами. Что мальчишка весь в мать: упрямец с дурацкими шуточками. Что она вообще сомневается, что он «наш». Что она не собирается одна старость коротать. Сын для чего? Пусть гуляет, как хочет, а жил чтобы с ней и помогал. Прошел уже месяц, а я не знаю, что делать. Показывать маме бессмысленно, она все равно мне мать, и никуда от нее не денусь. Идти с повинной к жене вдвойне глупо, не простит она меня. Вот и живу с этим. © Подслушано / Ideer
- Бывший муж изменил мне и уехал за 3000 километров к любовнице. Личная жизнь не сложилась, зато нашел там работу. И теперь он постоянно пишет и звонит сыну, болтают часами. Все вечера ребенок в телефоне. Почти не гуляет. Недавно еще начали в онлайн-игру играть на телефоне. Сын прогулял четыре из 12 занятий по плаванию за прошлый месяц, уже нахватал троек в школе. Разговоры и аргументы на бывшего не действуют. Любые запреты и ограничения — это я ребенка против него настраиваю. Еще немного, и я просто отберу у сына телефон. Лучше уж быть плохой для ребенка, чем забить на его будущее. © Подслушано / Ideer
- Наконец-то получила развод. Вечером готовила ужин. И тут бывший заявился. Открыл дверь своим ключом, прошел на кухню, как ни в чем не бывало. Рассказал, как день прошел. Офигеть, думаю. Ну так и быть, дала ему ужин. Поели. На утро я проснулась, а мой экс-муж рядом лежит. Класс развелась. Роспись через неделю. Ждем ребенка. © Подслушано / Ideer
- Развелись с женой лет 5 назад. Когда жили, ругались жутко. Разбежались и не общались. А тут я познакомился в чате с девушкой. Прямо почувствовал — мое! Договорились встретиться в кафе. Я офигел — это моя бывшая! Сидели, молча смотрели друг на друга. Потом я выдал:
— Ну что, может, в кино сходим? Там «Бегущий в лабиринте» как раз идет.
— Лучше на «Паддингтона 2».
— На «Бегущего»!
— На «Паддингтона»!
Чудес не бывает. © Подслушано / Ideer
Не только бывшие появляются в жизни, оставив после себя историю. Родня тоже может такие сюрпризы преподнести, что на всю жизнь запомнится.
Комментарии
Eсли "наконец-то получила развод", то замки в квартире надо сменить)
Как справедливо замечено в последней истории - чудес не бывает 😵🙄
Для меня "наконец-то дождаться развода" - это очень-очень сильно жалеть о браке, очень-очень хотеть развестись и по расторжению брака от радости надраться в ноль в компании ближайших подруг. Что никак не вяжется с тем, чтобы не просто пустить бывшего к СЕБЕ домой, но еще накормить-напоить, а потом еще с собой спать уложить со всеми вытекающими. Так что мадам где-то брешет