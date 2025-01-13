12 историй о людях, в чью жизнь постучались бывшие

Женщина в первой истории прям с приветом. 25 тысяч алиментов это вполне себе хорошая сумма, у меня есть знакомые которые меньше зп получают. К тому же почему с "посторонним мужиком"? До пяти лет он тоже воспитывал этого ребёнка, да и про то что он эти два года никак не общался с сыном тоже не сказано ("не приезжал" и "не общался" все таки разные вещи)... Если нет у человека возможности приезжать каждые выходные, но есть желание общаться со своим ребёнком - разве это плохо?.. Да и в семь лет многие дети уже замечательно обращаются с техникой, уж выйти нα связь через интернет сын и сам сможет, не обязательно "вокруг него прыгать козой" 🤷‍♀️

В общем, либо история написана криво, либо женщина из истории просто больная нα всю голову и просто из прихоти запрещает отцу общаться с ребёнком