Наивная из истории с цепочкой). У парня сорвался другой вариант, вот он и объявился с подарком под бой курантов).
16 случаев, когда финал оказался таким, что поди догадайся
Бывают ситуации, когда для получения мощного сюжетного поворота людям нужно не зависать в экране телевизора, а просто жить. Герои нашей подборки стали участниками и свидетелями таких историй, что теперь не устают их пересказывать даже спустя годы.
- Вчера вышел от стоматолога с распухшей щекой. Все дико болело, еще и выложил кругленькую сумму за лечение, настроения совсем не было. Зашел в метро, а люди стали удивленно на меня пялиться. Будто сами никогда к стоматологу не ходили. Я подпер щеку рукой и ехал так всю дорогу, чтоб не глазели. По пути от метро до дома на меня стали оборачиваться прохожие. Пришел домой и первым делом захотелось взглянуть в зеркало — неужели так все плохо? Стал разуваться и понял, что все время на ногах были бахилы. Хоть бы кто сказал! © Палата № 6 / VK
- Парень исчезает в марте месяце. Просто так. Сегодня есть, завтра его уже нет. Везде кинул меня в блок. Я вообще ничего не понимала. Дозвонилась до его матери, та сказала, что с ним все хорошо, просто ему нужно побыть одному и чтобы я не обижалась. Я погоревала недели две, а потом решила, что, значит, так и должно быть. А 31 декабря он вдруг пишет, что очень соскучился, что купил мне золотую цепочку и хочет подарить. Я говорю, мол, милый, а ты ничего не попутал, у меня уже другие отношения и дело к свадьбе идет. В итоге он стал обвинять меня в измене, говорил, что раньше 25 лет мужей ждали и ничего. Цепочку, кстати, под ковриком оставил. Я сдала ее в ломбард, а деньги перевела в приют бездомных животных. © Виктория Германн / Dzen
- Проспала сегодня на работу. Бежала так, как бегала последний раз в школе на нормативах. Переходить дорогу, а там вот-вот зеленый загорится, ждать некогда, бегу еще сильнее, навстречу мне бежит бабуля, лет так 75 по виду. И когда мы с ней встречаемся, она мне такая: «Какие мы с тобой дерзкие девчонки, нарушаем почти!» Я аж обернулась. Так она мне еще и подмигнула! Бабуля реально сделала мой день. Чтоб я была такой дерзкой бабулей с чувством юмора! © Рабочие истории / VK
- Я однажды в супермаркете набрала в тележку все, что было нужно, встала у кассы, но вспомнила, что что-то по мелочи забыла купить. Заняла длинную очередь, оставила тележку возле кассы, предупредила женщину, что скоро подойду и пошла в зал. А когда вернулась — нет моей тележки! Покупатели в очереди сказали, что подошел какой-то мужчина, посмотрел на тележку оценивающе и укатил тележку к соседним кассам — там очередь меньше была. Оплатил товары и ушел. Видно, чтобы не тратить время на поиски товаров к Новому году, он забрал мои покупки, а мне пришлось заново идти по магазину. © DoktorE / Dzen
- Достаю из кошелька скидочную карту, а из кармашка вываливается заныканный на всякий случай тампон. Его поднимает незнакомый парень и, пока я стою в шоке, он мне говорит: «А вы не хотите поработать у нас в банке?» © mshccnt / X
- Засыпаю уже. Рука с дивана свисла. Чувствую, кот ее лапой тронул и начал облизывать своим шершавым языком. Иногда так делает. Переворачиваюсь на другой бок и вижу, что мой Васька благополучно спит у меня в ногах. Я в ужасе залез под кровать, а там другой кот сидит. Видимо, забрался по винограду ко мне через балкон на второй этаж. Детский страх монстра под кроватью реализовался. © P**Bear / Pikabu
- Парень сестры решил, что хочет больше использовать свои архитектурные навыки, поэтому заявил, что поедет на Гаити и будет там помогать восстанавливать город после землетрясения. Ну и уехал через 2 недели. Он говорил, что там плохо ловит сотовая связь, поэтому они переписывались по электронной почте. Он слал ей длиннющие письма с фотографиями и историями о том, что он там делает. Это продолжалось пару месяцев. А потом был один намек от коллеги, неделя поисков и выяснилось, что он никогда не был на Гаити. Он переехал в Сиэтл, чтобы жить со своей невестой, с которой они вместе вот уже 9 лет. © Hou**** / Reddit
- Однажды мой одноклассник опоздал в школу из-за того, что кто-то со всей дури врезался в их почтовый ящик. Ну и родители не отпустили его на занятия, пока он этот ящик не починит. Рассказал он все учителю, его даже не ругали. И вот через несколько минут в класс заходит другая девочка и рассказывает о том, как ужасно прошло ее утро. Она ехала на велосипеде с горки, потеряла контроль и врезалась в чей-то почтовый ящик. Она испугалась и уехала, прежде чем кто-либо успел это увидеть. И тут тот первый одноклассник как заорет: «Это был мой почтовый ящик!» Он не сильно злился, но девочка покраснела как свекла. В тот момент это было очень смешно. © pmw1981 / Reddit
Сестра может выдохнуть. Её Мюнхгаузен своей жене будет сказки рассказывать о Гаити и других благородных поступках.
- Молодыми были. Родился ребенок. И тут подруга жены с мужем стали к нам придираться и капать на мозги: мол, сын не наш. Будто мало того, что не мой, так и не жены — в роддоме якобы подменили. Мы с женой побежали сдавать тест. И оказалось, что сын наш на 99,9%. Я у мужа этой подруги спрашиваю, мол, а у вас-то дети ваши? У них трое детей. Муж, не ставя в известность жену, пошел и сдал тест. Ни одного от него. Не рой другому яму. © 554962 Башкирцев / Dzen
- У нас эпическая семейная история, которую рассказывают лет 20. Тетушка развелась. С бывшим общались, да и дети общие были. И вот однажды, когда они были в отпуске, этот бывший хорошо погулял и на автопилоте прибыл в ее квартиру. Открыл дверь старыми ключами и уснул. А утром с ужасом обнаружил, что перепачкал обои в коридоре. Но поступил гениально: сделал ремонт в коридоре. Во время передвижки мебели он случайно ее повредил и купил новую. Ну и за компанию сменил светильник. Тетя приезжает, открывает дверь, а там незнакомая квартира! Говорит, мол, стою на пороге, а там дом наш, дверь наша, но коридор чужой. Жуть! Потом увидела через открытую дверь «чужого» коридора свою комнату, нервно выдохнула, сонные дети наконец-то упали в свои кровати. Чуть позже позвонил бывший муж и все рассказал. © Светлана С. / Dzen
- Отвезла как-то дочку в детский сад, вернулась, вдруг — звонок. Спрашивают: «А где ваш ребенок?» Я, холодея: «У вас». Они: «У нас нет, а вы что, не будете ходить?» Я в панике: «Я же ее вам с утра привела, ее забрала воспитатель». Сказали, что у них такая не работает. Меня затрясло, спрашиваю, как это нет, второй год ее знаем. И тут только выяснилось, что звонят из государственного детского садика, куда мы записывались еще давно, но места не было и дочь стала ходить в частный. Оказалось, что место давно освободилось, а нам не сообщили и удивляются, почему ребенок не ходит. Посмеялись, но я чуть не поседела тогда. © Татьяна Лобанова / ADME
- Моя первая работа была лаборантом в НИИ. В большой комнате сидели 6 человек: 4 научных работника и два лаборанта. И был среди них один товарищ, простой до изумления. Мог весь день с шумом втягивать сопли носом, игнорируя салфетки. Мог в подробностях описывать понос у кота, причем в обеденный перерыв. Очень простой открытый человек, которому было без разницы на замечания и просьбы сменить тему. Но в свой первый рабочий день в этом коллективе я этого не знала и никакого подвоха не ждала. И вот это чудо встает из-за своего стола и, глядя почему-то на меня, проникновенно-доверительно сообщает:
— Пойду по большому.
Это было так неожиданно, что я от растерянности ляпнула:
— Приятного аппетита.
Вот так, совершенно незаслуженно, на меня обрушилась слава юморной девчонки. © ZояКандик / Dzen
- Сижу с детьми в гостиной, вдруг жена звонит. Сильно удивился, ведь она была на кухне. Беру трубку, а она мне тихонько говорит: «Аккуратно выйди и зайди в спальню, не привлекай внимания, скажи, что быстро вернешься. Ровно в 17:36 встречаемся в указанном месте». Я с большим интересом захожу в спальню, а там любимая стоит со сникерсом. Быстро открыла его, дала мне половинку, мы съели его. Затем спрашиваю: «А почему все так совершенно секретно?» Она улыбнулась и ответила: «Ну мы же с тобой родители троих детей, а они уже свою порцию сладостей съели сегодня!» © Палата № 6 / VK
- Часто пользуюсь доставкой, всегда оплачиваю онлайн, чтобы сразу забрать заказ и распрощаться с курьером. Ждала посылку, звонок в дверь, а я на телефоне. Вижу в глазок мужика с пакетом, открываю дверь, беру пакет, показывая на телефон, и запираюсь. Курьер звонит опять, лицо недовольное, говорит: «Девушка, вы ничего не хотите мне отдать?» Я шикаю, что не могу оторваться от телефона, бросаю: «Все оплачено», а он такой на весь этаж: «Рыбу мою отдай, я ее продаю». © Подслушано / Ideer
- Когда училась на третьем курсе, подруга потащила меня на байкерский слет. Честно, ехать было стремно, но интересно. Для меня байкеры всегда были такие брутальные, бородатые и ругающиеся дядьки. В общем, соврала родителям, что пошла к Маринке ночевать и мотнули. Турбаза, куча мотоциклов, везде мангалы, какие-то молодые симпатичные парни жарят шашлыки и поют песни под гитару. «А байкеры то где?» — «А это они и есть», — отвечает Маринка. Тут-то в моей голове стереотипы и обрушились. Потом танцы начались, и я ногу подвернула. А одним из тех байкеров оказался травматолог. Перебинтовал меня, да так, что боль мигом ушла. Так и не смогла его руки забыть и уже никогда не забуду. Так папе и не призналась, ГДЕ и при каких обстоятельствах я встретила своего любимого мужа. © Мамдаринка / VK
- Вечером сидели с девушкой, смотрели телевизор. Устал на работе, но рядом с ней чувствовал себя счастливым. Вдруг переключил канал на местные новости. В сюжете рассказывали о новом кафе в нашем городе. На заднем плане я заметил, что моя девушка целуется с каким-то парнем. И знаете, усталость, как рукой сняло. Собрал вещи и ушел. Пять лет коту под хвост. Вот такой вечер после работы. © Рабочие истории / VK
Комментарии
Почти все истории старые, добавили только парочку новых - неужели трудно составить подборку из новых историй?
Байкеры в России и в Америке или в Австралии сильно отличаются). В двух последних странах это могут быть и бандиты-уголовники, и вполне милые, добрые волосатые и татуированные дядьки, которые любят рок, своих внуков и домашних питомцев.
Выхожу уже из подъезда, смотрю маленький пакет с мусором стоит возле входной двери. Думаю сейчас выброшу, а времени уже нет идти до бака с общей мусорной. Кидаю маленький пакет в мусорный контейнер во дворе, там где и стояла моя машина. Сажусь в машину еду, а за мной дворник бежит с этим пакетом как одержимый и матом меня кроет. До сих пор не понимаю, за что🤷🏼♀️🤦🏼♀️