16 случаев, когда финал оказался таким, что поди догадайся

Выхожу уже из подъезда, смотрю маленький пакет с мусором стоит возле входной двери. Думаю сейчас выброшу, а времени уже нет идти до бака с общей мусорной. Кидаю маленький пакет в мусорный контейнер во дворе, там где и стояла моя машина. Сажусь в машину еду, а за мной дворник бежит с этим пакетом как одержимый и матом меня кроет. До сих пор не понимаю, за что🤷🏼‍♀️🤦🏼‍♀️