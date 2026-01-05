15 историй знакомств, которые вполне могут стать семейными легендами
Народное творчество
2 часа назад
Одни знакомства заканчиваются свадьбой, а другие пополняют копилку забавных либо странных историй. В этой подборке люди рассказывают о том, чем обернулись их встречи с представителями противоположного пола. Здесь и романтика, и юмор, и моменты, которые заставляют задуматься о том, насколько же непредсказуема наша жизнь.
- Жили в одном доме, учились в одной школе, он на 3 класса старше. Я в него была тайно влюблена, а он меня и не знал. Он закончил школу, поступил, я все еще училась и уже, конечно, детская любовь прошла, просто помнила о нем. Потом у нас появился интернет, и в какой-то момент от парня пришло сообщение, мол, я тебя помню, учились в одной школе. Так и завязалось, у нас уже двое сыновей. © 96.bogoenko
- В меня будущий муж влюбился, когда я лежала в больнице после операции. Вся бледная, тощая, с синяками под глазами. Более того, нас с ним знакомила его мать (мы с ней лежали в одной палате, он ее навещать приходил). Когда стали встречаться, сказал, что тогда я настолько милая и беззащитная была, что захотелось меня всю жизнь оберегать и носить на руках. Обещание сдержал, носит на руках и оберегает уже 10 лет. © kristi.rybyanova
- Я искала работу в Греции, а подруга уговорила разместить анкету заодно и на сайте знакомств. Для разговорной практики. Мне за неделю пришло больше ста откликов (ни одного про работу), я просто разрывалась, еле успевала отвечать. Удалила анкету с сайта знакомств. Один начал звонить, мы разговаривали. Если честно, я его тогда не выделяла среди прочих других. Но он выпросил у меня адрес и начал писать письма. Обычные бумажные письма. Тогда уже, конечно, он выделился из толпы. Да и толпа редела потихоньку, пока совсем никого не осталось. А мы договорились, что он приедет ко мне на недельку, а потом я к нему на лето. 25 лет уже вместе. А он рассказал, что тогда его друг заставил зайти на сайт знакомств. © Lena L / ADME
- Он подкатывал к моей подруге. Ей было жалко его отшивать, и она попросила меня с ним пообщаться, чтобы переключить его внимание. Сроки она не указала. Вот уже скоро 10 лет, как общаемся. До какого дедлайн-то, Алина? © chantage_id
- Мама подруги купила шкаф у одной семьи. Привезли его на дачу, обнаружили второе дно. Внутри фото и письма. Подруга растрогалась, поехала к той семье, чтобы вернуть, а там ее в благодарность бабуля пригласила на чай, ну и за столом она еще познакомилась с ее внуком, своим будущим мужем. © palm_tassel
- Мой сын и его друг решили, что хотят стать братьями. Я тогда не была в отношениях, и отец друга тоже был один. Мальчишки придумали, как нас познакомить. Мы действительно подружились, стали вместе ходить в походы, а примерно через год начали встречаться. С тех пор прошло 33 года — мы все еще вместе. Мальчишки добились своего. © Ok-Sink-4789 / Reddit
- Я познакомился со своей будущей женой на занятии по истории в 1999 году. Сначала она считала меня противным, а я ее — чопорной. Через пару месяцев мы начали встречаться. © Hetjr / Reddit
- Она была помолвлена с одним из моих друзей. Перед свадьбой поймала его на измене, отменила церемонию и ушла от него. Потом начала делиться со мной своими переживаниями. Слово за слово — и вот уже 26 лет, как мы женаты. © Siskoda / Reddit
- Мы немного переписывались в приложении для знакомств, а потом я предложила встретиться. Договорились увидеться в местном зоопарке. Рассказала маме и паре подруг, чтобы хоть кто-то знал, где я и с кем — на всякий случай. Встретились в два дня и гуляли до половины седьмого. Когда я наконец заглянула в телефон, оказалось, что мама и подруги уже завалили меня сообщениями — перепугались, что со мной что-то случилось. Я всех успокоила и предложила ему пойти поужинать. Из ресторана мы вышли только в половине одиннадцатого. На следующий день встретились снова. С тех пор не расставались: вместе уже почти 7 лет, а женаты — 5. Кстати, он сделал мне предложение в том самом зоопарке. © useless_2024 / Reddit
- Стояла как-то на кассе. Вдруг мужчина: «А давайте я все оплачу!» Ну я и согласилась, а он такой: «А можно ваш номер? Сходим на пару свиданий, а там и свадьба! Если будет сын — назовем Игорем». Тут я меняюсь в лице и говорю, что ненавижу имя Игорь, и ухожу. Понятное дело, что это была просто отмазка, чтобы не знакомиться, так как у меня есть парень, но вы бы видели его лицо. © Не все поймут / VK
- Познакомилась с парнем из другой страны. Он писал, мол, приезжай ко мне, ты такая хорошая. Решилась и пишу ему: «Все, с работы уволилась, меня ничего здесь не держит. Еду к тебе». На что он отвечает: «Чего ты так сразу, я не готов еще к отношениям, устройся обратно и живи спокойно». Благо, я не сделала так, как ему писала, а просто решила проверить его реакцию. Чуть позже оказалось, что он женат и у него трое детей... © Не все поймут / VK
- Шла домой. Дождь дикий, я без зонта, иду, шлепаю по лужам. Вдруг подходит парень: «Девушка, возьмите зонт, мой подъезд все равно рядом, а вам еще идти, не мокните. Если еще раз встретимся, вернете». Прошел месяц, и я опять встретила этого парня на остановке, недалеко от его дома. Снова был дождь, и в этот раз я проводила его до дома, уже зная, куда идти. Так и познакомилась со своим парнем. © Не все поймут / VK
Этой девахе родители не объяснили, что брать у незнакомых дядей ничего не надо? Не удивлюсь, если бы после такого ответа, она получила бы по мордасам, и вообще, взяла - отрабатывай.
-
-
Ответить
- Я говорю «Будь здоров» не только, когда человек чихнет, а еще и когда покашляет. Разве плохо человеку здоровья пожелать? Сегодня еду в метро и начинаю кашлять. Представьте мое удивление, когда стоящий рядом со мной парень повернулся ко мне и сказал: «Будь здорова...» Ради эксперимента решила ответить: «Я кашляла, а не чихала...» Он сказал, что это не важно. В общем, мы познакомились и завтра идем в кино. Добро вернулось ко мне, и я очень счастлива. © Не все поймут / VK
- Написал в соцсети гневный пост о том, какая ужасная зима в Чикаго. На него ответила одна женщина и высмеяла практически все, что я написал. Мы обменялись несколькими письмами, а потом встретились. В итоге прожили вместе почти три года. © Wallstl / Reddit
- Возвращаюсь из магазина. Около дома стоит машина, а в ней — симпатичная женщина приветливо машет мне рукой. Ха, думаю, почему нет, парень я видный. Тоже ей машу, выражая желание познакомиться. А она смотрит на меня как на дурака. Оказалось, она запотевшее боковое стекло интенсивно протирала. А жаль, могло бы быть большое и чистое чувство. © Убойные Истории / VK
Эти люди выiшли из магазина не только с покупками, но и с забавной историей:
- 16 доказательств того, что магазины — источник не только товаров, но и курьезных моментов
- 16 человек, которые просто зашли в магазин за продуктами, а вернулись с впечатлениями на год вперед
- 16 доказательств, что в обычном магазине историй больше, чем товаров на полке
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 человек, которые просто вышли погулять, а вернулись с уморительной историей
Народное творчество
1 месяц назад
20+ ситуаций, когда жизнь словно сказала: «Лови бонус!»
12 ярких комиксов, которые наглядно покажут разницу между большим городом и провинцией
Интересное
1 месяц назад
17 рабочих недоразумений, которые начинаются с мелочи, а заканчиваются всеобщим смехом
Истории
3 недели назад
16 человек, у которых после слова «ремонт» начинается нервный смех
17 разных историй о ревности, от которых смешно и грустно одновременно
18 случаев в пунктах выдачи заказов, где никогда не бывает скучно
Интересное
1 месяц назад
15+ вторых половинок, которые такое отчебучили, что хочется орать чаечкой
20 свиданий, которые не сложились, но оставили только яркие воспоминания
20+ знаменитостей, которые оказались друг другу не чужими людьми. А мы и не знали
Ностальгия
1 неделя назад
18 человек, которых сама удача прямо в щеки расцеловала
Истории
1 неделя назад