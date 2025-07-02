16 доказательств того, что магазины — источник не только товаров, но и курьезных моментов

Магазин — место, где все должно быть просто: пришел, купил, ушел. Но порой там случаются нелепые диалоги, странные ситуации и занятные недоразумения. То клиент затребует вегетарианский мясной пирог, то продавец уведет из-под носа понравившийся нам товар. В этой подборке — истории о курьезах, которые произошли между полками и тележками.