16 доказательств того, что магазины — источник не только товаров, но и курьезных моментов

14 случаев, когда ревность привела к неожиданным последствиям
Истории
3 месяца назад
Магазин — место, где все должно быть просто: пришел, купил, ушел. Но порой там случаются нелепые диалоги, странные ситуации и занятные недоразумения. То клиент затребует вегетарианский мясной пирог, то продавец уведет из-под носа понравившийся нам товар. В этой подборке — истории о курьезах, которые произошли между полками и тележками.
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