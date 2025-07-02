16 доказательств того, что магазины — источник не только товаров, но и курьезных моментов

Истории
25 минут назад

Магазин — место, где все должно быть просто: пришел, купил, ушел. Но порой там случаются нелепые диалоги, странные ситуации и занятные недоразумения. То клиент затребует вегетарианский мясной пирог, то продавец уведет из-под носа понравившийся нам товар. В этой подборке — истории о курьезах, которые произошли между полками и тележками.

  • Одна покупательница хотела вернуть чернику, «потому что она странная на вкус». Ничего удивительного, ведь это был виноград сорта «Конкорд»! © Ecd******_G**** / Reddit
  • Случай рассказал бывший коллега. Покупатель выбрал стиралку-автомат, до подъезда ее доставили бесплатно. Решил он до квартиры ее сам дотащить и возмущается: «Вы туда нарочно что-то для веса подложили!» Грузчики посоветовали ему позвать друга покрепче и уехали. Так этот оригинал сбегал домой, принес инструменты и разбил корпус стиралки. И нашел-таки причину тяжести! Внутри каждой машинки есть специальные утяжелители, чтобы при наборе тысячи оборотов в минуту она не улетела к соседям. Эти «камешки» и дают значительную часть общей массы. Наш умелец снял такой «кирпич» и вернул в магазин, требуя, чтобы ему компенсировали лишний вес, который «был специально добавлен для того, чтобы можно было брать деньги за занос на этаж». Фраза «Заберите кирпич!» с тех пор регулярно звучала в том супермаркете при продажах стиральных машин, став частью корпоративного юмора. © admin / y—story
  • Покупаем мужу обувь. Приносит ему продавщица пару, муж мерит и чувствует, что левый ботинок ему мал. Глянул и оторопел: один 43-го размера, а другой 44-го. Сказал продавщице об этом, а она с серьезным лицом заявляет: «Так они же на самом деле одного размера, это брак, а жмет один из них, потому что у вас ноги разные». © Ксения / y—story
  • Покупательница пыталась вернуть куриный пирог. Спрашиваю, мол, а что с ним не так? Она отвечает: «Я хотела вегетарианский куриный пирог». Мадам, эти два понятия взаимоисключающие. © Ecd******_G**** / Reddit
  • Девушка, рост 203 см. Меня достали постоянные фразы в магазине «Пожалуйста, достаньте вон ту коробку конфет». И, словно дядя Степа, тянешься за коробкой, которую положили по-настоящему высоко. И еще. Зачем товары по акции всегда кладут на самую нижнюю полку? Уже надоело нагибаться, чтобы купить полторашку минералки или килограмм гречки. © Елена / y—story
  • Часто хожу в супермаркет, который находится прямо у меня под домом. Замечательное место, где всегда свежие продукты, ароматная выпечка, да и цены не кусаются. Утром перед работой забежала туда, чтобы взять какую-то булочку под кофе. Стою, выбираю, глаз упал на ватрушку, беру ее, но меня останавливает бабуля, которая там работает пекарем. Она мило улыбнулась мне и сказала: «Погоди, внученька, у нас там свежая партия печется, я тебе лучше горяченькую вынесу!» Тридцать секунд спустя эта бабушка с улыбкой на лице принесла мне свежайшую ватрушку. Так приятно стало сразу! У бабушек это, видимо, в крови — отдавать все самое лучшее своим внукам и не только. © Палата № 6 / VK
  • Я работаю в зоомагазине. К нам постоянно приходят люди и спрашивают, не продаем ли мы нетипичные для нас товары, вроде бутилированной воды. Однажды около 8 часов вечера пришла женщина и спросила, не продаем ли мы надувные диваны. Мы спросили ее: «Это для вашего питомца?» Она ответила, что нет, это для нее. А когда мы сказали ей, что не продаем их, потому что торгуем товарами для животных, например, едой, лакомствами, то она очень разозлилась и потребовала объяснить, почему. © girlietrex / Reddit
  • Работаю в магазине в отделе для детей. На днях зашла бабушка с внуком, пацану лет пять. Слышу, как она ему говорит: «Ну, выбирай! Чего тебе хочется?» Малыш сразу к машинкам подскочил, а бабуля его тормозит: «У тебя их уже целая коробка дома, куда еще?» Тогда он к пазлам пошел, а она ему: «Ты старые-то не собрал еще!» Потом долго бродил, в итоге замер у витрины с роботами. Бабушка вздохнула и говорит: «Да они сломаются завтра же, смысла нет!» Так они и ходили кругами, внук уже сдался, спрашивает: «Бабушка, так что мне тогда взять?» Она, не моргнув глазом: «Да что хочешь! Твой же день рождения!» Я стояла, еле держалась, чтобы не засмеяться. © Stories / VK
  • Я — кассир. Супермаркет находится на территории одного жилого комплекса. Работаю тут почти год и, видимо, некоторым уже примелькался. Вот только сам я покупателей не сильно запоминаю, да и за день их проходит столько, что всех и не упомнишь. А тут мужик вчера вечером заходит и спрашивает, покупала ли его жена хлеб. Я в недоумении: откуда мне знать? Мол, у него телефон сел, а подниматься домой и узнавать не хочет — вдруг не покупала, ему опять спускаться. Я спрашиваю, как хоть жена его выглядит, он так задумался и говорит: «Ну она такая ухоженная, приятной внешности». Кроме как «Мужик, тебе повезло, поздравляю!», мне ему сказать было нечего. Ушел с недовольным лицом. Не понравилось ему, что я по описанию жену его не узнал. © Stories / VK
  • Я — тайный покупатель. Захожу в продуктовый магазин, который мне надо проверить. Начинаю набирать себе сладкий перец. Подходит продавец: «Нельзя накладывать перец самостоятельно. Берите уже расфасованный». Отвечаю ей, мол, а вдруг он там плохой и гнилой? Продавец, удивленно: «А куда мы будем девать неликвид?» © Idobav2 / y—story
  • Захожу как-то в магазин и спрашиваю у продавца, мол, какую палатку выбрать? А тот меня как из ведра окатил: «А мы разговаривать будем или покупать?» Я стою в непонятках, а тот вдруг как выдаст: «Мы знаем, что вы наш тайный покупатель, поэтому если вы покупать ничего не будете, то и разговаривать нам с вами не о чем». © Idobav2 / y—story
  • Приехали в магазин за холодильником, я отошел посмотреть гитары. Увидел одну крутую с небольшим дефектом почти за бесценок. Зову консультанта, он приходит. С минуту пялится на нее, а потом изрекает: «Она не продается!» Снимает ценник и уносит с собой. © Убойные Истории / VK
  • Я увидела, как женщина трясет бутылку заправки для салата в продуктовом магазине. Сначала я подумала, что, возможно, она хочет проверить, хорошо ли заправка перемешивается. Потом снова взглянула на покупательницу и ахнула. Она сняла крышку и стала попивать заправку, дабы убедиться, что она ей нравится, прежде чем перейти к другой и попробовать и ее. © Donna Stockwell / Quora
  • Я работал в продуктовом магазине в основном в ночную смену. Однажды ночью к нам пришла постоянная покупательница с полностью выеденным арбузом. Она пошла на кассу и говорит: «Когда я его открыла, внутри не было ничего, кроме воды». Она хотела вернуть арбуз и забрать деньги. © Unknown author / Reddit

Бонус

  • Пришел муж с работы, радостный весь такой, взволнованный. Кричит с порога: «Любимая, собирайся! Только быстро, сейчас в магазин пойдем!» Пока собиралась, мысленно представляла новые туфли или сережки. Или платье, о котором вчера ему рассказывала. Собралась как метеор, спрашиваю: «А в какой магазин-то идем?» На что он с довольной физиномией ответил: «Как в какой? Конечно же, за продуктами, в супермаркет». Такого облома в моей жизни еще не было. И не обидишься даже, ведь не соврал. © Stories / VK
  • Были за границей. Заходим в большой магазин, кругом полно прикольной одежды. Просим у продавцов разрешения кое-что примерить, а они на нас смотрят круглыми глазами. А потом кто-то из персонала объяснил нам, что это не магазин, а химчистка. © Убойные Истории / VK

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