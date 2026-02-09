Зачем оплачивать незнакомым людям обеды в пиццерии? Ирои! Орден Сутулова вам в награду. Помогите нуждающимся!
18 человек, которые не носят костюм супергероя, но совершают добрые поступки каждый день
Говорят, что мир спасет красота, но нам кажется — его спасает обычная человеческая доброта. Мы привыкли ждать подвигов от экранных героев в плащах, но настоящие чудеса случаются в очередях магазинов, на пыльных вахтовых поселках или просто в соседнем подъезде. В этой подборке — 18 искренних историй о людях, которые не прошли мимо чужой беды (даже если этой «бедой» было внезапное желание съесть пять килограммов помидоров).
- Слушайте, а ведь это правда — про то, что «нельзя отказывать беременным».
Во время беременности я работала не в городе, на вахте. Магазинов поблизости нет, а меня просто нездорово тянуло на помидоры. В столовой девочки всё понимали и давали больше положенного, но мне всё равно хотелось ещё.
Однажды сижу на работе и реву. Подходит наш подрядчик:
— Чего плачешь, красавица?
— Помидоров хочу, очень сильно...
На следующий день он передал мне большой пакет помидоров, килограммов пять, наверное. Через три дня спрашивает:
— Ну как? Довольна? © losiny21
- Однажды потеряла студенческий и не сразу это заметила, а потом было уже поздно. Расстроилась, что теперь придется много морочиться, чтобы получить новый. Затем мне звонят из деканата и говорят, что его нашла женщина и попросила с ней связаться. Как оказалась, мой студенческий нашла ее собака в сугробе, поздно вечером, когда гуляли в парке! Еще один повод любить этих прекрасных созданий и верить в добрых людей. © Подслушано / Ideer
- Гололед. Я повредила руку, хожу в ортезе на запястье, но дела никто не отменял. Вчера забирала ребенка из садика, и он, и все ребята из его группы наперебой мне помогали: куртку застегнуть, дверь подержать, бахилы надеть и снять. И все желали скорее выздороветь. Детишкам по шесть лет. © Подслушано / Ideer
- Была в магазине. В очереди на кассу передо мной стояла старушка, совсем древняя: лицо изрезано морщинами, сама сгорбленная. Покупает одну пачку дешевого печенья, открывает еле-еле кошелек, и тут кассирша достает свой кошелек, вытаскивает оттуда деньги и дает ей, чтобы бабушка взяла себе и что-то другое. А потом сама прослезилась. © Подслушано / Ideer
- Сижу в метро, жду, пока отправится поезд, рядом со мной сидит мужчина лет 70-80. И тут у него звонит телефон. Плохо ловит, и мужчина выходит из вагона, чтобы понять, что сказал собеседник. Вдруг двери закрываются, а у него в вагоне остались вещи! Я вышла на следующей остановке и села в вагон, который шел обратно на ту же станцию, и отдала ему его вещи. © Подслушано / Ideer
- Вчера мы с мужем ужинали в пиццерии и за соседним столом увидели прекрасную семью. Они общались друг с другом, раскрашивали рисунки с двумя маленькими девочками, пока малыш играл со своим грузовиком. Мы подозвали официантку и попросили оплатить счет этой семьи тоже. И попросили не говорить, что это сделали мы. Вот уже несколько лет мы с мужем периодически оплачиваем счета в ресторанах случайных людей. © Pauline Milner / Quora
- Дворником на нашей улице работает пожилая женщина. К ней прибилась большая и хромая дворняга. Когда женщина убирает улицу, собака всегда с ней. А после уборки женщина идет в магазин и на свою мизерную зарплату покупает угощение для собаки. Каждый день это наблюдаю. © Подслушано / Ideer
- Вчера мой день не задался с утра. Опаздывала на работу, подвернула ногу. На работе тоже аврал какой-то. Вышла с работы, выдохнула с облегчением и пошла домой. Но не тут то было. Ливанул дождь, я, прихрамывая, пытаюсь быстро идти и тут у меня ломается каблук. От бессилия уже попросту потекли слезы. Иду, реву как дура. Тормозит машина. В ней парень лет 25-ти предлагает подвезти. Я сначала задумалась, а потом так подумала: «Что еще может произойти такого плохого за этот день? Поеду!» Но тут мне явно повезло. Парень довез меня до дома, и даже помог пакеты донести до подъезда. Все-таки есть добро в этом мире. И именно этот мой случайный спаситель сделал мое настроение на вечер. © Рабочие истории / VK
- Ехала я в маршрутке по своим делам. Как вдруг сзади женщина начинает кричать: «Рукавички, рукавички!» Оказывается, девочка, которая только что вышла, выронила перчатки. Но девочка уже не слышала. Тогда водитель доехал до нее, остановил, и другой парень выбежал и отдал рукавички девочке. Вот так я стала свидетелем маленького добра. © Подслушано / Ideer
- Сегодня первый раз в жизни совершила такой поступок! Увидела нуждающегося человека на улице... Не выдержала. Пришла домой, сделала ему два бутерброда с колбасой и взяла пакетик сока. Вынесла и сказала: «Приятного аппетита!» Так искренне хотелось помочь... Он ушел, а я со слезами на глазах шла обратно. © Подслушано / Ideer
- Пошла я на рынок за покупками, но выходила в спешке, забыла завязать волосы. Было невыносимо жарко, решила купить где-нибудь самую простую резинку. Почему-то их нигде не было, никто их не продавал. Мне уже почти плохо становилось от жары. Я увидела лоток с дешевыми украшениями, спросила про резинку продавца, но и тут был облом. Я уже уходила, когда продавец окликнул меня. Поворачиваюсь — а он протягивает мне резинку и говорит: «В продаже резинок нет, но есть эта, если вам нужно завязать волосы». Я была так тронута его готовностью помочь. Улыбалась весь день потом. © A B / Quora
- Мы с мужем просто пошли посидеть в кафе. Ужинаем, болтаем, как вдруг к нам подходит официантка и сообщила, что только что кто-то заплатил за наш ужин. Этот человек уже ушел и мы не представляем, кто бы это мог быть. Но это было так мило! Этот добрый поступок сделал мой день. © Lu*********Sin / Reddit
- Это случилось много лет назад. Моя сестра была одна, в чужой стране, преподавала английский. Как-то раз один ее студент протягивает ей сверток. Сестра открывает — там оказался хорошенько замотанный кусок сливочного масла и записка. В ней было написано, что оно очень хорошо намазывается на хлеб. © Annie Kelleher / Quora
- Взяли с женой в ипотеку небольшой старенький дом. Молодые, двое детей на руках, денег не хватает. Работал в соседнем городе, а машина сломалась. Обеды брал с собой. От дома до остановки на маршрутку примерно 2 км. В один из дней иду и понимаю, что пакет с обедом дома забыл, немного даже расстроился. Обернулся — жена бежит с этим пакетом, а я уже почти до остановки дошел. Меня в школьные годы так мама догоняла, когда я сменку школьную забывал. До сих пор этот случай помню и уверен — в выборе второй половинки не ошибся. © Grustniy27 / Pikabu
- На территории моего колледжа есть кофейня. Я как-то зашел туда за кофе. Расплачиваюсь, а мои карты отклоняют. Сразу одну, потом другую. Думаю, все, не будет мне сегодня кофе. Сказал, что мне придется отказаться от заказа. А бариста мне отвечает, что я все равно могу взять свой стакан. Он оказался так добр, что вошел в мое положение. © *******bcisaidso / Reddit
- Когда я учился в седьмом классе, почти каждый день во время обеда я видел, как сотрудница почты доставляла книги в школу. Я каждый раз вызывался помочь ей. Перенесемся в декабрь, это был последний день учебы перед каникулами, я только вернулся домой, как услышал стук в дверь. Открываю и вижу ту сотрудницу с рождественским подарочным пакетом. Она сказала, что это ее способ отблагодарить за помощь. Прежде чем я успел поблагодарить ее, она ушла. Я подождал до рождественского утра, чтобы открыть пакет, и внутри были книга «Голодные игры», шампунь, кондиционер, футболка и подарочная карта. Я больше никогда ее не видел. Сейчас мне двадцать семь, и я все еще думаю о ней. © Numerous_Fox_2909 / Reddit
- В тот вечер лило как из ведра. Стою на остановке, такси не дождаться — цены космос, машин нет. Рядом стоял мужчина в строгом пальто: молчит, только на часы поглядывает. Когда наконец подошел мой автобус, он вдруг шагнул ко мне и буквально преградил путь.
Я уже набрала воздуха, чтобы возмутиться, но он протянул мне свой огромный зонт-трость. — Берите, вам нужнее. Я тут в двух шагах живу, добегу, а вам потом с остановки домой добираться — сказал он, всучил мне зонт и исчез в стене дождя прежде, чем я успела хоть слово вымолвить.
- Сидим с другом в кафе, ужинаем. Рядом за стол садится пара, и беременная девушка, не отрываясь, начинает смотреть, как мы едим шашлык. Так проходит пять минут. Вижу, они о чем-то шепчутся. Тут ее муж встает, подходит к нам и, покраснев, просит поменяться шашлыком! Потому что его беременной жене показалось, что у нас вкуснее. Мы, конечно, согласились. Но вообще это так мило — встал, не постеснялся. Респект, бро! © yerali_atibekov
