18 человек, которые не носят костюм супергероя, но совершают добрые поступки каждый день

От уж мне эти беременные. Сегодня шашлык у соседа вкуснее, завтра - машина просторнее... Ни нервов, ни денег на эти закидоны не напасешься.

Я вот за 2 своих беременности помню только, что раздражал запах жира (так, чтоб до тошноты) и необходимлсть лежать на спине. Никаких ананасов в 3 часа ночи, гудрона или фуагра в лепестках белых роз... Ладно, если реально тянет на какой-то определенный пролукт, может еа самом деле организму не хватает, но аот это вот "у них шашлык вкуснее" - это уже капризульки на грани с хамством...