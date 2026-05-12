Как спасенная медведица Дынька нашла утешение в дружбе со щенком Арбузиком

Народное творчество
12.05.2026
Как спасенная медведица Дынька нашла утешение в дружбе со щенком Арбузиком

Недавно волонтеры спасли медвежонка Дыньку. Он лишился матери и некоторое время скитался по поселку. Но предполагал ли этот очаровательный медвежонок, что когда-нибудь сможет подружиться со щенком кавказской овчарки? А имя нового друга медвежонка Дыньки — Арбузик! Их дружба наполнена душевными моментами и нежной искренностью.

Трогательная история спасения

Медвежонок издавал громкие жалобные звуки. На них пришли несколько человек. Увидев животное в нежилом дворе в дровнице, они удивились, ведь его крики так были похожи на плач ребенка! Оставив ему еду, они ушли, в уверенности, что за ним скоро вернется мать. Но этого не произошло. По версии волонтеров, медвежонок лишился матери по вине людей.

Он долго искал помощи. Увидев людей, тут же последовал за ними и свалился в горную реку. Его спасли местные волонтеры. Они связались с подмосковным парком-приютом «Земля прайда», сотрудники которого сразу же выдвинулись на помощь к малютке.

Чтобы не терять драгоценное время, которое для мишутки было на вес золота, волонтеры с той и другой стороны решили встретиться на середине пути. Ведь общий путь составлял аж 2000 км!

Новая жизнь Дыньки

После прибытия в столицу Дыньку сразу же отвезли к ветеринарам. Они тщательно осмотрели животное, и обнаружили много проблем с ее здоровьем. Плюс к этому — сильное истощение. Специалисты предположили, что голодала малышка не два дня, а намного больше.

Спустя несколько дней Дынька стала настоящей звездой. Ведь к ней приехали журналисты федеральных телеканалов, которые впоследствии выпустили репортажи про нелегкую судьбу медвежонка.

Знакомство, переросшее в крепкую дружбу

Дынька очень боялась оставаться одна, всегда требовала присутствия человека. Но у волонтеров много питомцев, за которыми также нужно ухаживать. Тогда они решили познакомить Дыньку с щенком кавказской овчарки Арбузиком.

Она встретила собаку очень настороженно. Поначалу наблюдала за ней издалека. Потом испугалась и прижалась к своему игрушечному медведю.

Затем медведица переметнулась к одной девушке из числа волонтеров, которая находилась рядом. Села на ее плечо и положила лапу на голову.

А потом спустилась и вовсе спряталась за ее спиной.

Но все же спустя некоторое время вышла и, находясь на руках у человека, познакомилась с Арбузиком.

Поняв, что щенок не представляет угрозы, Дынька спустилась с рук и начала с ним играть.

Дынька идет на поправку

Волонтеры отмечают, что с появлением нового друга Дынька стала более спокойной и расслабленной, в ее глазах появилась заинтересованность, хотя ранее были лишь безразличие и потерянность.

Сегодня Арбузик даже позволяет подруге есть из своей миски, хотя ранее не давал приближаться другим животным к своей еде. А в любой непонятной ситуации Дынька предпочитает прятаться за спину своего лучшего друга и наблюдать за происходящим со стороны.

Медвежонок нашел в щенке поддержку и чувство безопасности, которые ему были так необходимы. Помимо того, что у малышки заметно улучшилось эмоциональное состояние, ее здоровье стало крепче.

Сейчас Дынька проводит много времени с Арбузиком и живет свою лучшую медвежью жизнь.

Эта история спасения показывает нам, как важно быть сострадательным и внимательным ко всему живому. Особенно к тем, кто слабее нас. Помня об этом, мы сможем сделать этот мир лучше.

Комментарии

Уведомления
Olga Dubrowski
только что

Видела пару видео с Дынькой и Арбузиком, эта история трогает до слёз.

Ответить
Чертово_колёсико
только что

это чудесная история, чудесные детишки, Парк львов очень близко к даче, честно говоря, только недавно перестали ржать, как действовать, если львы захотят прогуляться по округе 🤣

Ответить
Ольга Курпякова
только что

Большое спасибо за такую чудесную историю спасения медвежонка, и трогательную дружбу щенка и медвежонка.

Ответить
Лана Лана
только что

Хотелось смотреть дальше и дальше и ждать продолжения. Невероятно трогательная история о божьих тварениях. Хочется крепко обнять малюток, пусть будут счастливы. Спасибо волонтёрам.

Ответить
Olga Dubrowski
только что

Появилось новое видео на Ютубе. Дынька купается в озере и пытается залезать на деревья.

Ответить

Похожее