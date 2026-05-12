Как спасенная медведица Дынька нашла утешение в дружбе со щенком Арбузиком
Недавно волонтеры спасли медвежонка Дыньку. Он лишился матери и некоторое время скитался по поселку. Но предполагал ли этот очаровательный медвежонок, что когда-нибудь сможет подружиться со щенком кавказской овчарки? А имя нового друга медвежонка Дыньки — Арбузик! Их дружба наполнена душевными моментами и нежной искренностью.
Трогательная история спасения
Медвежонок издавал громкие жалобные звуки. На них пришли несколько человек. Увидев животное в нежилом дворе в дровнице, они удивились, ведь его крики так были похожи на плач ребенка! Оставив ему еду, они ушли, в уверенности, что за ним скоро вернется мать. Но этого не произошло. По версии волонтеров, медвежонок лишился матери по вине людей.
Он долго искал помощи. Увидев людей, тут же последовал за ними и свалился в горную реку. Его спасли местные волонтеры. Они связались с подмосковным парком-приютом «Земля прайда», сотрудники которого сразу же выдвинулись на помощь к малютке.
Чтобы не терять драгоценное время, которое для мишутки было на вес золота, волонтеры с той и другой стороны решили встретиться на середине пути. Ведь общий путь составлял аж 2000 км!
Новая жизнь Дыньки
После прибытия в столицу Дыньку сразу же отвезли к ветеринарам. Они тщательно осмотрели животное, и обнаружили много проблем с ее здоровьем. Плюс к этому — сильное истощение. Специалисты предположили, что голодала малышка не два дня, а намного больше.
Спустя несколько дней Дынька стала настоящей звездой. Ведь к ней приехали журналисты федеральных телеканалов, которые впоследствии выпустили репортажи про нелегкую судьбу медвежонка.
Знакомство, переросшее в крепкую дружбу
Дынька очень боялась оставаться одна, всегда требовала присутствия человека. Но у волонтеров много питомцев, за которыми также нужно ухаживать. Тогда они решили познакомить Дыньку с щенком кавказской овчарки Арбузиком.
Она встретила собаку очень настороженно. Поначалу наблюдала за ней издалека. Потом испугалась и прижалась к своему игрушечному медведю.
Затем медведица переметнулась к одной девушке из числа волонтеров, которая находилась рядом. Села на ее плечо и положила лапу на голову.
А потом спустилась и вовсе спряталась за ее спиной.
Но все же спустя некоторое время вышла и, находясь на руках у человека, познакомилась с Арбузиком.
Поняв, что щенок не представляет угрозы, Дынька спустилась с рук и начала с ним играть.
Дынька идет на поправку
Волонтеры отмечают, что с появлением нового друга Дынька стала более спокойной и расслабленной, в ее глазах появилась заинтересованность, хотя ранее были лишь безразличие и потерянность.
Сегодня Арбузик даже позволяет подруге есть из своей миски, хотя ранее не давал приближаться другим животным к своей еде. А в любой непонятной ситуации Дынька предпочитает прятаться за спину своего лучшего друга и наблюдать за происходящим со стороны.
Медвежонок нашел в щенке поддержку и чувство безопасности, которые ему были так необходимы. Помимо того, что у малышки заметно улучшилось эмоциональное состояние, ее здоровье стало крепче.
Сейчас Дынька проводит много времени с Арбузиком и живет свою лучшую медвежью жизнь.
Эта история спасения показывает нам, как важно быть сострадательным и внимательным ко всему живому. Особенно к тем, кто слабее нас. Помня об этом, мы сможем сделать этот мир лучше.
Комментарии
Видела пару видео с Дынькой и Арбузиком, эта история трогает до слёз.
это чудесная история, чудесные детишки, Парк львов очень близко к даче, честно говоря, только недавно перестали ржать, как действовать, если львы захотят прогуляться по округе 🤣
Большое спасибо за такую чудесную историю спасения медвежонка, и трогательную дружбу щенка и медвежонка.
Хотелось смотреть дальше и дальше и ждать продолжения. Невероятно трогательная история о божьих тварениях. Хочется крепко обнять малюток, пусть будут счастливы. Спасибо волонтёрам.
Появилось новое видео на Ютубе. Дынька купается в озере и пытается залезать на деревья.