15 историй о том, как люди спасали животных, и те менялись до неузнаваемости
1 час назад
Иногда один добрый поступок может изменить целую жизнь — особенно если эта жизнь принадлежит животному, попавшему в беду. В этой подборке люди делятся историями спасения, в результате которых их пушистые подопечные сумели неоспоримо доказать — забота и любовь творят настоящие чудеса.
Ещё в августе 2025 года он сидел на обочине дороги — а теперь превратился в это избалованное существо
Бывший бездомыш год назад и сейчас. Его зовут Адонис
Бывшие хозяева бросили ее в приюте, не сказав даже, что она тяжело больна. Спустя три месяца влетевшего в копеечку лечения кошечка Хани живет свою лучшую жизнь
Сразу после того, как Форелька оказалась на улице / Сейчас
Вот как всего три месяца любви изменили сэра Пола Маккартни
- Все, что вам нужно — это любовь! © LauraPtown / Reddit
Нашла его в канаве
- Да это же настоящий сиамец! © Odd_Woodpecker_5628 / Reddit
Бабуля подкармливала бездомных котов у нас в районе и от этого малыша отказалась его мамочка. Три года спустя у него есть новый ошейник на каждый сезон
Мы нашли малышку Эльзу в лесу всю покрытую льдом! Вот как она поживает несколько дней спустя
Решился и укотовил этого парня из приюта
- Ого, да это же просто обновленный кот! © yurmamma / Reddit
Нашли этого парня на парковке, у него не хватало кусочка хвоста. 4 года спустя это его нисколечко не беспокоит
2 месяца назад мы нашли её — беспризорную, грязную и блохастую. Вот как Пенни выглядит сейчас!
- Так смотрят на своих героев! © Ok-Whereas-81 / Reddit
Пугливый уличный пёс научился доверять
Сегодня мы получили чудесные новости по этой малышке, спасенной нами в возрасте 4 недель: ветеринар, которая нам помогала ее выходить, решила окончательно оставить ее себе!
Как все начиналось и во что оно выросло
Из сарайного найденыша во всеобщую любимицу
Как видите, хвостатым и ушастым порой надо просто дать шанс, и они принесут в вашу жизнь много ласки, любви, а порой — и потешных сюрпризов!
Фото на превью PriceFragrant1657 / Reddit
