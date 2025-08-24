17 человек, которые завели питомца и получили вагон и маленькую тележку сюрпризов

Иногда кажется, что ты уже знаешь о своём питомце всё — его привычки, любимые места и даже «расписание» дневных шалостей. Но ровно до той минуты, пока пушистый или пернатый приятель не преподнесёт очередной сюрприз. Мы собрали истории людей, для которых жизнь с питомцем— это ежедневная лотерея, где главный приз — забавные моменты с верным другом и теплые воспоминания на всю жизнь.

«Тетушка приютила бродячего пса. Никогда раньше не видела, чтобы собака выглядела так!»

Сделайте ему ДНК-тест! В нем, должно быть, столько пород намешано! © thiscouldbeben / Reddit

«Мой кот по кличке Мэтро Бумингтон обожает мои кроксы — но только тогда, когда они на мне»

«Кот на кофейном столике»

Так вот как выглядит нижняя часть буханочки! © Partmusic1 / Reddit

«Есть ли догадки, какая порода у моего спасёныша? Его хвост меня сбивает с толку»

Не могу ничего подсказать про породу, но хочу честно заявить — я, 43-летний мужик, сейчас увидел фото этого хвостика и попросту завизжал от умиления. © ReliabilityTalkinGuy / Reddit

«Недавно мамин кот спал вот так. На стол ему нельзя. Но технически он не на столе!»

«Наш кот Дарси любит подзависнуть»

«Я искала его до тех пор, пока он сам не окликнул меня»

«Это Манго, его бросили, потому что он был самый маленький из помета. После шестичасовой поездки на машине и своего первого купания он уснул вот так»

«Отец и жёлтый вьюрок, которого он выхаживал, наконец-то расстались — птичка целых полчаса отказывалась отпускать его палец»

«У наших питомцев есть собственный питомец»

«Мой старший пёс решил, что эта кошачья башня теперь принадлежит ему»

Лежит в ней, ждёт, пока я с работы приду, или прячется от остальных собак, когда хочет немного тишины и покоя.

«Подруга сегодня подобрала этого милого парня»

«У нас на балконе завелся енот»

Назвали его Пухляш. Пару ночей на этой неделе ночевал у нас, мы даже миску с водой поставили — жара ведь. Вот последние пару дней что-то не появляется, после того как подрался со скунсом.

Ну хоть чаевые вам оставил. © lazysheepdog716 / Reddit

«Ага, вот так он и спал»

«Двигать мебель — дело тяжёлое»

А хозяева стоят, фоткают и даже не помогают! © 011_1825 / Reddit

«Мой кот на этой фотке выглядит так, как будто у него вот-вот вскипит мозг»

Когда я учил прикладную математику, со мной так же было... © LordSqueemish / Reddit

Бонус:

Мой кот определяет время по носкам. Если мы уезжаем в отпуск (конечно, кто-то приходит каждый день покормить и напоить его), он начинает складывать по одному носку в день на коврик у входной двери. Чем дольше нас нет, тем больше носков в кучке. Котоняня подтверждает: каждый день появляется новый. Откуда он их берёт — загадка. То ли вытаскивает из корзины с грязным бельём, то ли у него есть какой-то секретный запас в кошачьем тайнике. Если мы задерживаемся допоздна, он тоже кладёт носок к двери. По моим наблюдениям, делает он это примерно в 10 вечера, позже, по его мнению, задерживаться нельзя. © lavacat / Reddit