20 котов, чьей харизме и фотогеничности можно лишь завидовать и аплодировать

Мы часто смеемся над тем, что стоит в доме появиться питомцу — и человек автоматически получает новую должность: личный обслуживающий персонал. Как водится, это шутка... в которой подозрительно много правды. Ты стараешься изо всех сил: покупаешь дорогой корм, гладишь, вычесываешь, терпишь ночные забеги по квартире, а в ответ ловишь недовольный взгляд. Но стоит им включить режим «любовь и ласка», как мы тут же забываем про все на свете.

«Семь лет назад он убежал из дома. Сегодня мне позвонили из приюта и сказали, что проверили чип. Добро пожаловать домой, Муфаса»

«Картошка говорит, что этот городок слишком мал для нас двоих»

«Если мне суждено страдать, то тебе придется тоже»

«Моя кошечка вытянулась, как шарфик. Все продолжает расти. А ей всего 11 месяцев»

Эм... боюсь вас сейчас расстроить, но, кажется, это гепард. © bingus92 / Reddit

«Вы только взгляните, что я купила своему коту на зиму»

Теперь он настолько крут, что не захочет ни с кем общаться. © Unknown author / Reddit

«Ну что, где еда?»

Кстати, у нас есть подборка питомцев до и после того, как их забрали домой, и разница у них просто на мордочке написана.

«Кажется, мой кот решил меня выселить»

«Сестра собирается завести собаку. Кот не в восторге»

«Подала на завтрак корм не с тем вкусом. Боюсь, меня вот-вот уволят»

«Моя сестра совершила ошибку, один раз покормив эту парочку. Теперь они приходят за своей порцией каждый день как часы. Для справки — у них есть свой дом»

«Я забыла, что не следует будить принцессу»

«Сказал ей, что мне нужно встать, чтобы не опоздать на работу»

«Сказал, что у нее изо рта пахнет тунцом. Она тут же переместилась на сторону жены, чтобы смерить меня взглядом»

«Ты покормил меня на 3 минуты позже. Я запомню это»

«Выражение морды того, кто только что сорвал мою занавеску второй раз за сегодня»

«Попросили его оставить в покое другого кота. Он не любит слышать: „Нет“»

«Отжала себе место⁠⁠. И такая: „Что смотришь, не видишь, я отдыхаю“»

«Он злится, что я поздно вернулась с работы»

«Случайно разбудил его, пока он дремал у меня на коленях. Вот как он на меня посмотрел»

«Принесла домой новорожденного, и кошка не рада»