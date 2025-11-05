15+ зачетных снимков домашних животных до и после «салона красоты»
Домашние питомцы тоже заслуживают день красоты — ведь не только люди любят уход и внимание. Кто-то приводит пушистого друга в салон ради идеальной прически и блестящей шерсти, а кто-то — просто чтобы облегчить жизнь в жару. Стоит мастеру взяться за ножницы, как начинается настоящее преображение. Иногда результат настолько поражает, что кажется, будто домой вернулся совсем другой питомец — с новым стилем и характером.
«Не уверена, что грумер вернул мою собаку»
- Только не говори, что ты за это еще и заплатила. © Virtual-Fly-3797 / Reddit
«Только сравните до и после. Обожаю своих грумеров»
- Да это же словно обложка музыкального альбома. © greygirl27 / Reddit
«Я живу ради такого преображения»
«Ох, как же я облажалась с первой стрижкой»
- М-да! Вряд ли он найдет себе подружку с такой мордахой. © Sad-Dig963 / Reddit
«Попросила летнюю стрижку. Я облажалась, да?»
- Извините, но у меня началась истерика от смеха! © schmasay / Reddit
«До и после визита к грумеру»
Ещё одни сумасшедшие. Ну нельзя котов брить без медицинских показаний!
«Его просто привели в порядок»
- Ого, никогда бы не подумала, что кошку можно так подстричь. © JellybeanWalker / Reddit
«Отдала в парикмахерскую кота, а вернули динозавра»
- Он не выглядит удивленным. © H010CR0N / Reddit
«Парикмахерские закрыты, но жена требует подстричь собаку. Ни слова больше»
- Ох, зря! Теперь жена будет требовать, чтобы ты делал так каждый раз. © Jill_I_am / Reddit
«Только что забрала своего щенка от грумера»
- Только взгляните на эти лапки. © SKIDADDLEGETOUTTA / Reddit
«Афина до и после стрижки»
- Так она у вас худышка. © whatever462672 / Reddit
«Моя котейка до стрижки и после»
«Наш первый опыт в окрашивании. Вроде бы получилось»
- Вау! Я ненавижу окрашивание, но беру свои слова обратно! © SuitableObligation85 / Reddit
«Обожаю наблюдать, как эти скромняги начинают понимать, что это даже весело»
«Вот что происходит, когда ваш друг-грумер присматривает за собакой целую неделю»
«Я почти уверен, что мы забрали не ту собаку у грумера»
А что с лапами? Забыли подстричь шерсть на пальчиках, или это вот такая деформированная стопа?
«До и после похода к грумеру»
«Ежегодная стрижка перед зимой»
- Теперь он похож на мою девушку круглый год. © engineeringprawn / Reddit
Как бы ни менялся внешний вид, одно остается неизменным — любовь к нашим пушистым друзьям. Ведь за любой прической все тот же хвостатый член семьи, просто в новом, стильном образе.
Надо какую-то учредить организацию - типа ювенальной юстиции, только для котов - чтобы изымали котиков у хозяев, которые их стригут.