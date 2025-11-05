15+ зачетных снимков домашних животных до и после «салона красоты»

Домашние питомцы тоже заслуживают день красоты — ведь не только люди любят уход и внимание. Кто-то приводит пушистого друга в салон ради идеальной прически и блестящей шерсти, а кто-то — просто чтобы облегчить жизнь в жару. Стоит мастеру взяться за ножницы, как начинается настоящее преображение. Иногда результат настолько поражает, что кажется, будто домой вернулся совсем другой питомец — с новым стилем и характером.