5 часов назад
15+ зачетных снимков домашних животных до и после «салона красоты»

Домашние питомцы тоже заслуживают день красоты — ведь не только люди любят уход и внимание. Кто-то приводит пушистого друга в салон ради идеальной прически и блестящей шерсти, а кто-то — просто чтобы облегчить жизнь в жару. Стоит мастеру взяться за ножницы, как начинается настоящее преображение. Иногда результат настолько поражает, что кажется, будто домой вернулся совсем другой питомец — с новым стилем и характером.

«Не уверена, что грумер вернул мою собаку»

«Только сравните до и после. Обожаю своих грумеров»

«Я живу ради такого преображения»

«Ох, как же я облажалась с первой стрижкой»

  • М-да! Вряд ли он найдет себе подружку с такой мордахой. © Sad-Dig963 / Reddit

«Попросила летнюю стрижку. Я облажалась, да?»

  • Извините, но у меня началась истерика от смеха! © schmasay / Reddit

Кстати, у нас есть еще одна классная статья с четвероногими, которых и нужно было только помыть и причесать.

«До и после визита к грумеру»

«Его просто привели в порядок»

«Отдала в парикмахерскую кота, а вернули динозавра»

robotnikkkk0002
1 час назад

....ЗЧЧЧЕМ

...ЛАН ПОНИМАУ ЗАЧЕМ ИБО ДЛА ЕТИХ КТО так ДЛЛАЕТ,ЕТО ВСО часть социалного ритуала

.........А ЕТИ...НУ ПОФ ЧО ИМ,ЕТОЖ не люди их можна и нужна)).....НУ типаа

-
-
Ответить

«Парикмахерские закрыты, но жена требует подстричь собаку. Ни слова больше»

  • Ох, зря! Теперь жена будет требовать, чтобы ты делал так каждый раз. © Jill_I_am / Reddit

«Только что забрала своего щенка от грумера»

«Афина до и после стрижки»

robotnikkkk0002
1 час назад

...ужас И КЩШМАР

.....И НОРМ ТОКА ТЕМ КТО реално ВЕРИТ ЩО РЕАЛНОСТ КАМУ НИТ ПОДЧИНАЕЦА кроме законав физики,ЕСТЕССН

-
-
Ответить

«Моя котейка до стрижки и после»

«Наш первый опыт в окрашивании. Вроде бы получилось»

«Обожаю наблюдать, как эти скромняги начинают понимать, что это даже весело»

«Вот что происходит, когда ваш друг-грумер присматривает за собакой целую неделю»

«Я почти уверен, что мы забрали не ту собаку у грумера»

Шуршилла
2 часа назад

А что с лапами? Забыли подстричь шерсть на пальчиках, или это вот такая деформированная стопа?

-
-
Ответить

«До и после похода к грумеру»

«Ежегодная стрижка перед зимой»

Как бы ни менялся внешний вид, одно остается неизменным — любовь к нашим пушистым друзьям. Ведь за любой прической все тот же хвостатый член семьи, просто в новом, стильном образе.

Фото на превью 1xbittn2xshy / Reddit

