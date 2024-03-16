20+ четвероногих обаяшек, которых помыли, причесали, и теперь хоть на красную дорожку выводи

Поход к грумеру для некоторых четвероногих превращается в настоящее испытание — ведь иногда мастеру нужно потратить несколько часов, чтобы избавить животное от лишней шерсти и массы колтунов. Но результат стоит всех затраченных усилий.

«Я его 4 часа мыла, чесала и сушила. Теперь на этом красавце ни одного колтуна»

«Кажется, я забрала со стрижки чужого котейку»

«В первый раз мне довелось стричь такую крошечную собачку, так что не судите строго»

«Жена решила записать нашего кота к грумеру»

«Эту девочку кто-то просто вышвырнул на улицу. Грумер сказала, что более запущенной собаки в жизни не видела. И посмотрите на нее спустя месяц»

«Отвела своего котика на стрижку. Теперь он похож на гармошку»

«Наша собачка после визита к грумеру»

«После 3 часов стрижки эта девочка превратилась из стога нечесанной шерсти в счастливое и резвое создание»

«Дудл обожает ходить к грумеру. Каждый раз после стрижки скачет и счастливо мурлычет»

«Эта девочка очень боялась стричься, но вела себя идеально. Рада, что смогла ей помочь»

«Наша песя впервые побывала у грумера. Кажется, она сама до невозможности довольна»

«Отвела кота к новому ветеринару и попросила выстричь пару колтунов на пузе. Похоже мы друг друга не поняли»

«Пролила немало пота и слез, чтобы сотворить такую красоту»

«Когда этот песель попал в приют, он так зарос, что с трудом мог видеть. И только гляньте на этого красавца теперь»

«Перед жарким летом решили постричь нашего Себастьяна»

«Превратила этого старичка в доброго молодца»

«Под конец песелю даже понравилось стричься»

«Тоби тут подстригли. Как вам его болеро?»

Когда хозяева просят немного подстричь собачку, но она уж слишком заросла

«Наш котяра из рыжего чудища весом в 9 кг превратился в милого ангелочка»

«Беркли впервые побывал на стрижке»