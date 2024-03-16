20+ четвероногих обаяшек, которых помыли, причесали, и теперь хоть на красную дорожку выводи
Поход к грумеру для некоторых четвероногих превращается в настоящее испытание — ведь иногда мастеру нужно потратить несколько часов, чтобы избавить животное от лишней шерсти и массы колтунов. Но результат стоит всех затраченных усилий.
«Я его 4 часа мыла, чесала и сушила. Теперь на этом красавце ни одного колтуна»
«Кажется, я забрала со стрижки чужого котейку»
«В первый раз мне довелось стричь такую крошечную собачку, так что не судите строго»
Господи, как можно довести до такого состояния собаку, тем более мелкую🤷♂️☹️
«Жена решила записать нашего кота к грумеру»
«Эту девочку кто-то просто вышвырнул на улицу. Грумер сказала, что более запущенной собаки в жизни не видела. И посмотрите на нее спустя месяц»
«Отвела своего котика на стрижку. Теперь он похож на гармошку»
Вот уж не знаю, у кого мозгов нет, у грумера или у хозяйки кота...
«Наша собачка после визита к грумеру»
- Божечки, какие ресницы! Колитесь, в чем секрет". © Torvie-Belle / Reddit
«После 3 часов стрижки эта девочка превратилась из стога нечесанной шерсти в счастливое и резвое создание»
«Дудл обожает ходить к грумеру. Каждый раз после стрижки скачет и счастливо мурлычет»
«Эта девочка очень боялась стричься, но вела себя идеально. Рада, что смогла ей помочь»
«Наша песя впервые побывала у грумера. Кажется, она сама до невозможности довольна»
«Отвела кота к новому ветеринару и попросила выстричь пару колтунов на пузе. Похоже мы друг друга не поняли»
Да врёт хозяйка! Ей было прикольно сделать льва из кота. Как можно не понять фразу "состригите колтуны на животе".
«Пролила немало пота и слез, чтобы сотворить такую красоту»
«Когда этот песель попал в приют, он так зарос, что с трудом мог видеть. И только гляньте на этого красавца теперь»
«Перед жарким летом решили постричь нашего Себастьяна»
Вот не понимаю, какого... стричь котов "перед жарким летом"? Вы кота спросили, надо ли ему это?
«Превратила этого старичка в доброго молодца»
«Под конец песелю даже понравилось стричься»
«Тоби тут подстригли. Как вам его болеро?»
"как нам его болеро?"
Хозяин, ты дебил. Себе такое выстриги на башке.
Когда хозяева просят немного подстричь собачку, но она уж слишком заросла
«Наш котяра из рыжего чудища весом в 9 кг превратился в милого ангелочка»
Бедненький, у него такое выражение мордочки - изумленно-испуганное. Ну зачем так поступать с котами, а?
«Беркли впервые побывал на стрижке»
Был свободный как ветер хиппи, а стал прилизанный отличник. :)))
Поход к грумеру может стать настоящим испытанием для питомца и тот затаит обиду на своего хозяина за подобное самоуправство. Но некоторые пушистые хулиганы умудряются чудить и без всякого на то повода.
Комментарии
я никак не пойму, зачем брать пушистых животных и потом сричь их, если можно просто сразу завести гладкошерстных...
У меня пушистый кот, которого мы приучали к вычесыванию, иногда приходится выстригать колтуны, но это котика запустить нужно.
Зачем стричь котов наголо? Да и собак тоже. Я вообще не понимаю, зачем котов стричь, но раз уже сильно хочется, то хотя бы просто укоротите, а не налысо стригите.
Плюшевый зайка прямо!