20+ четвероногих обаяшек, которых помыли, причесали, и теперь хоть на красную дорожку выводи

Народное творчество
6 часов назад

Поход к грумеру для некоторых четвероногих превращается в настоящее испытание — ведь иногда мастеру нужно потратить несколько часов, чтобы избавить животное от лишней шерсти и массы колтунов. Но результат стоит всех затраченных усилий.

«Я его 4 часа мыла, чесала и сушила. Теперь на этом красавце ни одного колтуна»

«Кажется, я забрала со стрижки чужого котейку»

«В первый раз мне довелось стричь такую крошечную собачку, так что не судите строго»

«Жена решила записать нашего кота к грумеру»

«Эту девочку кто-то просто вышвырнул на улицу. Грумер сказала, что более запущенной собаки в жизни не видела. И посмотрите на нее спустя месяц»

«Отвела своего котика на стрижку. Теперь он похож на гармошку»

«Наша собачка после визита к грумеру»

«После 3 часов стрижки эта девочка превратилась из стога нечесанной шерсти в счастливое и резвое создание»

6 часов назад

Это же просто как 2 разные собаки... Бобтейл и поинтер

-
-
Ответить

«Дудл обожает ходить к грумеру. Каждый раз после стрижки скачет и счастливо мурлычет»

«Эта девочка очень боялась стричься, но вела себя идеально. Рада, что смогла ей помочь»

«Наша песя впервые побывала у грумера. Кажется, она сама до невозможности довольна»

«Отвела кота к новому ветеринару и попросила выстричь пару колтунов на пузе. Похоже мы друг друга не поняли»

Svetlana Svetlana
5 часов назад

Да врёт хозяйка! Ей было прикольно сделать льва из кота. Как можно не понять фразу "состригите колтуны на животе".

-
-
Ответить

«Пролила немало пота и слез, чтобы сотворить такую красоту»

«Когда этот песель попал в приют, он так зарос, что с трудом мог видеть. И только гляньте на этого красавца теперь»

«Перед жарким летом решили постричь нашего Себастьяна»

Svetlana Svetlana
5 часов назад

Вот не понимаю, какого... стричь котов "перед жарким летом"? Вы кота спросили, надо ли ему это?

-
-
Ответить

«Превратила этого старичка в доброго молодца»

«Под конец песелю даже понравилось стричься»

«Тоби тут подстригли. Как вам его болеро?»

Когда хозяева просят немного подстричь собачку, но она уж слишком заросла

«Наш котяра из рыжего чудища весом в 9 кг превратился в милого ангелочка»

Богиня ВДНХ
3 часа назад

Бедненький, у него такое выражение мордочки - изумленно-испуганное. Ну зачем так поступать с котами, а?

-
-
Ответить

«Беркли впервые побывал на стрижке»

Поход к грумеру может стать настоящим испытанием для питомца и тот затаит обиду на своего хозяина за подобное самоуправство. Но некоторые пушистые хулиганы умудряются чудить и без всякого на то повода.

Фото на превью tcrc_ / Reddit, tcrc_ / Reddit

Комментарии

Уведомления
Юлия
4 часа назад

я никак не пойму, зачем брать пушистых животных и потом сричь их, если можно просто сразу завести гладкошерстных...

-
-
Ответить
Немудрая Сова
4 часа назад

У меня пушистый кот, которого мы приучали к вычесыванию, иногда приходится выстригать колтуны, но это котика запустить нужно.

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить
графиня Деревко-Тряпочкина
3 часа назад

Зачем стричь котов наголо? Да и собак тоже. Я вообще не понимаю, зачем котов стричь, но раз уже сильно хочется, то хотя бы просто укоротите, а не налысо стригите.

-
-
Ответить

Похожее