13 человек, которые так ломают стереотипы, что даже хруст слышно

С детства у нас принято девочкам дарить кукол, а мальчикам — машинки. Однако, вопреки обстоятельствам, эти девочки вырастают и утирают всем нос, открывая свою лесопилку, а мальчики становятся прекрасными дизайнерами. Вот вдохновляющие истории героев, которые лишний раз подтверждают: наша сила в нашей уникальности.