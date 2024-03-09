13 человек, которые так ломают стереотипы, что даже хруст слышно
С детства у нас принято девочкам дарить кукол, а мальчикам — машинки. Однако, вопреки обстоятельствам, эти девочки вырастают и утирают всем нос, открывая свою лесопилку, а мальчики становятся прекрасными дизайнерами. Вот вдохновляющие истории героев, которые лишний раз подтверждают: наша сила в нашей уникальности.
А в бонусе — еще и фото женщины, для которой стереотипы — пустой звук.
- Есть у нас на потоке девочка — 148 см, 40 кг. По характеру тихая, неконфликтная — типичная серая мышь. Как-то после пар нужно было сделать генеральную уборку аудитории. Поручили это все той девочке. Конец лекции, все собираются, никто оставаться и убирать не хочет. Эта девочка сначала тихим голосочком всех просит: «Ребята, надо убраться. Ну ребят!» Мы ни в одном ухе. Тут эта девочка тяжело вздыхает, а потом басом на весь класс: «А ну похватали тряпки в зубы и отдраили до блеска!» Тряпки в зубы похватали все, включая преподавателя. © Ситуация / VK
- Знакомая рано овдовела, и на этом фоне запустила себя, буквально в старуху превратилась. А потом лет в 60 опомнилась: продала вторую квартиру, которую держала в качестве дополнительного источника дохода к пенсии, сделала кучу пластики, занялась фитнесом, ухаживать за собой стала. Выглядит моложе своей дочери! Даже любовника себе завела, который ей в сыновья годится. И все бы ничего, вот только все старые подружки с ней расплевались, не хотят общаться. А дети дуются, выкатили сказочную претензию: мол, раньше мама все свободные ресурсы на них тратила, а сейчас на себя. © Тревожное Пирожное / ADME
- Приехал как-то летом на дачу. Смотрю — в соседнем двухэтажном доме трое мужиков делают карусель. Слышу, что шум сварки и болгарки прекратился. Решил пойти посмотреть, что там у них получилось. Захочу во двор, а там эти самые мужики катаются на карусели. © Ситуация / VK
- Я родила ребенка рано, была матерью-одиночкой. Классика! Поначалу все было так плохо, что я жила только на пособие. А теперь у меня есть два дома, машина, инвестиции, степень магистра и работа на полный рабочий день. Мой ребенок ходит в отличную школу, и я могу дать ему все, что нужно. © Thisisthe_place / Reddit
- Вышла замуж в 30, и генеральный директор тут же позвал меня на разговор, мол: «Перед тем, как уйдешь в декрет, скажи, чтобы замену подобрали». Я так ржала! Говорю, что не хочу его обидеть, но не все замуж по залету выходят и ему не надо бабские сплетни слушать. Гендир засмущался (а он был охотник уши греть) и отстал. Но бабскую половину ничего не смущало и они упорно еще год разглядывали мой живот. © Конфуз / ADME
- Знакомый решил жене сюрприз сделать и прибраться к ее выходу из больницы. Получил от нее простыни инструкций — что да как нужно делать. Почесал макушку и вызвал уборщиков. Те квартиру «вылизали». А жена вернулась, посмотрела на чистоту и как скажет: «Я так никогда не убирала, у тебя же огромный талант!» И теперь уборка возложена на плечи мужа. Хотя, подозреваю, жена поняла, кто убирался, но решила просто избавиться от этой обязанности. © Шаманка / ADME
- Я пришла на работу в 22 года, коллектив на 90% женский. На тот момент встречалась с парнем и все ждали, что я скоро побегу рожать. Отношения закончились, начались новые, в 25 вышла замуж: «Ну, все, точно в декрет». Чуть плохо себя чувствую: «Так ты, наверное, беременна». Короче, ждать моего декрета коллеги перестали раньше, чем я в него действительно пошла. А это было уже в 32. © Morgana / ADME
- В свои 20 лет я была довольно привлекательной и любила хорошо одеваться, краситься, делать прическу. По какой-то причине это означало, что я должна быть глупой как пробка. И я регулярно получала комментарии от мужчин, удивленных и «шокированных» тем фактом, что я хорошо образованна и свободно говорю на других языках. Я даже получала комментарии типа: «Вау, ты так умна для женщины». © omgu88 / Reddit
- Я сама сделала предложение своему парню. И кольца купила. А что такого?! Мы женаты уже почти 21 год, а до этого проживали вместе 5 лет. Свадебного торжества не было. Зато было море, счастье и бабочки в животе. Поженились в Болгарии, где свидетелями были наши друзья. Мы любим друг друга до сих пор. © Victoria / ADME
- Я графический дизайнер, но при этом я дальтоник. © Krypticonkaladypus / Reddit
- Вместе с бойфрендом мы управляем лесозаготовительной компанией. Что привело меня туда? Меня мотивировала цель никогда больше не иметь начальника-самодура, самой контролировать, что я делаю, и знать, для кого я это делаю. Быть женщиной иногда бывает непросто, но это решение положительно повлияло на мою жизнь. Я чувствую себя уверенно, уверенной и крутой каждый раз, когда завожу бензопилу. © RubberrDucklingg / Reddit
- Моя семья настаивает на том, чтобы мы с невестой сыграли свадьбу в моей родной стране, в традиционном стиле. Моя невеста Анна — мягкий человек и очень открытый. Она уважает мою культуру и готова провести нашу свадьбу так, как того требует моя семья. Одна из наших традиций заключается в том, что в день свадьбы невеста на глазах у всех гостей должна поклониться жениху в ноги. Это показывает, что она готова подчиняться своему мужу и относится к нему как к защитнику. Анна не видит в этом проблемы и готова сделать так, как требуют традиции. Я же отказываюсь позволить ей. Я считаю, что это глубоко неуважительно по отношению к невесте. Но, кажется, я в меньшинстве. Теперь моя семья злится на меня. © FewGoldfish / Reddit
Бонус: «Мне 50 лет и я оделась как Барби, чтобы сходить с внучкой в кино — она оценила»
20+ женщин выдали свои бьюти-секреты, которые помогают им выглядеть на миллион и так же себя чувствовать.
Комментарии
Бонусная 50 летие справляет как минимум уже 15тый раз, или же ей срочно надо бросить пить !
Поклониться в ноги - еще куда ни шло. В Иране требуют мыть ноги будущему мужу (хорошо, не целовать). Была такая повесть американки, которая вышла за иранца и поехала туда жить. Сначала он ее убеждал, что там нормально к женщине относятся, просто "платочек наденешь и все". В итоге ей пришлось уносить ноги, еле жива осталась. Будет знать, как с бармалеями связываться.
Зачем начальнику вообще заводить бензопилу? Это разве работа начальника?