18 животных, которых после грумера даже биологические родители не узнали бы
Фотоподборки
17 минут назад
Когда дело касается внешности, чудеса случаются не только с девушками в салонах красоты, но и с домашними питомцами в руках талантливого грумера. Результаты преображения бывают настолько неожиданными, что владельцам приходится привыкать к новому образу своего четвероногого друга.
«Мой коллега долго смеялся, когда его привели, потому что малыш был вылитый Эвок!»
«Наши „до“ и „после“. Я влюблена!»
- Даже не верится, что это одна и та же собака! © bAby7RasH / Reddit
«Грумер позвонил и попросил забрать его, потому что больше ни минуты с ним не выдержит»
«Первый груминг в его жизни»
«Я попросила грумера только подровнять кончики, а теперь у моего песика вот такие короткие ушки»
«Мою собачку надо подстригать из-за жары. Вот, что с ней сотворили грумеры в последний раз»
«Прилично запущенная собачка»
«У меня когда пес обрастает, тоже непонятно, где голова, а где попа»
«Кажется, ему не понравилась новая стрижка»
Превращение в плюшевого мишку
«Я это называю: из грязи в князи»
«Он просто сегодня подстригся»
«Обычно я прошу подстричь песика как пуделя. Но один раз у грумера получилось что-то больше похожее на динозавра»
«До» и «после» у моего самого маленького клиента
«Мой кот недоволен своей новой стрижкой»
«До» и «после» ее первой стрижки"
«Настал день стрижки»
«Ее действительно огорчила новая прическа»
Но даже с новой стрижкой питомцы остаются похожими на своих хозяев. В этой статье собраны 20+ удивительных случаев, когда это видно невооруженным глазом.
Фото на превью Exoticwombat / Reddit
