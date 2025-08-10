18 животных, которых после грумера даже биологические родители не узнали бы

Когда дело касается внешности, чудеса случаются не только с девушками в салонах красоты, но и с домашними питомцами в руках талантливого грумера. Результаты преображения бывают настолько неожиданными, что владельцам приходится привыкать к новому образу своего четвероногого друга.

«Мой коллега долго смеялся, когда его привели, потому что малыш был вылитый Эвок!»

«Наши „до“ и „после“. Я влюблена!»

Даже не верится, что это одна и та же собака! © bAby7RasH / Reddit

«Грумер позвонил и попросил забрать его, потому что больше ни минуты с ним не выдержит»

«Первый груминг в его жизни»

«Я попросила грумера только подровнять кончики, а теперь у моего песика вот такие короткие ушки»

«Мою собачку надо подстригать из-за жары. Вот, что с ней сотворили грумеры в последний раз»

«Прилично запущенная собачка»

«У меня когда пес обрастает, тоже непонятно, где голова, а где попа»

«Кажется, ему не понравилась новая стрижка»

Превращение в плюшевого мишку

«Я это называю: из грязи в князи»

«Он просто сегодня подстригся»

«Обычно я прошу подстричь песика как пуделя. Но один раз у грумера получилось что-то больше похожее на динозавра»

«До» и «после» у моего самого маленького клиента

«Мой кот недоволен своей новой стрижкой»

«До» и «после» ее первой стрижки"

«Настал день стрижки»

«Ее действительно огорчила новая прическа»