20+ фото, доказывающих, что хозяева похожи на своих питомцев, и это уморительно

Вы когда-нибудь замечали, как собака может смотреть так же строго, как ее хозяин? Или как кошка повторяет походку своей хозяйки, будто годами у нее обучалась? Хотя еще неизвестно, кто на кого влияет больше — человек на животное или наоборот, но иногда кажется, что их друг для друга сгенерировал искусственный интеллект.

«Глаза-близнецы»

«Я покрасил волосы, чтобы люди наконец перестали твердить, что мы не родственники»

Да у нее же твои глаза! Вы точно родня! © Wise-Peanut1939 / Reddit

«Кто-нибудь еще считает, что я и моя курица похожи?»

«У нас с собакой одинаковые прически»

«Кот смотрит телевизор вместе с моей мамой»

«Мы оба на любителя»

Кто кого копирует?

«Сначала мой отец говорит, что не хочет собаку, а потом я нахожу это фото в его комнате»

Они могли бы раскрывать дела вместе! © Unknown athor / Reddit

«Мой близнец и я с нашими собаками-близнецами»

«У нас с котом почти один и тот же взгляд»

«Мой пес Леонард и я оделись в одинаковые наряды, чтобы сделать предложение моей девушке. Мы оба в восторге, что она сказала „да“!»

Умненькие девочки

«Мы с котом сделали идеальное селфи»

«По какой-то причине моя мама думает, что мы похожи»

«Мой мужчина верил в плохую репутацию питбулей, пока не встретил мою красотку. Прошло 4 года, и они неразлучны»

«Мы с собакой передаем вам привет»

«Мы с собакой на лодке»

«Говорят, что собаки начинают походить на своих хозяев»

«Тору исполнилось 8 месяцев»

«Моя сестра-близняшка завела кошку. И мы с ней похожи!»

«Мой кот и я оба слепые на один глаз. Мы — два сапога пара»

«Я думаю, что моя жена и ее кот — родственные души»

«Говорят, собаки и их хозяева похожи? Ну, я не уверен, но у нас со Скаутом точно одна и та же прическа»

«Жена сказала, что мы с псом похожи. Считаю, что она сделала мне комплимент»

«Мы с котом похожи?»