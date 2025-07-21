20+ фото, доказывающих, что хозяева похожи на своих питомцев, и это уморительно
Народное творчество
48 минут назад
Вы когда-нибудь замечали, как собака может смотреть так же строго, как ее хозяин? Или как кошка повторяет походку своей хозяйки, будто годами у нее обучалась? Хотя еще неизвестно, кто на кого влияет больше — человек на животное или наоборот, но иногда кажется, что их друг для друга сгенерировал искусственный интеллект.
«Глаза-близнецы»
«Я покрасил волосы, чтобы люди наконец перестали твердить, что мы не родственники»
- Да у нее же твои глаза! Вы точно родня! © Wise-Peanut1939 / Reddit
«Кто-нибудь еще считает, что я и моя курица похожи?»
«У нас с собакой одинаковые прически»
«Кот смотрит телевизор вместе с моей мамой»
«Мы оба на любителя»
Кто кого копирует?
«Сначала мой отец говорит, что не хочет собаку, а потом я нахожу это фото в его комнате»
- Они могли бы раскрывать дела вместе! © Unknown athor / Reddit
«Мой близнец и я с нашими собаками-близнецами»
«У нас с котом почти один и тот же взгляд»
Цвет глаз у девчонки обалденный, если это не цветные линзы. Но у кота, конечно лучше.
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Ответить
«Мой пес Леонард и я оделись в одинаковые наряды, чтобы сделать предложение моей девушке. Мы оба в восторге, что она сказала „да“!»
Умненькие девочки
«Мы с котом сделали идеальное селфи»
«По какой-то причине моя мама думает, что мы похожи»
Ну если бы мой сын так сидел с собакой не для фотографии, я бы вообще заволновалась...
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Ответить
«Мой мужчина верил в плохую репутацию питбулей, пока не встретил мою красотку. Прошло 4 года, и они неразлучны»
«Мы с собакой передаем вам привет»
«Мы с собакой на лодке»
«Говорят, что собаки начинают походить на своих хозяев»
«Тору исполнилось 8 месяцев»
«Моя сестра-близняшка завела кошку. И мы с ней похожи!»
Только не вздумай осветлить волосы))) Вы с кошкой прекрасны!
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«Мой кот и я оба слепые на один глаз. Мы — два сапога пара»
«Я думаю, что моя жена и ее кот — родственные души»
«Говорят, собаки и их хозяева похожи? Ну, я не уверен, но у нас со Скаутом точно одна и та же прическа»
«Жена сказала, что мы с псом похожи. Считаю, что она сделала мне комплимент»
«Мы с котом похожи?»
- Да он просто твоя мужская копия. © BillyIGuesss / Reddit
Кажется, на животных можно смотреть бесконечно, а на счастливых тем более. Вот статьи, чтобы приятно провести вечер:
Фото на превью yourwhippingboy / Reddit
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