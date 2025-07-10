20+ примеров того, как поход к грумеру превращает питомца в звезду
Завести питомца — это большая ответственность, нужно его любить, гладить, целовать в носик. Но и ухаживать тоже нужно, например, регулярно вычесывать, чтобы в шерсти не образовывались колтуны, подстригать, можно даже отводить к грумеру. Не даром стрижки питомцев становятся все популярнее с каждым годом.
«Только посмотрите на до и после. Обожаю эту прекрасную старушку»
«Никогда не знаешь, кто скрывается под всей этой шерстью»
После стрижки видно, насколько у него красивые глаза
«Клиент ворчал, что я сделал из его собаки какого-то пуделя. Я не согласен»
«Его нельзя было так стричь, но у меня не было выбора. Жаль, мне нельзя отказывать клиентам»
«Владелец попросил: „Пожалуйста, оставьте ему шерсть подлиннее“, и я заржал. Три часа спустя»
«После того, как отсмеялся, я объяснил владельцу, что настолько спутанную шерсть можно только побрить. Если бы он был против, я б не стал браться».
«Муж пытался постричь нашего шпица машинкой для бритья. Мой шок не передать словами!»
«Я хохотала до упаду. Ну почему у людей иногда такие странные запросы? Вот, что мне пришлось сделать»
«Я думал, что проделал достойную работу, учитывая то, что пес был весь в колтунах. Но владелец остался недоволен, ведь он „хотел подлиннее“»
- Скажите ему, что для «подлиннее» надо регулярно вычесывать собаку — тогда во время стрижки можно будет выбрать длину. Не расчесывать песеля — это выбор хозяев, поэтому это они выбрали короткую стрижку. © Visible-Yellow-768 / Reddit
«Хозяин попросил меня оставить его собаке бороду и ирокез»
«Отдал грумеру кота, а назад получил вот что»
Голову тоже можно было подстричь, оставив на макушке такой же чуб-ирокез
- Заплачу любые деньги, чтобы с моим котом сделали то же самое. © showraniy / Reddit
Первая стрижка — и такая разница!
«Я 7 часов стригла этого белого медведя»
«До и после стрижки. Посмотрите на эти глаза!»
После грумера этот шнауцер будто бы ненастоящий
«Хозяйка настаивала на том, что хочет стрижку а-ля „пушистый медвежонок“. Но собака сзади была вся в колтунах. Я решил постричь ее под пуделя»
«Думал, хозяйка будет в гневе, но ей понравилось, и она пообещала вернуться ко мне снова».
«У меня сегодня по записи стрижка двух „хаски“. А вот и они»
«Хозяин привел ко мне этот комок шерсти, показал фотку из интернета и спросил: „Можешь постричь так же?“ Я сказал, что сделаю все возможное»
«Сделать „как на фото с бантиком“ совершенно невозможно, потому что, во-первых, у них разный тип шерсти, а во-вторых, характер собаки не позволяет ей долго сидеть на месте».
«Этот пес категорически не хотел стричься. Но мне все равно нравится результат»
Эти истории показывают, насколько важен уход и какие чудеса могут творить грумеры. А какой случай груминга больше всего поразил вас? Делитесь в комментариях!
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