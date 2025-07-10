20+ примеров того, как поход к грумеру превращает питомца в звезду

Завести питомца — это большая ответственность, нужно его любить, гладить, целовать в носик. Но и ухаживать тоже нужно, например, регулярно вычесывать, чтобы в шерсти не образовывались колтуны, подстригать, можно даже отводить к грумеру. Не даром стрижки питомцев становятся все популярнее с каждым годом.

«Только посмотрите на до и после. Обожаю эту прекрасную старушку»

«Хозяин сказал: „Ой, у него немного спуталась шерсть!“, хотя это был один сплошной колтун. Я взял с него $ 175. Песель был счастлив»

«Эту собаку за 2 года ни разу не водили к грумеру. Когда я сняла с него ковер свалявшейся шерсти, пес будто родился заново»

«Никогда не знаешь, кто скрывается под всей этой шерстью»

После стрижки видно, насколько у него красивые глаза

«Клиент ворчал, что я сделал из его собаки какого-то пуделя. Я не согласен»

«Его нельзя было так стричь, но у меня не было выбора. Жаль, мне нельзя отказывать клиентам»

«Владелец попросил: „Пожалуйста, оставьте ему шерсть подлиннее“, и я заржал. Три часа спустя»

«После того, как отсмеялся, я объяснил владельцу, что настолько спутанную шерсть можно только побрить. Если бы он был против, я б не стал браться».

«Муж пытался постричь нашего шпица машинкой для бритья. Мой шок не передать словами!»

«Я хохотала до упаду. Ну почему у людей иногда такие странные запросы? Вот, что мне пришлось сделать»

«Я думал, что проделал достойную работу, учитывая то, что пес был весь в колтунах. Но владелец остался недоволен, ведь он „хотел подлиннее“»

Скажите ему, что для «подлиннее» надо регулярно вычесывать собаку — тогда во время стрижки можно будет выбрать длину. Не расчесывать песеля — это выбор хозяев, поэтому это они выбрали короткую стрижку. © Visible-Yellow-768 / Reddit

«Хозяин попросил меня оставить его собаке бороду и ирокез»

«Отдал грумеру кота, а назад получил вот что»

Заплачу любые деньги, чтобы с моим котом сделали то же самое. © showraniy / Reddit

Первая стрижка — и такая разница!

«Я 7 часов стригла этого белого медведя»

«До и после стрижки. Посмотрите на эти глаза!»

После грумера этот шнауцер будто бы ненастоящий

«Хозяйка настаивала на том, что хочет стрижку а-ля „пушистый медвежонок“. Но собака сзади была вся в колтунах. Я решил постричь ее под пуделя»

«Думал, хозяйка будет в гневе, но ей понравилось, и она пообещала вернуться ко мне снова».

«У меня сегодня по записи стрижка двух „хаски“. А вот и они»

«Хозяин привел ко мне этот комок шерсти, показал фотку из интернета и спросил: „Можешь постричь так же?“ Я сказал, что сделаю все возможное»

«Сделать „как на фото с бантиком“ совершенно невозможно, потому что, во-первых, у них разный тип шерсти, а во-вторых, характер собаки не позволяет ей долго сидеть на месте».

«Этот пес категорически не хотел стричься. Но мне все равно нравится результат»