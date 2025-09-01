18 рукодельников, чьи работы выглядят так, будто их создала магия, а не человеческие пальцы

Герои нашей статьи умеют создавать классные вещи. В их руках шторы превращаются в платья, кусочки стекла — в классные витражи, и даже ершики для чистки труб как по мановению волшебной палочки трансформируются в букет цветов.

«Украсила дом цветами. Это хобби действительно увлекательное и поднимает настроение»

  • Я думала, ты прикалываешься, а потом увидела вторую фотку. Обалдеть! © motherofdogz2000 / Reddit

«Сделала себе кухню в стиле рококо. Ручки отливала вручную»

  • Это полнейшая дичь, но мне нравится! Эти шторы — просто огонь, где ты их откопала? © MossAreFriends / Reddit

«Мой прогресс в валянии»

  • Чего? Офигенно! Я сначала подумал, что слева — фото настоящей собаки! © eldritchguardian / Reddit

«Уговорил жену показать ее творчество⁠⁠. Скромная она у меня и соцсети вести не любит. Ну хоть тут посмотрите, народ честной. Это люстра делалась на заказ»

«Моя новая коллекция миниатюрных фруктов для кукольного домика в масштабе 1:12»

«Это мой первый опыт с гобеленом. Да что там — вообще впервые работаю с более чем двумя цветами! Фото изнанки, конечно, не покажу»

«Изготовленный вручную костюм для бал-маскарада в стиле фильма „Лабиринт“. Безумно горжусь этим образом»

«Хотела создать нечто мрачное, но волшебное, и чтобы костюм выдержал 2 дня танцев. И он справился на все 100!»

  • Это невероятно! Ты выглядишь как оживший персонаж видеоигры, и это комплимент! © apricotgloss / Reddit

«Только что доделала этого милого розового жука с фиолетовыми цветами, такая прелесть!»

«Потратила на этот гамак 2 недели»

«Я сшила свое свадебное платье из обрезков штор. Шить его было одно удовольствие, а носить — тем более. Это платье моей мечты»

Lena L
20 минут назад

Лиф какой-то невнятный.
"- Талия на уровне груди?
- Нет. Талию завышать не будем." (С)

-
-
Ответить

«Связала крючком пончо с инопланетянами»

«Мой малыш обожает коз, но у нас ограниченный бюджет, поэтому я сделала одну из пряжи, картона и клея»

  • Это самая очаровательная коза, которую я когда-либо видела! © Babsi-Chan / Reddit

«Уникальная вязаная крючком сумка-лягушка, вдохновленная волшебным лесом»

«Я сделала новое растение из бисера!»

«Только что закончила шапку с тигром. На полоски ушло больше времени, чем на саму шапку!»

«Дочка попросила Лабубу. Сказала, что и подделка подойдет. Так что я сама связала игрушку»

«И она ей понравилась даже больше оригинальной, ведь его сделала мама».

  • Не понимаю шумиху вокруг Лабубу, но ваш — прелесть! Намного лучше, чем оригинальные. © thebook_on_theshelf / Reddit

«Потерял работу и начал заниматься керамикой. Источником вдохновения для меня стали раковины морских ежей»

Руконожка Ай-Ай
35 минут назад

Красиво, и после обжига будет еще красивее.
Но непрактично - пупырышки узора быстро оббиваются при частом использовании кружки.

-
-
Ответить
  • У тебя точно дело пойдет с этими горшками! Продавай их онлайн — люди купят. Не останавливайся! © sparklerhouse / Reddit

«Связала платье мечты крючком, добавила большой пакет жемчужных бусин. Так классно получилось!»

Фото на превью SophiesCozyCorner_ / Reddit

