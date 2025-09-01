18 рукодельников, чьи работы выглядят так, будто их создала магия, а не человеческие пальцы
Герои нашей статьи умеют создавать классные вещи. В их руках шторы превращаются в платья, кусочки стекла — в классные витражи, и даже ершики для чистки труб как по мановению волшебной палочки трансформируются в букет цветов.
«Украсила дом цветами. Это хобби действительно увлекательное и поднимает настроение»
- Я думала, ты прикалываешься, а потом увидела вторую фотку. Обалдеть! © motherofdogz2000 / Reddit
«Сделала себе кухню в стиле рококо. Ручки отливала вручную»
- Это полнейшая дичь, но мне нравится! Эти шторы — просто огонь, где ты их откопала? © MossAreFriends / Reddit
«Мой прогресс в валянии»
- Чего? Офигенно! Я сначала подумал, что слева — фото настоящей собаки! © eldritchguardian / Reddit
«Уговорил жену показать ее творчество. Скромная она у меня и соцсети вести не любит. Ну хоть тут посмотрите, народ честной. Это люстра делалась на заказ»
Красиво. Масштабно. Пипец аллергикам. Это должно быть съемным, чтобы можно было стирать.
«Моя новая коллекция миниатюрных фруктов для кукольного домика в масштабе 1:12»
«Это мой первый опыт с гобеленом. Да что там — вообще впервые работаю с более чем двумя цветами! Фото изнанки, конечно, не покажу»
«Изготовленный вручную костюм для бал-маскарада в стиле фильма „Лабиринт“. Безумно горжусь этим образом»
«Хотела создать нечто мрачное, но волшебное, и чтобы костюм выдержал 2 дня танцев. И он справился на все 100!»
- Это невероятно! Ты выглядишь как оживший персонаж видеоигры, и это комплимент! © apricotgloss / Reddit
«Только что доделала этого милого розового жука с фиолетовыми цветами, такая прелесть!»
«Потратила на этот гамак 2 недели»
«Я сшила свое свадебное платье из обрезков штор. Шить его было одно удовольствие, а носить — тем более. Это платье моей мечты»
Лиф какой-то невнятный.
"- Талия на уровне груди?
- Нет. Талию завышать не будем." (С)
«Связала крючком пончо с инопланетянами»
- Обалдеть, оно еще и в темноте светится! © Sea_Profession_7757 / Reddit
«Мой малыш обожает коз, но у нас ограниченный бюджет, поэтому я сделала одну из пряжи, картона и клея»
- Это самая очаровательная коза, которую я когда-либо видела! © Babsi-Chan / Reddit
«Уникальная вязаная крючком сумка-лягушка, вдохновленная волшебным лесом»
«Я сделала новое растение из бисера!»
«Только что закончила шапку с тигром. На полоски ушло больше времени, чем на саму шапку!»
- Потрясающая работа, столько внимания к деталям! © ScarcelyImpressd / Reddit
«Дочка попросила Лабубу. Сказала, что и подделка подойдет. Так что я сама связала игрушку»
«И она ей понравилась даже больше оригинальной, ведь его сделала мама».
- Не понимаю шумиху вокруг Лабубу, но ваш — прелесть! Намного лучше, чем оригинальные. © thebook_on_theshelf / Reddit
«Потерял работу и начал заниматься керамикой. Источником вдохновения для меня стали раковины морских ежей»
Красиво, и после обжига будет еще красивее.
Но непрактично - пупырышки узора быстро оббиваются при частом использовании кружки.
- У тебя точно дело пойдет с этими горшками! Продавай их онлайн — люди купят. Не останавливайся! © sparklerhouse / Reddit
«Связала платье мечты крючком, добавила большой пакет жемчужных бусин. Так классно получилось!»
- Не, вы видали, как круто оно сидит на ее фигуре? © nakita123321 / Reddit
