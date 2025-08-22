20+ работ, глядя на которые просто отказываешься верить, что это сделано руками обычного человека

Некоторые люди смотрят на обычную вещь — старые мячи для футбола, моток ниток, деревяшку — и видят не просто мусор, а будущий шедевр. Сегодня мы расскажем о талантливых мастерах, которые не ищут легких путей. Они вкладывают часы, дни и недели в то, чтобы создать невероятные произведения искусства. Готовьтесь восхищаться, потому что эти люди точно знают, как делать крутые штуки.

«Моей маме 70, она сама придумала и воплотила этот дизайн»

Да твоя мама просто богиня! Замутить такую штуку в 70 лет! © Altruistic_Rub6845 / Reddit

«Наш летний проект — построить собачий домик под лестницей»

«Моя бабуля занималась квилтингом, а дедуля — витражами. Я решил все это объединить и вот что сделал по одной из бабушкиных схем»

«Вот такое весло я сделал. Иногда мне машут руками, ну а я могу ответить веслом»

«Я вручную сделал это помолвочное кольцо. С ним пришлось повозиться, но как же я доволен результатом!»

«Я провозился несколько недель, но сделал сам камеру! Попробовал ее в деле и, честно говоря, она мне нравится даже больше, чем моя покупная от крутого бренда»

«Закончила шить комплект из юбки и топа. Представляете, я даже сама пуговицы для него сделала! Из холодного фарфора с глазурью»

О боже, я буквально заорала от восторга! Это просто 100/10. © snotrocket2space / Reddit

«Я собственными руками сделала кольцо и браслет ему в пару из латуни и морских ракушек»

«Мой первый проект — собственная версия викторианского окна. Некоторые особенности мне пришлось изучить на горьком опыте, но я доволен тем, как все получилось»

«Я начинающая швея, но решила рискнуть и сшить себе свадебное платье сама!»

Очень красиво и изобретательно! Но самая красивая часть образа — это ваша сияющая улыбка. © sewboring / Reddit

«Я сделала детенышей драконов и чертовски этим горжусь»

«Я учитель и решила собрать крутой образ для первого дня в школе. Вот такая обувь будет на мне, я сама ее раскрасила»

«Мне показалось, что птичка недостаточно похожа на голубя. Так что я сделала ей гнездо. Ужасное, но она старается, как может»

«У меня был неудачный день, я просто возился с остатками глины и вот что получилось. Керамизавр!»

«Из старых мячей получился отличный картхолдер»

«Я наконец-то сделал „Коробку доброты“. Похожа на бесплатную библиотеку, но там будут подарочки ручной работы для всех желающих»

«Я сделала кружку-лягушку, но прежде чем успела оценить свои успехи, все пошло кувырком, аренду не продлили, переезды вымотали меня. И вот, наконец-то результат»

«Мой сын уезжает в колледж и попросил меня сделать изголовье для кровати»

«Только что я целых 4 часа расписывал подарок для друга»

«Моя дочка — художник по дереву и сделала этот прекрасный полумесяц из камфорной древесины»

«Я связала портреты своих котов. Надеюсь, они знают, как сильно я их обожаю»

«Я давно об этом мечта и наконец решилась — попробовала роспись по керамике. И вот как все меняется после обжига. Теперь хочу еще!»

Это одна из самых красивых вещей, что я вообще видел в своей жизни! © Pleasant-Ad4646 / Reddit