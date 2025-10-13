20 историй о супругах, с которыми скучать точно не приходится

Народное творчество
2 часа назад
20 историй о супругах, с которыми скучать точно не приходится

В каждом браке есть свои традиции, устоявшаяся рутина и особенные шутки-прибаутки. Кажется, что знаешь свою вторую половинку от и до, а он тебе — раз! — и сюрприз подкинет. Наши герои убедились на своем опыте, что в супружестве может быть все, что угодно, но только не приходится скучать.

  • Всю ночь готовила чизкейк. Утром достала из холодильника, украсила красиво. Решила на террасу вынести сфоткать, там свет лучше, но запуталась в шторе и хлоп! — торт уже на полу. Я аж заревела с досады. И вдруг муж встал на карачки и начал есть торт с пола. Ест и нахваливает. Реву и думаю, что у меня самый лучший муж на свете! © Подслушано / Ideer
  • Это случилось в новогодние праздники пару лет тому назад. В тот год не стало бабушки, мы вообще не хотели праздновать, не было сил даже украсить дом. А надо сказать, что я обычно обожаю всю эту праздничную суету: рано ставлю елку, повсюду мишура и гирлянды, собаку наряжаю в свитер, рождественская музыка и все такое. А вот муж наоборот. Он не придает особого значения праздникам и не понимает, почему я так люблю все украшать, просто дает мне полную свободу действий. Так вот, ночью возвращаюсь домой с работы (я органист в церкви, играла на рождественской службе), а муж открывает дверь в шапке Санты. Вхожу, а он украсил гостиную, пока меня не было. Он поставил елку, зажег фонари, нарядил собаку в свитер, по телевизору включил видео с камином, а под елкой положил подарки. Я прямо там и разрыдалась. © BadJujuju1879 / Reddit
  • Когда мы с мужем только начали встречаться, мы гуляли перед ужином и как-то проходили мимо обувного магазина. А я искала определенные ботинки (бордовые, замшевые), и идеальная пара как раз стояла на витрине, но магазин был уже закрыт. Примерно через неделю прихожу домой, а там меня ждут эти ботинки. Будущий муж сфотографировал размер другой пары моих туфель, чтобы показать продавщице и правильно подобрать размер. © scannalach / Reddit

Мы искренне завидуем людям, которые получили не только классный подарок, но и кучу крутых впечатлений.

  • Значит, пришли мы в гости к теще, и я решил похвалить свою жену перед ее мамой:
    — А Ваша дочка приготовила очень вкусный суп.
    — Дочка, и в чем же секрет?
    — Мам, да все просто, я просто перестала варить суп, как ты.
    Неловкое молчание, занавес. © Go0fy / Pikabu
  • Развелись с мужем из-за несовпадения взглядов на жизнь. Ему хотелось приобрести дом за городом, а мне — трешку в центре. Денег скопили, договориться не смогли. Из-за многочисленных ссор уже и забыли, что любим друг друга. Развод, деньги и имущество честно поделили. На свою долю я взяла ипотеку, а он начал строить дом. Быстро построил, обжился. Сначала сам приезжал в город за ребенком, потом я сама стала отвозить. Потом на ужин оставаться, потом на выходные. Грядки сделала, цветочки посадила. Он к нам в квартиру тоже приезжает, ремонт помог закончить, зубная щетка и костюмы для деловых встреч тут. Оглянулись и поняли, что за два года либо мы у него, либо он у нас. И зачем было разводиться? Мы ведь могли позволить себе и дом, и квартиру. А еще я беременна. © Подслушано / Ideer
  • Мы с мужем ездили в путешествие, когда еще не были женаты. Утром в отеле он проснулся и пошел в душ, пока я спала — я люблю поспать, а он ранняя пташка. Слышу, как включается душ, но вместо того, чтобы спать, собираюсь и тихонько выхожу из комнаты. Побежала я за кофе для нас обоих, чтобы сделать сюрприз, когда муж выйдет из душа. И вот возвращаюсь я к отелю со стаканчиком кофе в каждой руке и вижу, как он идет с другой стороны улицы. Тоже с кофе. Мы оба пытались сделать друг другу сюрприз. Он включил душ, чтобы я спокойно спала, пока он «моется», и когда я думала, что он закрыл дверь ванной, на самом деле он вышел из комнаты. Получилась прямо какая-то сцена из дурацкого ромкома. © noshakira / Reddit
  • На 8 Марта муж подарил мне мультиварку, а на день рождения — кастрюлю и термос. Заявила ему: «Следующая праздничная кастрюля окажется у тебя на голове!» Но он моего возмущения не понял. И вот наступил его день рождения. Я взяла и торжественно вручила ему в подарок пылесос. Тогда проняло. © Olga.Sergeeva / Pikabu
  • Ходим на днях с мужем по вещевому рынку. Проходили мимо отдела со свадебными платьями, и мой взгляд остановился на одном из них. Мысленно представляю себя в этом прекрасном платье. Задумчиво мурлыкаю мужу на ушко: «Андрей, а давай разведемся и снова поженимся!» Ответ последовал мгновенно: «Я бы на твоем месте не стал так рисковать!» © Ender / Pikabu
  • Вечер пятницы, до конца рабочего дня полчаса, скоро домой. Готовить неохота, думаю, закажу пиццу. Когда уже вышла с работы, решила мужу написать (он раньше меня приходит), чтобы не удивлялся курьеру. Муж: «А чего мне ему удивляться? Я знаю, что он приедет». Я ему: «В смысле? Как ты узнал?» Говорит, мол, так я пиццу заказал, готовить неохота. По итогу один и тот же курьер из одной и той же доставки привез нам две абсолютно одинаковые пиццы. Да еще и с двумя одинаковыми добавками. © Maria1924 / Pikabu
  • Муж увидел, что у меня закончились почти все уходовые средства, сфоткал все тюбики, искал их по магазинам и принес. Просто молча. Либо он меня так любит, либо он просто посмотрел на мое лицо и такой: «Нет, ну с этим надо что-то делать» © n****canon / Twitter
  • Оставила мужа посидеть с годовалым сыном, а сама пошла в магазин. Минут через 10 звонит и говорит, что у них что-то случилось. И бросает трубку. Я звоню, ответа нет. Быстро бегу домой. Подходя к дому, вижу, что от него отъезжает скорая. Думаю — все! На четвертый этаж как бабочка впорхнула. Захожу и вижу: муж с сыном спокойно мультики смотрят. Оказывается, что, когда я вышла, к соседнему подъезду подъехала скорая, и муж просто хотел спросить, что случилось. Таких люлей он давно не получал! © Мамдаринка / VK
  • У нас на семью две гитары. До этого года я думала, что они у нас «для антуражу», поскольку ни я, ни муж играть не умеем. И вот после почти 10 лет брака одним прекрасным вечером он мне заявляет: «Хочешь, я тебе на гитаре сыграю?». Я ему: «А ты умеешь?» Да, говорит, потренировался вечерок. И давай мне играть. Так и живем. © magnolia79 / Pikabu

Неизвестно, играют ли эти мужчины на музыкальных инструментах, но руки у них точно золотые: и классный ремонт сами сделают, и мебель соберут со скоростью света.

  • Мы оба простудились. Муж остался дома, но мне пришлось сходить на несколько деловых встреч во второй половине дня. Пока меня не было, он сходил в магазин и приготовил ужин. Возвращаюсь домой — еда на плите, все горячее и вкусное, но мне ничего из этого не хотелось. Когда я болею, мне охота только сырного супа с брокколи. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, муж говорит: «Милая, я знаю, как ты себя чувствуешь, когда болеешь, поэтому я не только приготовил ужин, но и купил тебе твой сырный суп с брокколи, потому что знал, что ничего другого ты не захочешь». © DaisyRage7 / Reddit
  • Мы жили бедно, и однажды муж принес мне целую сетку мандаринов. Я до этого момента столько мандаринов не ела. Родители покупали их на Новый год и выдавали поштучно. Муж решил меня вот так порадовать. Уже 15 лет прошло, живем мы давно хорошо, но эти мандарины до сих пор помню. © Iodid / Pikabu
  • В тот вечер, когда он попросил меня стать его женой, я была поражена его кулинарными способностями: он приготовил мне вкуснейшую карбонару. Спустя пару недель я нашла в его телефоне кучу фоток с этой карбонарой — вплоть до той даты, когда он позвал меня на то самое свидание. Оказалось, он вообще не умеет готовить, и долго тренировался, чтобы удивить меня. А его друзья потом рассказали мне, что они неделями ели эту его карбонару, чтобы помочь моему любимому подготовиться. © kiirogurl / Reddit
  • Мой муж периодически разговаривает во сне. Обычно, когда я у него что-то спрашиваю утром, начинает нести всякий бред. Ну, думаю, надо прикольнуться. Вопросы в форме «Котик, ты меня любишь?» получили ответы: «Да, люблю». Поэтому в следующий раз был такой диалог:
    — Саш, ты кого любишь?
    — Пластик.
    — Какой пластик?
    — Экструдированный пенополистирол.
    М-да, затяжной ремонт до добра не доводит... © LadyTraveler / Pikabu
  • С женой 11 лет, двое детей. Сидим в кафе всей семьей. Официантка подошла с ее стороны. Мне неудобно было делать заказ — был занят с младшим, и попросил заказать жену. Вместо этого она злая встала и вышла, ничего не сказав. Я в непонятках, сделал заказ, жена через пару минут вернулась. Спрашиваю, мол, что случилось? Отвечает: «В ресторанах и кафе всегда должен заказывать мужчина, а не его спутница». 11 лет была рациональная и адекватная, а тут вдруг переклинило. К счастью, больше подобного не повторялось. © ryozo / Pikabu
  • Муж решил мне праздник устроить на 8 Марта. «Ты, — говорит, — поспи, а я сам с утра с собакой погуляю». Погулял в 5 утра (она просилась в туалет), погулял в 7 утра (время собаки гулять с друзьями), вынес мусор, съездил за цветами. Позавтракал. Полдня уже спит... Притомился, бедняжка. © Подслушано / Ideer
  • Сидели в субботу с женой за чаем. Детей наконец-то спать уложили. Болтаем, вспоминаем наши первые годы совместной жизни. Она студентка, я охранник:
    — Слушай, а у вас тогда была Светлана на работе?
    — Не, там одни мужики работали на объекте. Из женщин только Галина — повар и Ирина — бухгалтер. А что?
    — Да вот вспомнила. Приезжаю с учебы, ты спишь. Ну я начала тебя целовать и гладить, соскучилась. А ты сквозь сон: «Светка отстань! Отстань, говорю же!»
    Я усиленно вспоминаю «Светку», и тут до меня доходит, и я начинаю ржать:
    — Блин, вспомнил Светку! Собака на предприятии была. Я ей после обеда выносил хлеб или котлетки кусок, так она радовалась, прыгала на меня и лицо пыталась лизнуть. А ты чего тогда не спросила?
    — Думала, вдруг у тебя Светка и вправду есть.
    15 лет прошло. Вот это память. © Unknown author / Pikabu
  • Муж не переносит жару, зато очень любит, когда прохладно. На работе им подарили по пледу. Мне подумалось, что это не самый подходящий для него подарок. А он дома завернул меня в этот плед, пооткрывал все окна (на улице −22 °C) и завалился спать. Что ж, видимо, подарок для него и правда полезен... © PivBear / Pikabu

А вот еще подборка историй о такой разной ревности, после которых не знаешь, плакать или смеяться.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее