20 историй о супругах, с которыми скучать точно не приходится

В каждом браке есть свои традиции, устоявшаяся рутина и особенные шутки-прибаутки. Кажется, что знаешь свою вторую половинку от и до, а он тебе — раз! — и сюрприз подкинет. Наши герои убедились на своем опыте, что в супружестве может быть все, что угодно, но только не приходится скучать.