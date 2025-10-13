20 историй о супругах, с которыми скучать точно не приходится

20 человек, которые благодаря смекалке всегда находят простой, но гениальный выход
Народное творчество
3 недели назад
В каждом браке есть свои традиции, устоявшаяся рутина и особенные шутки-прибаутки. Кажется, что знаешь свою вторую половинку от и до, а он тебе — раз! — и сюрприз подкинет. Наши герои убедились на своем опыте, что в супружестве может быть все, что угодно, но только не приходится скучать.
Мы искренне завидуем людям, которые получили не только классный подарок, но и кучу крутых впечатлений.
Неизвестно, играют ли эти мужчины на музыкальных инструментах, но руки у них точно золотые: и классный ремонт сами сделают, и мебель соберут со скоростью света.
А вот еще подборка историй о такой разной ревности, после которых не знаешь, плакать или смеяться.