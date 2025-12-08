Муж слишком высокого мнения о своей персоне. В "мешочке счастья" должен быть котик!
20+ историй о мужчинах, чьи маленькие поступки говорят громче любых слов
В мелодрамах на больших экранах постоянно показывают, как мужчины совершают громкие поступки ради женщин. Букеты из 100 роз, проникновенный разговор в аэропорту, свадьбы, на которые врывается кто-то и говорит: «Не выходи за него, я люблю тебя» — это все, конечно, очень мило, но совершенно не реалистично. В обычной жизни именно небольшие поступки говорят о том, что мужчины нас действительно любят. Поделиться сэндвичем, молча купить кроссовки, когда жена захотела покорить гору, знать, какие она любит цветы — это ли не любовь?
- Муж спросил не хочу ли я мешочек счастья. Я посмеялась, согласилась и забыла. Спустя некоторое время слышу из коридора шуршащие звуки. Я спрашиваю, что он там делает, а тот молчит и только шуршит-шуршит. А потом появляется в дверях, и вдруг вижу, в чем дело: он залез ногами в пакет и так шел маленькими шажками до самой комнаты. Вот он какой — мой мешочек счастья. © Подслушано / Ideer
- Папа работает дальнобойщиком. Перерывы у него между рейсами маленькие, поэтому мы каждый раз стараемся как можно больше времени вместе проводить. Вчера он приехал, но буквально на один день. Заходит домой с коробкой. Говорит: «Там то, что ты сможешь тискать, когда меня нет. А в будущем это то, что может защитить тебя от всяких назойливых парней, которые на мою принцессу позарятся». В этой загадочной коробке был щенок добермана. А на ошейнике у него была надпись: «Храбро защищаю принцессу». © Не все поймут / VK
- Мы оба работаем из дома. Причем мой рабочий день начинается сильно раньше. Перед своей работой он всегда заглядывает ко мне, чтобы обнять, поцеловать и сказать слова любви. © c***punt2000 / Reddit
- Я ни разу в жизни не отводила ребенка в школу. Каждое утро муж встает сам, кормит завтраком ребенка и отвозит в школу. 10 лет. Потому что я ненавижу рано вставать, магия моего утра может ударить. К тому же он всегда помнит, какой сыр, конфеты, цветы я люблю, сколько сахара добавить мне в кофе, какая песня моя любимая, какой подарок я хочу. «Что я могу для тебя сегодня сделать, чтобы ты улыбалась?» — ежедневный вопрос. Обожаю мужа. © s_tri_koroba
- Когда муж сделал мне предложение, ответила: «Да», — и добавила, что моей мечтой детства было сбежать с любимым и пожениться тайно. Так и сделали: никому не сказали, уехали в другой город, подали заявление. Как свидетелей пригласили случайных прохожих с улицы. Через месяц позвонил свидетель, оказалось, у него дела в нашем городе. Жили у нас (они со свидетельницей муж и жена), мы очень весело проводили время, сдружились. Потом еще визит, мы тоже ездили к ним. Сейчас мы — лучшие друзья семьями! © Подслушано / Ideer
- Я как-то мимоходом ляпнула любимому, что фотографировать спящего человека можно только в том случае, если ты его любишь. В следующий раз, когда я задремала, он меня сфотографировал. © Mariposa510 / Reddit
- Еду в маршрутке, разговариваю с парнем по телефону. Вдруг водитель резко тормозит, все в салоне замолкают. Водитель начинает неистово кричать, хамить. Как позже оказалось — мне, за то, что своими разговорами я его отвлекаю от дороги. Хотела отбить парню, но вышло, что случайно нажала на громкую связь. И тут мой парень как заорет на этого водилу... У того аж челюсть отвисла. В салоне никто и не подумал за меня заступиться, а любимый мой даже на том конце провода не дал меня в обиду. © Не все поймут / VK
- Меня не трогают признания в любви так, как бытовые мелочи. Например, он всегда оставляет мне серединку лепешки в форме цветочка, потому что она самая хрустящая и вкусная. Даже детям не разрешает этот кусочек съесть. А еще как-то я договорилась с девочками пойти в горы, а он спросил, в чем я пойду. На следующий день купил мне кроссовки, потому что «в твоих кедах в горы подниматься — это безумие». Сказала, что хочу начать ходить по утрам, а он молча купил комплект спортивного белья. Вместе уже 11 лет. © shyryn.muratkyzy
В салоне никто не заступился?! Спасибо, что не наорали вместе с водителем.
- Парень 5 лет не звал замуж, а я очень хотела. Об этом знали все наши друзья. Один знакомый в шутку спросил, не собираемся ли мы расходиться. Я в ответ отшутилась, что только если замуж позовут. Через неделю знакомый сделал предложение, встал на колено, подарил кольцо. Я вернулась домой, спросила у парня, не будет ли встречных предложений. Парень обвинил меня в измене. Потом поговорил с этим знакомым, сказал, что я манипуляторша и подговорила его. На следующий день собрала вещи и съехала. Через неделю приняла предложение, никому не рассказала. Через полгода поженились и съехались. Вместе уже 4 года. Мне так спокойно, словами не описать. Поняла, что не в штампе дело, а в том, чтобы взгляды были одинаковые. © Подслушано / Ideer
- Муж рисует для меня комиксы на стикерах и клеит их на зеркало, когда видит, что я иду чистить зубы. Иногда там про наших кошек, которые идут к ветеринару. Иногда про то, что машина нуждается в ремонте. А порой там просто фантазии о нашей совместной старости или любовные истории. Я сохраняю их все. © milksteaknjellybean / Reddit
- Из последнего — муж сидел на пляже два часа и перебирал со мной камни, потому что мне вперлось найти в гальке агат. Нашли. © avoo.win
- Перед тем, как начать встречаться с парнем, я очень долго с ним общаюсь, а потом устраиваю ему проверку. Когда мы едим у меня дома, я обижаюсь из-за какой-то мелочи, бросаю все и говорю: «Все, я от тебя ухожу в Нарнию», а потом залезаю в шкаф и там сижу. Чаще всего парни говорят, что я странная и уходят. Но мой нынешний муж просто поржал, а потом сказал: «Я с тобой!» И полез со мной в шкаф. © Не все поймут / VK
- Шла после тренировки злой и уставшей. Лицо красное, потное, на голове бардак. Тут подходит парень, хочет познакомиться... В общем, я достала из пакета кроссовок и кинула в него, а потом разозлилась из-за того, что кроссовки почти новые, и кинула второй. Пока парень искал первый в кустах, я свалила. Так этот ненормальный через неделю ждал меня в то же время, в том же месте. Скоро будет 3 года, как мы вместе. © Подслушано / Ideer
- Иногда я подхожу к мужу и спрашиваю: «Можно я тебя стисну?» Это означает, что мне нужно лечь или сесть на него и тесно прижаться. Даже когда у него был тяжелый день на работе и я почти уверена, что он бы не хотел сейчас соглашаться, он все равно разрешает. Он всегда раскрывает для меня объятия. Это мгновенно делает мой день лучше. © pinaly / Reddit
Насчёт Нарнии. У меня пятилетняя внучка, обидевшись на кого-то, залезала в платяной шкаф и сидела там какое-то время. Дамочка, устраивающая проверки своим парням, тоже в примерно таком возрасте. 😁
- Мы познакомились в магазине игрушек. Он стоял с сестренкой и выбирал ей куклу, а я как раз зашла со своим младшим братиком посмотреть ему машинку на день рождения. На кассе мой брат решил познакомиться с его малышкой: «Привет, я Денис, а тебя как зовут?» Девочка засмущалась, а парень не растерялся и решил показать, как нужно знакомиться, подходит ко мне и повторяет: «Я Кирилл. А тебя как зовут? » Я смотрю на него большими удивленными глазами и робко отвечаю: «Катя...» Знала бы я тогда, что знакомлюсь со своим будущим мужем. © Не все поймут / VK
- Недавно ездили на море в 4 часах езды от города, но уже на пляже у меня порвалась линза. Я была расстроена, что не могу насладиться видом. Муж сразу же позвонил другу, чтобы тот купил линзы и отправил через попутку. Вечером у меня уже были линзы и я наслаждалась пейзажем. © misleeadd
- Мой отец хочет внуков. Прям наседает, чтобы я скорее семью завела. А у меня на личном все не клеится. Чтобы отец отстал, я ему так и сказала, что свидания проваливаются. Он взгрустнул и отстал. А недавно звонок в 5 утра. Поднимаю, а там отец: «Тебя интересует двухметровый блондин? Хорошая работа, ответственный. Я его проверил, одобряю». Я поржала, но согласилась. Пошла на свидание. Пока трудно судить, но он мне нравится. Обожаю тот факт, что папа нашел мне парня.
Папа в роли свахи? И папа который очень хочет внуков? Такое очень редко встречается. Одобряю.
- Сегодня первый раз поверила в искренность слов о любви от моего парня. Я сидела на кухне, в его старой футболке, в которую только что вытерла руки после посуды. Волосы в беспорядке, кружка с дешевым чаем. Еще и приболела, сижу с соплями. Он посмотрел на меня, как будто впервые. И сказал: «Люблю тебя». Просто так, как факт. Не за что-то, не зачем-то. Просто потому что. И я поняла, что, наверное, именно так это и должно звучать. Когда ты даже не ждешь. © Не все поймут / VK
- Впервые нужно было сделать МРТ, а он уже делал до этого. Выходим вместе из дома, я в клинику, а он спешил в бассейн. Вызывает такси и едет со мной, я спрашиваю, а как же его бассейн. А он отвечает: «Потом поплаваю, там на МРТ страшно, я был, ты перепугаешься, я с тобой посижу». © realevgeniya
- Если мой любимый ест сэндвич и предлагает со мной поделиться, он всегда дает мне центральную часть. Самую вкусную и сытную. Из-за этого я знаю, что он действительно меня любит. Мне от этого всегда так тепло становится. © andielou / Reddit
То что парень сказал своей больной, сопливой девушке в старой футболке, о любви, не значит что он именно так и подумал. Может просто из чувства жалости и своей природной доброты решил так поддержать её.
- Недавно заболела. Температура высокая, горло дерет, из носа течет. Встать не могу. А у меня собака, ее нужно выгулять. Из последних сил берусь за телефон, звоню другу, мол, пожалуйста, приезжай, мне плохо, нужно Конни вывести на улицу. А он отвечает: «Дорогая, я уже на подходе. У меня лекарства и мешок апельсинов. Пока ты болеешь, Конни на мне». Я чуть не прослезилась.
- Моя бабушка очень красивая и яркая женщина, которая отказывает себе в косметике, духах и прочее, объясняя это тем, что она «старая», и это ей не нужно. Всегда привожу ей косметику, рассказывая «сказки» о том, что крем дали в подарок, шампунь и бальзам были по скидке и прочее. На днях дед принес бабуле большой букет цветов со словами: «Зина, не поверишь, почти даром!» — и подмигнул мне. © Подслушано / Ideer
А какие мелочи есть в вашей жизни, благодаря которым вы знаете, что вас действительно любят?
Часть историй и вправду о настоящих отношениях.
Но друзья, серьёзно, устраивать специально проверки кому-то? Идите ка вы в Нарнию на самом деле, проверяльщики.
Я маман тоже покупаю всякое-разное, кремики, полотенца, чашки и пр. и отдаю ей со словами - купила со скидкой, или - мне подарили, а у меня уже есть... А то она будет бурчать, что ей не надо, зачем деньги тратить.