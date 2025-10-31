15+ фото и историй, которые покажут, как романтика в отношениях меняется с годами

В начале отношений романтика — это свечи, признания и сюрпризы без повода. Со временем она становится тише, но куда теплее: чашка чая, приготовленная без просьбы, или забота в мелочах. В этой подборке — фото и истории, которые покажут, как романтика в отношениях меняется с годами, но никуда не исчезает.