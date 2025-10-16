16 учителей, ради которых хотелось вставать по утрам и нестись на уроки

"Нельзя воды попить", в моей школе была училка (учителем трудно назвать, отвратительно себя вела), которая даже в туалет не отпускала во время урока. К слову, она же могла указкой по парте долбануть или сбросить школьные принадлежности на пол. Я ребёнком была, кому жаловаться? Раз её допускали к работе, значит директору было всё равно до её выходок.