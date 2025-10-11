17 людей, которым техника просто сказала: «Нет. Сегодня не твой день»
Иногда кажется, что техника живет по своим законам — особенно, когда все идет не по плану. Одни случайно устраивают сбой системы, другие превращают простую задачу в технологическую катастрофу. В этой подборке истории людей, которым явно не удалось найти общий язык с техникой.
- Робот-пылесос выдает перлы. Застряла под кухонным шкафом и говорит: «Я застряла, но ничего, меня сейчас вытащат». Я занята, не иду. Она там пыхтит, пытается вылезти. Потом кричит: «Меня кто-нибудь вытащит?!» Сейчас привыкли, а поначалу смеялись. © Лидия Полянская / ADME
- Возвращался поздно домой и на пути ко мне подошел нуждающийся. Очень интеллигентно и вежливо попросил денег. Мне было не жалко, но налички с собой не было вообще. Говорю: «Сорри, все на карте». Он пожал плечами и достал из кармана банковскую карту со словами: «Может, по реквизитам?». Вот она — диджитализация! © Не все поймут / VK
- Купила недавно телефон, был вопрос по его работе, продавец подъехал ко мне в офис, вопрос решили. Провожаю продавца к двери и говорю: «Хорошо, что все так быстро и легко решилось». И телефон мужским голосом: «Да, отлично все вышло». © Dedee / ADME
- Моя бабуля только пару лет назад дошла к современным технологиям. Научилась пользоваться телефоном, заходит в интернет и читает новости. Бабуля наконец отказалась от налички и поняла, как удобно платить в магазинах, когда тебе не отсыпают в ладошку сдачу мелочью. Только вот недавно я обнаружила, что бабушка так боится забыть пинкод от карты, что прям на нее налепила стикер с цифрами. Когда я натолкнул на мысль, что если стырят карту, то она сразу и код к ней дает, призадумалась. Сказала, что мошеннику все равно деньги счастья не принесут, пускай. © Не все поймут / VK
- А вы знали, что есть умный лоток? Он взвешивает котов, по весу определяет, кто из котов его посетил. После каждого похода собирает оставленное и выкидывает. В приложении пишет, сколько раз какой из котов заходил, вроде даже пишет, по какой именно надобности был заход. Я только привыкла, что подруга, лежа на пляже в солнечной Турции, запускает пылесоса ползать по квартире, так ей теперь лоток присылает пуш-уведомления типа «Зайка сходила в лоток!» © fur red coat / ADME
- Мои знакомые купили колонку с голосовым помощником. Приходят домой, разговаривают с ней.
Колонка: Почему вы так поздно пришли?
Руслан: Мы много работаем.
Колонка: Вы наверное много зарабатываете?
Руслан: Нет, не очень много.
Колонка: А сколько?
Руслан: Какая тебе разница?
Колонка: А почему вы не хотите сказать, сколько вы зарабатываете?
За вечер она три раза возвращалась к теме доходов.
Теперь Руслан с женой думают, как ограничить ее разговоры с детьми, ибо кто знает, о чем она там с ними говорит. © Тильда / ADME
- Остался у знакомых ночевать. Проснулся рано и пошел в душ. Закрыл дверь, залез в ванну, задернул шторку и просто встал под струей теплой воды. И вдруг сзади слышу голосок: «Сделай водичку потеплее!» Сказать, что я офигел — это просто не сказать ничего. Обернулся и никого не увидел. От этого стало еще страшнее. Дальше пошли сумбурные мысли о том, куда звонить и чем заняться после выписка из дурдома. Сзади снова заговорили: «Подай полотенце». Я выбежал из ванны мокрый, в одном полотенце под офигевшими взглядами моих друзей.
А потом мне показали куклу, которая начинает говорить, когда на нее попадает вода. Что бы ребенку не было скучно. Ох, я бы многое высказал создателям этой игрушки. © napa9okc / Pikabu
- Познакомил бабушку с искусственным интеллектом — ради интереса. Но она втянулась и теперь общается с ним чаще, чем со мной. Как-то бабуля спросила: «Расскажи мне, куда это мой дед свою пенсию прячет?» Искусственный интеллект немного подумал и выдал: «Вероятнее всего — в самом неожиданном месте. Проверьте банку с гречкой или старый чайник». Бабушка молча ушла на кухню, а через пару минут вернулась с пустой банкой. Больше она искусственному интеллекту не доверяла такие вопросы.
- У меня есть голосовой помощник на компьютере. Он включается сам по себе. Сегодня вот звала собаку.
Я: «Декстер, иди сюда!»
Компьютер: «Зачем?»
Я: «Ох уж этот компьютер».
Компьютер: «Как грубо! Просто задай мне вопрос, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!» © Catherine Mcdiarmid-Watt / Quora
- У нас был голосовой помощник Алекса. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к «ней», но в конце концов она показалась мне довольно хорошей до одного случая. Я проснулась около 4-х утра. Покормила кошку, заварила кофейку — и все это как можно тише, чтобы не разбудить мужа. Внезапно я услышала смех как в фильмах ужасов, исходящий от Алексы. Это было максимально жутко. © Jodi Mai / Quora
- Сыну два года. Спим все в одной комнате: я с женой на диване, детеныш рядом в кроватке. Свет везде потушен. Вдруг из кухни раздается заливистый детский смех. Затем еще раз. Я чуть инфаркт не поймал. Включаю свет и на негнущихся ногах выглядываю на кухню, а там кот на столе топчется по говорящей книжке про Айболита. И надо было ему жмакнуть именно по той кнопке, где бегемотики радуются, что у них не болят животики! © Gvzdkoff / Pikabu
- Было забавно, когда шеф спрашивал меня по телефону: «Когда ты закончишь проект?», а его голосовой помощник встрял: «У меня нет ответа на этот вопрос». © Морра / ADME
- У меня во времена студенчества (год 2007) был огромный принтер. Очень навороченная штука, в которой я не разбиралась совершенно. Через полгодика оказалось, что это устройство еще и разговаривает. Показать свою спецспособность чудо техники решило в 3 часа ночи, когда громким мужским голосом озвучила: «Бумага закончилась!» Учитывая, что я жила одна, то проснувшись в 3 часа ночи от мужского голоса, чуть не схлопотала инфаркт. Отключить так и не смогла и он периодически и дальше болтал, но я к нему привыкла. © FemmeDuNord / Pikabu
- У меня робот-пылесос попросил в ночи ударить его. Он у нас живет уже лет 5, и раньше таких просьб от него не поступало. Но потом пришлось отдать его в ремонт, где ему обновили программное обеспечение. И если у него как-то отходит одна деталь, он теперь просит «ударить по корпусу». Очень странный пылесос. Возможно, дело в некорректном переводе. © Pikabu1914 / Pikabu
- Подарили бабушке айфон, научили звонить, писать, даже эмодзи слать. Радовался, что теперь ближе к ней. Прошла неделя, приходит сообщение: «Внук, ты в онлайне. Почему не работаешь, тебя что уволили?» Я в ступоре. Оказалось, она научилась смотреть, кто когда был в сети — и теперь следит. С утра до вечера: «Почему в 11:42 ты был онлайн, а на звонок не ответил?», «Ты еще не спишь? А завтра ж на работу!» В итоге начал включать «невидимку», как в 15 лет от училки по алгебре. Технологии сближают. Иногда — слишком. © Не все поймут / VK
- Работаю в банке. Всякое случалось, но такой истории еще не было. Бабушка лет 80, получив банковскую карту, пробила в ней дырку, продела веревочку и повесила на шею. Итог: бабуля, согнутая рядом с терминалом, и сотрудники банка, вопящие: «Ребяяяяяят, автомат бабушку сожрал, пошлите спасем ее и вскроем этого ужасного кракена». В общем, бакнкоматы тоже бывают голодными! © Не все поймут / VK
- Лежу ночью один и слышу детский смех. Живу в частном доме, поэтому соседей отсекаем. Прислушиваюсь дальше, волосы на голове шевелятся. Снова детский смех, причем совсем рядом. Пошел проверять дом — ничего. Лег, слушаю темноту и снова детский смех и слова: «Давай поиграем!» Мозг судорожно ищет разумные объяснения: телевизор, мобильник, кто-то все таки дома и разыгрывает меня, детская игрушка. Обыскав комнату, я обнаружил под матрасом кнопку с динамиком от говорящей куклы. Племянница положила мне подарок. © Neande *** / Pikabu
Вот еще несколько подборок историй, которые вам могут понравиться:
Комментарии
Я для дочери подруги вязала костюмы и платья для пупса, куклу отдали мне, чтобы я мерки сняла. Среди ночи проснуться от жалобного детского голоска, который просит "мамочка, покорми меня, пожааалуйстааа" - то еще удовольствие 😅.
Самое смешное, что пупс был из какой-то коллекции национальностей - испанка, а дочка подруги называла куклу "пистАнка" 😄.
Сколько лет прошло, до сих пор эту пистАнку с ужасом и содроганием вспоминаю 😅.