17 людей, которым техника просто сказала: «Нет. Сегодня не твой день»

Я для дочери подруги вязала костюмы и платья для пупса, куклу отдали мне, чтобы я мерки сняла. Среди ночи проснуться от жалобного детского голоска, который просит "мамочка, покорми меня, пожааалуйстааа" - то еще удовольствие 😅.



Самое смешное, что пупс был из какой-то коллекции национальностей - испанка, а дочка подруги называла куклу "пистАнка" 😄.

Сколько лет прошло, до сих пор эту пистАнку с ужасом и содроганием вспоминаю 😅.