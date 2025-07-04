16 людей, которые понимают слово «романтика» по-своему

Вот что угодно ожидала увидеть в качестве иллюстрации, только не это.😂
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Вы думаете, романтика — это ужин при свечах и лепестки роз? Как бы не так! Герои нашей подборки — настоящие креативщики: они покупают своим половинкам яйца богомола, дарят букеты из макарон и устраивают оригинальные сюрпризы.
Вот что угодно ожидала увидеть в качестве иллюстрации, только не это.😂
Парень из такси просто идиот.
Романтическое свидание с похищением, блин.
Девушка молодец.
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