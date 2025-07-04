16 людей, которые понимают слово «романтика» по-своему

Истории
1 час назад

Вы думаете, романтика — это ужин при свечах и лепестки роз? Как бы не так! Герои нашей подборки — настоящие креативщики: они покупают своим половинкам яйца богомола, дарят букеты из макарон и устраивают оригинальные сюрпризы.

  • Я учусь в колледже, и в нашей столовой есть полезные хлопья, которые на вкус как картон, но сделаны в виде фигурок разной формы. Так вот, бывший парень моей подруги как-то на День Святого Валентина выковырял из этих хлопьев все сердечки, чтобы собрать целую миску. Он подарил эту порцию ей и заставил съесть все при нем. © t**** / Reddit
  • Моя девушка купила мне одно яйцо богомола, потому что думала, что в нем будет один богомол. Он вылупился в моей комнате, и там оказалось около 500 детенышей, которые ползали повсюду. Они были очень маленькие, поэтому с легкостью пролезли через вентиляционные отверстия в клетке для насекомых. © the_dayman / Reddit
  • Парень каждый вечер встречает меня с работы с цветами. Я сначала думала, вау, романтика, потом думаю, откуда столько денег на букеты, он же не олигарх. Спрашиваю его как-то: «Где берешь?» Мнется, улыбается, и говорит: «Бабушка на лавочке дает. Говорит, пока даришь — будете вместе». Я офигела. Как-то идем вместе, а там реально бабулька сидит с охапкой цветочков. Говорит: «Не зря вижу тебе цветочки давала, такую красотку нельзя терять». Мне так приятно стало. Парень предложил ее к нам на свадьбу пригласить, я не против. © Не все поймут / VK
  • Муж еще за неделю до годовщины ходил загадочный, как шпион, говорил, что готовит неимоверный сюрприз, такого я точно не ожидаю. Настал вечер: я нарядилась, накрасилась, сижу, жду, предвкушаю. Слышу сигналку у подъезда, сердце в пятки. Открываю дверь нараспашку и вижу — моя мама с чемоданом. Моя мама, с которой мы не виделись пять лет, потому что она живет в другом городе и из-за работы, денег и прочего не могла приехать. Я стояла при параде, красная как рак, а мама расплылась в улыбке и кинулась меня обнимать. Муж за ее спиной лыбится, как чеширский кот, и говорит: «Ну что, сюрприз удался?» Да удался, блин, я о таком даже мечтать не могла. © Не все поймут / VK
  • Однажды друг сказал моей девушке, что на следующий день ее ждет сюрприз от меня. На самом деле я просто не хотел, чтобы она знала, что собираюсь сдавать на водительские права: вдруг завалю, потом придется объясняться и краснеть. А если сдам — тогда уже приятно удивлю, типа: «Вот, смотри, у меня теперь есть права». Но она решила, что я собираюсь сделать ей предложение. Нарядилась в красивое платье, накрасилась, вся такая торжественная. И вдруг слышит, как я говорю по телефону с мамой: «Не сдал». Она расплакалась. А я в тот момент подумал: «Вот, правильно, что решил держать это в секрете». Но потом она, всхлипывая и сквозь слезы, сказала: «Я думала, что ты сделаешь мне предложение». Нам было по 18 лет, и мы расстались через шесть месяцев. © Unknown author / Reddit
  • Мой бывший на День святого Валентина решил устроить мне музыкальный сюрприз — серенаду под гитару под окнами моего общежития. Проблема в том, что я жила на четвертом этаже, а он решил исполнить свой номер в восемь утра. Он стоял на улице и, что есть мочи, орал песню, чтобы я его услышала. Конечно, он разбудил весь корпус. Все бы ничего, если бы он хотя бы умел петь. Но он не умел. Совсем. На улице ходили люди, все на него глазели. А я из окна кричала, чтобы он прекратил, но он не слышал, потому что слишком громко орал. Это было просто ужасно. © Kawaii_Sauce / Reddit
  • Мой знакомый работает в такси. Рассказал он как-то историю. Садится вечером к нему милая девушка. Сразу покорила его сердце красивым голосом и фантастическими глазами. Он решил сделать ей приятно, отвезти на «импровизированное свидание» в ресторан. Она на половине пути заметила, что ее везут не туда. Спрашивает, мол, а почему не в ту сторону? Знакомый отвечает: «А я сюрприз хочу вам сделать!» После этой фразы у нее началась ужасная паника. Девушка устроила скандал, не хотела больше слушать ни слова и, в итоге, сделала все, чтобы таксиста уволили. Так этот знакомый потерял свою работу. С тех пор я его называю горе-романтиком. Так «подкатывать» к девушкам лучше не стоит. © Карамель / VK
  • Живем с мужем уже три года, все отлично. Но познакомились случайно. Однажды он просто написал мне в социальной сети, завязалась переписка. Я его до этого не знала, и общих друзей у нас не было. Муж все отмахивался, мол, не помнит, как так вышло. А потом признался: «Стою на остановке, холодно. На билборде рядом реклама, и ниже фамилия заказчика — Сурикова. Я возьми да вбей эту фамилию в поиск. Ты первая была, вот и написал». Романтик, блин. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Говорят, парни сейчас такие не романтичные. А вы, девушки, вообще видите эту романтику?
    Мне парень прислал свой конспект и говорит: «Зачем вообще нам нужно это учить в универе? Ты только прочитай». Я начала читать и уже после первых строк поняла, что ничего не понимаю. Сказала об этом ему. И тогда он уже пальцем тыкает, а там, в середине конспекта, написано: «Люблю Вику». Вот так вот парни мило умеют говорить такие вещи. Просто нужно уметь замечать эту молочную романтику. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
Мгла
1 час назад

Парень из такси просто идиот.
Романтическое свидание с похищением, блин.
Девушка молодец.

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  • У меня недавно был день рождения. Муж, как я поняла, готовился к этому долго. То на «работе» задержится, то уезжает пораньше, чтобы «не опоздать». К слову, это точно было не про измены, он действительно готовился. И вот наступает заветный день. Романтический ужин, и он дарит мне огромный букет... из макарон. А что вы знаете о романтике? © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Пригласил парень в ресторан, типа «особенный вечер», романтика, все дела. Я уже радуюсь, думаю: «Ух, кайф, наконец-то нормальный ужин без картошки фри и соусов из пакетов». Приходим, садимся, официант подает меню, открываю. Ну, цены конские, но раз зовет в ресторан, значит, готов к такому. Я только выбирать начала, а он таким деловым голосом выдает: «Только давай в $44 уложимся». Я аж зависла. Лучше бы в бургерную повел, честное слово. Я смотрю в меню — тут эти деньги вообще ни о чем. Спрашиваю: «Может, тогда просто сходим в другое место?» А он такой: «Ну мы же в ресторане, это же красиво». Да, красиво. Особенно когда сидишь с пустой тарелкой и пьешь воду. И самый прикол в том, что себе он заказал стейк на больше половины суммы. И, мол, не отказывай себе ни в чем, но уже на $19. Я тогда выбрала напиток, допила его до дна и сказала, что мне пора домой. Пусть сам в свой бюджет укладывается. © Палата ** / VK
Алина
19 часов назад

Букет из макарон? Муж нa трудах в школе его делал или нa продленке?

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  • Мой друг тот еще романтик. Поссорился с любимой и решил ей сделать сюрприз. Позвонил мне вечером и говорит: «Выходи со мной караулить ее у работы, а то одному скучно». А я рядом с офисом его девушки живу. Он там уже несколько часов, оказывается, ждал, пока она на корпоративе была. Ну, я пришла, еще нашу общую подругу прихватила. Сидели втроем, караулили. Ситуация комичная. Особенно смешно было, когда он ушел в туалет и попросил следить за выходом, а то вдруг она выйдет. Я подумала в этот момент: а что я буду делать, если она выйдет? Выбегу к ней и скажу: «Стоп, я здесь за Игоря, подожди пять минут»? Благо, она тогда не вышла.
  • Поехали с парнем в синий город в Марокко. Гуляем за ручку, романтика, все дела. Начинаю снимать на видео все вокруг. Вдруг опускаю взгляд вниз, а там картина маслом. Начинаю в шоке кричать: «Ты что творишь?» А мой ненаглядный стоит на одном колене и держит в руках коробочку с кольцом. Я этого вообще не ожидала, слишком была увлечена съемкой. Спрашиваю: «Это что такое? Предложение?» Он растерянно отвечает: «Ну да». Конечно, я согласилась. Обнимаемся, целуемся. И вдруг с балкона одного из домов дама начинает кричать: «Уходите отсюда! Я белье собираюсь выжимать после стирки». Ржали очень громко, но ушли.
  • Существует мнение, что технари не такие романтичные как, например, гуманитарии. Но мой молодой человек — исключение. Сегодня он признался в любви ну очень неожиданно. Он программист и ему нужно было написать какую-то «сложную» программу, но что-то не получалось... Я поддерживала его, говорила, что все получится. Все получилось, у него радости полные штаны. Зовет меня показать программу. Я думаю: «Ну, как обычно, там числа какие-нибудь или задачки». Но не тут-то было. Появляется диалоговое окно с кнопкой «Нажми меня». Я нажимаю, вслед за ним еще одно окно, а там написано: «Кристина, я тебя люблю <3». Какой же он все-таки замечательный у меня! © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
  • Закрутил интрижку с коллегой. Пригласила она меня к себе. Вот мы целуемся в коридоре, и вдруг она резко останавливается и требует меня переобуться, а сама бежит на балкон за половой тряпкой и ведром. Быстро помыла за нами полы, почистила обувь. Я за это время успел принять душ. Тогда мне это показалось даже милым — такого чистоплюйства еще не видел никогда. А когда я сделал нам завтрак, Наташа принялась перемывать всю посуду, сковороду, оттирать плиту, убирать крошки. Закончилось представление Наташи только через полчаса, когда она вымыла полы на кухне. Всякий раз, когда я прихожу к ней, наблюдаю какую-нибудь подобную сцену: то она минут двадцать пылесосит палас в спальне, то после душа чистит кафель и зеркало в ванной комнате. Вся романтика к черту. Уже и не знаю, может, зря с ней связался? © admin / Y-story
  • Однажды, когда я была на работе, парень прислал мне сообщение, в котором говорилось, что меня ждет сюрприз дома. У него был выходной. Я с нетерпением ждала сюрприза и провела весь день, гадая, что это может быть. Оказалось, что один из его друзей, которые пришли к нему гости поиграть в приставку, обнаружил сломанный три недели назад шнур для вытяжки и починил его. Так что моим сюрпризом стал починенный шнур для вытяжки. © wobbly-wombat / Reddit

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