Хостел - это место заведения новых знакомств, которые так важны и ценны в 20. А в 30 уже есть свой круг общения и посторонние в него не вписываются.
20+ комиксов, которые покажут, как вместе с возрастом меняются и ценности у туристов
С возрастом меняются не только наши планы на отпуск, но и то, что мы считаем идеальным отдыхом. Когда-то хотелось приключений, драйва и ночевок где попало — теперь же душа требует тишины, комфорта и ортопедического матраса. В этих комиксах мы постарались (не без улыбки!) подметить, как же все-таки трансформируются туристические ценности с годами. Ведь путешествия взрослеют вместе с нами, и это совершенно нормально!
1. Автостопная романтика осталась позади, теперь нам подавай откидывающиеся кресла и «телепортацию» в место назначения.
2. Хостел? Нет, спасибо. Теперь нам подавай комфорт, выраженный в звездах и уютных отельных номерах.
3. Мы все так же прекрасны и не прочь потанцевать. Но пусть рядом лежит аптечка, просто на всякий случай.
Ну пластыри и ношпа у меня и в 18 лет в кошельке были. А с рождением детей туда добавился пакет смекты и парочка таблеток от аллергии. Но так чтоб прям большая аптечка -нееее
4. Мы уже попробовали все диковинки, что хотели. И теперь знаем, чего действительно хотим.
5. Мы уже умудренные опытом и знаем, что даже самый жаркий день на пляже может обернуться холодным вечером.
6. Мы не отказываемся от вечеринок на пляже, но и в музей тоже хочется.
7. А вот поехать куда-то с друзьями становится настоящим квестом. Пойди найди тут общий знаменатель, у кого когда отпуска и выходные.
ну да, в 20 у всех сессия закпнчивалась в июне и 2 месяца свободны. А сейчас во взрослой жизни попробуй тот отпуск еще выбей.
8. Мы больше не готовы тусить с утра до ночи, порой нам нужно просто тихо посидеть с любимым человеком и насладиться закатом.
9. Мы много работаем и можем позволить себе исполнить детскую мечту, а не выбирать из доступного.
10. Мы решили, что каблуки — это для мероприятий. А вот для длинных пеших прогулок лучше наденем удобную обувь.
11. Мы учимся ловить момент и не тащить работу в отпуск. Даже если звонит босс и это «Самый важный в мире отчет».
одно другому не противоречит. Можно поставить телеыон на авиарежим и фоткать в свое удовольствие, что в 20, что в 30
12. У нас все такие же драмы при разговорах с подружками
13. Если в молодости мы могли забить на крем, то теперь пользуемся им всегда. Да и выбираем фактор защиты посильнее.
14. Курортные подкаты нас больше не пугают. Можем отбрить кого угодно.
15. Нам интересно не только пробежаться по достопримечательностям столиц, но и поискать что-то крутое в других местах.
16. Мы научились кайфовать в санаториях также, как и на пятизвездочных курортах. А еще любить не только других, но и себя.
17. Путешествия налегке, с одним рюкзаком — в прошлом. Непременно стоит прихватить из дома родной фен, вдруг отельный не подойдет?
18. В юности мы где наткнулись на общепит, там и перекусили. Сейчас стали придирчивее к местам, ищем там, где отзывы получше, да и опций побольше.
19. Тысяча селфи крупным планом — уже не в тренде. Нынче, увлекшись съемкой достопримечательностей, не забыть бы себя хоть разок на память щелкнуть.
20. Мы перестали скупать магнитики родным «для галочки». Теперь самые главные сувениры покупаются для себя и не только на память.
21. Раньше на отдыхе мы не очень-то заморачивались наличием одежды «на выход». А теперь нельзя просто взять и не прихватить с собой что-нибудь нарядное.
