6 причин, почему после отпуска чувствуешь себя уставшим и как этого избежать

Прежде чем отправиться в путешествие, задайте себе вопрос: «Зачем я еду именно сюда и чего хочу от отпуска?» Желание успеть всё и сразу, посетить все туристические объекты и увидеть все достопримечательности может превратить отпуск в марафон, а не в отдых. Вместо этого подумайте: «Что мне принесёт радость?» Четко сформулируйте свои цели: «Большую часть отпуска хочу медитировать на пляже» или «Хочу пройтись по старинным улочкам и накупить всем сувениров» Тогда отпуск подарит настоящий отдых и эмоции, а не пустые галочки в чек-листе.