Н а то он и отпуск, чтоб высыпаться, а не по будильнику н а экскурсию вставать))
6 причин, почему после отпуска чувствуешь себя уставшим и как этого избежать
Бывает, вырываешься в долгожданный отпуск, планируешь отдых, мечтаешь выспаться и наконец расслабиться — но проходит пара дней, и вместо ощущения перезагрузки наваливается апатия, раздражение или даже тревожность. Знакомо? Возможно, у вас так называемый синдром отпускника — психологическое состояние, при котором отдых вместо восстановления приносит ещё больше усталости. Почему так происходит и как вернуть отпуску его главный смысл — радость от восстановления сил — рассказываем ниже.
Не перегружайте себя активностями
Некоторым сложно просто лежать на пляже и ничего не делать — хочется использовать отпуск по максимуму. В результате в расписании: катание на лодке с 8 утра, потом экскурсия, обед, музеи, прогулки...
Такой «отдых» выматывает. Дайте себе хотя бы один расслабленный день без дел — и вы почувствуете, как организм восстанавливается. А потом уже можно вновь окунуться в активный отдых.
Не отказывайте себе в лишнем часе сна
Самое классное в отпуске, это когда вечером под окнами музыка в барах гремит допоздна, а утром с 4 утра птицы щебечут как оглашенные. Потом просыпаются дворники с газонокосилками и т.д. Лучшие условия чтобы выспаться 😂😂😂
Большинство из нас хронически не высыпается. Поэтому в отпуске, когда можно наконец спать сколько хочешь, организм включает режим восстановления.
Иногда из-за этого мы чувствуем себя ещё более сонными — просто потому, что только сейчас понимаем, как сильно недосыпаем в обычной жизни. И телу нужно время, чтобы «догнать» и прийти в норму.
Приберитесь перед отъездом
Неужели такая глобальная проблема - застелить чистую постель и повесить полотенца, когда только вернулись? Это ж минутное дело. Какой смысл в том, чтобы это чистое весь отпуск лежало / висело и пылились или обсиживалось мухами?
Нет ничего грустнее, чем возвращаться в бардак. Конечно, в спешке перед отъездом легко сказать себе «потом разберусь», но это «потом» обрушится, когда вы уставшие вернётесь домой. Чистая постель, свежие полотенца, убранная кухня — всё это сделает возвращение по-настоящему уютным. Словно дом говорит вам: «С возвращением!»
Планируйте день-два на адаптацию
Я однажды давно так не хотела возвращаться из отпуска, что прилетела за 2,5 часа до начала рабочего дня😆
Если есть возможность, не выходите на работу сразу после прилёта. Возьмите себе хотя бы день на передышку: разобрать чемодан, сходить за продуктами, выспаться и просто немного привыкнуть к ритму жизни дома. Эта пауза поможет не чувствовать себя загнанным сразу же после отпуска.
Запланируйте следующий отпуск
Чтобы не впадать в грусть после отпуска, начните мечтать о следующем. Пусть будет цель и что-то приятное на горизонте. Почаще вспоминайте прошлую поездку — с её плюсами и минусами. Такие воспоминания возвращают к тем эмоциям, которые вы испытывали в отпуске, и помогают сохранить это хорошее настроение подольше.
Освободите отпуск от лишних ожиданий
Отпуск в какой-то степени хорош именно спонтанностью, а не очередной рутиной. Ставим цели, следуем им, решая определённые заачи. Можно хоть от этого отдохнуть?
Прежде чем отправиться в путешествие, задайте себе вопрос: «Зачем я еду именно сюда и чего хочу от отпуска?» Желание успеть всё и сразу, посетить все туристические объекты и увидеть все достопримечательности может превратить отпуск в марафон, а не в отдых. Вместо этого подумайте: «Что мне принесёт радость?» Четко сформулируйте свои цели: «Большую часть отпуска хочу медитировать на пляже» или «Хочу пройтись по старинным улочкам и накупить всем сувениров» Тогда отпуск подарит настоящий отдых и эмоции, а не пустые галочки в чек-листе.
Желаем вам действительно насладиться долгожданным отпуском и, как герои этой подборки, вернуться домой не только с сувенирами, но и с крутыми историями.