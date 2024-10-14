17 человек просто шли в магазин, а попали в историю
Истории
8 минут назад
Как бы ни развивались доставки, в магазин ходить все равно приходится. И казалась бы, в этом нет ничего примечательного: выбери товар да иди на кассу. Но порой даже там можно влипнуть в приключения.
- Пошла в магазин за новой помадой, чтобы поднять себе настроение. Выбираю, пробую тестеры, и тут ко мне подходит продавец-консультант. Да как ляпнет, что я аж поперхнулась: «Вы знаете, этот оттенок идеально скрывает возрастные изменения на губах». Я смотрю на него и думаю: «Ты вообще адекватный?!» Но он продолжает, мол, у меня мама тоже такую покупала и теперь выглядит моложе. Впаривал так, что хотелось послать его. Вышла из магазина и разрыдалась, мне всего 33. © Карамель / VK
- Получилось так, что купила бракованные весы. Когда я пришла в магазин с целью возврата денег, продавец-консультант упирался до последнего. Самый выдающийся его аргумент в пользу того, что с весами все в порядке, звучал так: «Девушка, когда вы на весы встаете, то набираете слишком много воздуха, поэтому вес и скачет каждую минуту». © Подслушано / Ideer
- Хорошо, что он вам не сказал, что они поломались потому, что вы на них взвешиваться вздумали. У меня один раз был такой случай. Купила кожаные босоножки, надела 2 раза и они расклеились. Принесла обратно в магазин, чтобы сдать их. Продавец покрутил их и сказал: «А-а-а, ну, конечно, вы же в них ходили, вот они и расклеились». Интересно, а для чего еще обувь покупают? © Подслушано / Ideer
- День был, так скажем, не очень. Все валилось из рук, я постоянно что-то забывала, в голове мысли путались. И вот после универа решила зайти в универмаг, прикупить чего-нибудь вкусненького, чтобы развеять свою грусть. Набрала полную корзину еды, оплатила на кассе, пошла домой. Ловила на себе взгляды прохожих, улыбки. Подумала, что не все так плохо. А потом поняла, что полдороги прошла с этой корзинкой в руках! Это был провал. Потом еще перлась обратно в магазин, чтобы остаться с чистой совестью. © Подслушано / Ideer
- Зашла в обычный продуктовый магазин. Продавец (она же хозяйка магазина, женщина лет пятидесяти) стоит, разговаривает со мной. А после вдруг берет с витрины шариковый дезодорант, лезет под свитер, мажет свои подмыхи и ставит его на место! Стою в шоке! С тех пор беру только спреи, каждый раз вспоминая о той ситуации. © Подслушано / Ideer
- Стою на кассе с кусочком сыра. Женщина передо мной ме-е-едленно собирает свои покупки. Я плачу, глядь — а сыра моего нет. Та женщина впереди утащила! Я требую вернуть деньги, ведь товара нет. Мне отказали и вызвали полицию, мол, я вымогаю деньги. А полицейские приехали и просто посмотрели видео и сказали вернуть деньги. © Подслушано / Ideer
- Зашла в магазин за ватными дисками и ватными палочками. В одной руке был пакет, и в эту же руку я взяла диски и палочки, а в другую бутылку с водой. На кассе оплатила бутылку с водой и пошла дальше. И уже на выходе из ТЦ поняла, что часть покупок не оплатила. Пришлось вернуться и признаться, что я внаглую в руках вынесла товар из магазина не заплатив за него. Посмеялись вместе с кассиром. © malynche / ADME
- А я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу. Еще и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Как-то пришла в обычный магазин, впереди меня стоит девушка и говорит продавцу: «Взвесьте мне с полкило карамели ассорти». Продавец ей взвесила, а девушка продолжает, мол, а теперь зеленые и красные уберите. Продавец ей говорит, мол, вообще-то это ассорти, на что девушка ей с улыбкой отвечает: «Ну так эти невкусные, почему я за них должна платить, если они мне не нравятся». Продавец отказалась, девушка поскандалила и ушла без конфет. © Валентина Смирнова / ADME
- Я как-то на кассе самообслуживания пробивала кучу товаров, вдруг дочка говорит: «А где груши?» Я стою и понять не могу, какие груши, мы не брали груш. Пытаемся перебрать товары, груш никаких нет. Подходит сотрудник, говорю, мол, мы не брали груш, откуда. И тут оказалось, что кто-то заклеил штрих-код на коробке чая штрих-кодом от взвешенных груш в 2 раза дешевле! Я так испугалась, что они подумали, будто это мы сделали. Вроде все норм, груши отменили, чай пробили, оплатили, ушли. © Татьяна / ADME
- Недавно стояла в кассу, за мной симпатичный парень. Кассирша — молодая девушка, обслужила человека передо мной, повернулась к нам, посмотрела на меня, потом увидела парня, засияла и говорит: «Давайте, молодой человек, что у вас?» Ну он покосился на меня, я улыбнулась и перешла в соседнюю кассу, там как раз освободилось. Девушка расщебеталась про акции и хорошую погоду, но у парня мало товаров было и он быстро ушел. Моя кассирша сделала ей замечание, мол, ты чего за очередью не следишь, пропустила покупательницу. Та, будто первый раз меня увидела: «Ой, а я вас не заметила, разве вы ко мне стояли?» Я рассмеялась, мол, конечно, не заметили, я же не молодой человек. Девица надулась и отвернулась. © Татьяна Лобанова / ADME
- Со мной случилась забавная ситуация со скидочными карточками. Женщина армянской внешности вежливо попросила карту магазина, я дала. Помидоры тогда шли с хорошей скидкой, а она их купила килограмма 4, плюс яблок и еще что-то по акции. После меня так благодарила, что аж неловко стало. Предложила мне шоколадку купить, я отказалась, заверила ее, что мне нетрудно поделиться. Я вышла из супермаркета, смотрю — трамвай подъезжает. Бегу на остановку, слышу сзади какой-то шум — а это та женщина за мной бежит с шоколадкой в руке и большим пакетом в другой. Что-то кричит и машет. Я ей в ответ также кричу: «Спасибо, не нужно!» И продолжаю бежать. В общем, почти догнала она меня, но трамвай оказался шустрее. Показалось, что она даже расстроилась, помахала мне в окно, вздохнула и пошла по своим делам. © Оперный театр / ADME
- Сын работал в супермаркете, рассказывал: поймали мужика, который засунул в штаны замороженную рыбу. Отвели его в комнату охраны. Объяснили, что все видели, попросили вытащить рыбу и оплатить, а мужик — в полную несознанку и отрицание. Полчаса его держали, пока полиция не приехала. А он все это время сидел на ледяной рыбе. © mamakrokodilica / Pikabu
- На днях в магазине. После оплаты товара отхожу такой от кассы, и ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку, а то есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано...
Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку — не жалко.
— А, это живот... — удовлетворённо кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
- Буквально час назад стою на кассе. Кассир, корпулентная девушка, улыбается мне (я тоже большой). Я говорю:
— Девушка, пакет можно?
— Можно Машку за ляжку, — улыбается.
Я ищу на ее рубеновской груди затерявшийся бейдж, читаю: Мария. Пересекаемся взглядами и ржем. © Unknown author / Pikabu
- Забыла купить майонез, зашла в магазинчик у дома. Смотрю, провансалька на акции. Взяла, оплатила, иду к выходу, смотрю срок годности — а он уже на неделю просрочен. Возвращаюсь, говорю: «Девушка, майонез-то просрочен». А мне в ответ феноменальное: «Так поэтому он и со скидкой». © MeriSky / Pikabu
- Сегодня был в магазине, оплатил покупки в кассе самообслуживания, взял чек и направился к выходу. По пути к выходу в попытке засунуть чек в карман случайно его уронил, потом поднял и снова запихиваю в карман. Тут резко ко мне подбегает женщина лет 40 и выдает:
— Это я обронила!
— Что, простите?
— Отдайте мне пожалуйста, это мое!
— Вы уверены?
— Отдавай быстрее!
— Эм-м-м.. Ну держите, — достаю из кармана чек и протягиваю ей.
— А, это чек, я думала деньги, до свидания!
Что это было? © ZhuDen / Pikabu
А вот еще несколько походов в магазин, которые обернулись неожиданностью:
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