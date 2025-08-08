16 историй о том, как люди хотели устроить романтическую сказку, а попали в какую-то нелепую комедию
Все мечтают о романтике, как в кино: ужин при свечах, нежные взгляды и идеальный момент. Но жизнь — не сценарий, и часто вместо сказки получается комедия. В этой подборке — реальные истории людей, чьи романтические планы пошли совсем не туда.
- Как-то папа начал рассказывать про свои прошлые отношения. Не то чтобы я прям расспрашивал его, но было интересно как он пришел к тому, что мама — та самая. Была у него девушка перед мамой. Вроде и умница, и хорошая. Собирался уже предложение сделать. А она почему-то в его чувства не верила. Пошла к гадалке, чтобы та ей всю правду поведала. Ну та и нагадал, что парень любит больше жизни. Казалось бы все хорошо. Вот только заплатила она сдав в ломбард папино кольцо (он как-то у нее оставил). Кольцо деда, пришлось в ломбарде за бешенные деньги выкупать. Расстались на следующий день. © Палата № 6 / VK
- Было давно, во времена студенчества. Сидели как-то компанией с универа и зашла речь о компах и один друг меня прорекламировал. Там была девушка, которая на следующий день подошла и спросила про компы и все такое. Говорит: «Есть проблема». Девушка красивая и как то застенчиво все спрашивала, и я отвечаю готов помочь, пошли. Позвала меня домой на след день вечером. И я почему то сразу решил, что это она так на свидание позвала. Романтика во мне так и заиграла. Побрился и приоделся, весь такой красивый пришел в гости с конфетами. А там ее старший брат и его комп. Сразу меня в оборот взял. Комп говорит не тянет, давай садись и делай. Долго потом у меня эта картинка из головы не выходила, как я сижу потный от напряжения за компом и ничего не понимаю, что вообще происходит, девушка сидит на диване, а рядом со мной стоит ее брат и ест конфеты которые я принес. Больше я к девушкам не ходил компы чинить. © Minusator8888 / Pikabu
- У меня есть странная особенность: когда что-то попадает в глаз и я не могу за секунду это достать — меня начинает тошнить. Не знаю почему так, но я с этим живу с детства. Так вот, как-то раз парень пригласил меня к себе в гости на романтический ужин, сам старался, готовил. Все так вкусно пахло и я уже не могла дождаться, когда можно будет есть. Доготовил, разложил красиво по тарелочкам и понес на стол. И как на зло пока он нес тарелки, мне в глаз попала ресница и одновременно с тем как парень ставит передо мной тарелку, он видит, как я зеленею. Мне стало стыдно, я убежала к зеркалу в туалет, вытащила эту проклятую ресницу и вернулась на кухню. Я конечно же все объяснила, но мы вместе уже 2 года и за все время, то был первый и последний раз, когда он мне готовил. © Палата № 6 / VK
Девушка была в своём уме? Не про гадания, а про то, что украла кольцо своего парня и на что-то ещё рассчитывала? Правильно сделал, что расстался. Как можно быть с тем, кто может обворовать.
- У меня было свидание с парнем, который все время жаловался. Все было отстойно. Еда, обслуживающий персонал, фильм. Но главное, что его бесило, — ребята-айтишники из соседнего офиса, которых он ненавидел за их зарплаты. Я сказала, что я тоже работаю в IT-индустрии. Больше мы не общались. © Unknown author / Reddit
- Приготовила романтический ужин и предвкушала не менее сладенькое продолжение. Но мой мужик, сожрав полную тарелку, решил уточнить, что это за странное вкусное мясо. Услышав ответ, разорался, что я ведьма, потому что нормальный человек не станет есть чужое сердце (приготовила куриные сердечки в гранатовом соусе). © Подслушано / Ideer
- Подруга 27-летняя влюбилась безумно в мужчину 52-х лет. Вдовец, взрослые дети, свои увлечения. Начали они общаться, вместе ходить в кино, на концерты, но «активных» действий он не предпринимал. Она приготовила ужин, романтика, все дела. В один момент он взял ее за руку и проникновенно сказал: «Прости, я не могу, ты мне как дочь стала». © Подслушано / Ideer
- Второй месяц диеты, нервы на пределе. С парнем третье свидание. Пригласил на ужин: рыба, конфеты, орехи и прочие деликатесы. Он томно смотрит на меня, попутно надевая на мой палец кольцо, которое на два размера больше, я смотрю лишь на еду. Провал. Ем как не в себя все, что вижу, изредка отвлекаясь на короткие ответы в ходе разговора. Вечер окончен, такси на подходе и выходит этот парень из кухни с двумя пакетами еды, слезно на меня смотря, протягивает со словами: «Возьми, тебе это нужней!» Он подумал, что я из бедной семьи! © Подслушано / Ideer
- Долгая разлука, встретились в чужом городе, намекает на романтический ужин, замечаю у него карточку из ювелирного. Встречались долго, разговоры о свадьбе были, я предполагаю, что момент наконец настал. Вечер, романтика. Его слова о том, как скучал, как любит, говорит, подарок есть. И достает серьги... В душе осадок. Дура, на что надеялась. Спустя часа 2 спрашивает: «А как ты хочешь, чтобы я сделал предложение?» Ответила, важен не момент, а кольцо в итоге. Ну он и достал кольцо. Ну я и согласилась. © Подслушано / Ideer
- Приятель рассказал. Решил он как-то устроить романтический ужин на пляже. Нашли место, расстелили покрывало, девушка была в восторге. Ровно до тех пор, пока на них не налетели чайки: одна из них украла кусок пирога, другая перевернула стаканы с соком, а третья вцепилась в волосы девушке. Пришлось ему заглаживать вину в ресторане. © Подслушано / Ideer
- Молодой человек скуп на эмоции. Решила показать, какими хочу видеть наши свидания: приготовила романтический ужин с шампанским, красивое белье, возле кровати поставила массажное масло для продолжения... Много расставленных по квартире свечей и на полу большое сердце из них. Попросила позвонить за 10 минут до того, как приедет. А он говорит: «А то свечи сгорят?» И, такой гордо: «У меня хорошо развита дедукция». Сам не делаешь сюрпризы, так не порти мой!!! Хочу убрать все, и обломись со своей дедукцией. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь любит неожиданно приходить в гости. Увы и ах, у нее есть ключи. Ну, ладно, думаю, помогать хочет. Но однажды мы с мужем решили устроить себе романтический вечер. Только начали, как вдруг дверь открывается — и заходит свекровь! Без стука, без звонка. Я в шоке, муж побледнел, а она такая: «Ой, я просто хотела пирог принести». Ага, в 9 вечера. Надо ж быть такой бестактной. © Карамель / VK
- Мне было лет 17, в голове романтические фантазии и сказки о принцах на белом коне, в животе летают бабочки, которые оставляют за собой след из сладкой ваты... Короче, мечтала я о настоящей любви со своим парнем! И был у меня один кандидат, с которым мы начали встречаться в январе. Он мне нравился, я ему тоже. мы часто гуляли. Во время одной прогулки я сильно замерзла, говорю ему, мол, мне холодно очень, может как-то согреешь меня. На что мне он отвечает: «Пойди домой, оденься теплее, я подожду!». И тут все мои сказки о принцах, бабочки в животе и мечты о настоящей любви разбились. Я пришла домой, но так больше к нему и не вышла. Заблокировала его везде и поняла, что будет из меня карьеристка, а не любящая девушка. © Карамель / VK
« Увы и ах» забрать ключи у свекрови и радоваться жизни.
А второй девушке - своей ерундой в голове не портить жизнь адекватному заботливому парню.
- Начала встречаться с парнем. Жду в гости. Приготовила ужин, надела черное кружевное прозрачное коротюсенькое платье, чулки, лакированные туфли. Красная помада, прическа, приглушенный свет. Заходит он, я перед ним вся такая: формы у меня ого-го... И он смотрит прям в глаза, улыбается и выдает: «Ты че такая довольная?» Я просто офигела. Говорю: «Ага, я еще и нарядная!» Он не заметил. Выяснилось, зрение у него минус три. Да и темновато было. © Подслушано / Ideer
- Как-то отправились с парнем в яблоневый сад. Он позвал меня туда на закате, на прогулку. Я подумала, что это шикарная и невероятно романтическая идея. Там шикарный, яблочный запах, атмосфера, красиво и тихо, вовсе нет людей. Сначала наша прогулка и вправду казалась фантастической, но именно до того времени, как потемнело. Парень тут же залез на яблоню, начал тырить яблоки и говорить мне: «У тебя карманы большие, Насть? Запихивай яблоки туда, побольше давай!». Не такое свидание я себе представляла. © Карамель / VK
- На работе женщина рассказала свою историю как ей не повезло выйти замуж. Женщине сейчас 50. Всю свою жизнь она хотела сменить фамилию, девичья фамилия — Фуфлова. Познакомилась она с парнем на 2 года старше. Красивый, богатый и совершенно не обделял ее вниманием и подарками. Встречались чуть больше полугода, как он сделал предложение. И вот настал день в загсе, уже у росписи она увидела его фамилию —Фуфлов. Сбежала прям со свадьбы в красивом платье со слезами. А парень не понимал что к чему, рассказала она ему только через 2 года когда случайно встретились. Парень, не долго думая, сменил свою фамилию и на этот раз свадьба состоялась. Ну теперь она Тандырь (девичья фамилия матери парня). Счастлива до потери пульса. © Палата № 6 / VK
- Пошла на свидание. Болтали обо всем, обсуждали кухни мира. Я рассказала, как обожаю суши. В какой-то момент я отлучилась в туалет. Вернулась, а его уже и след простыл. Позорно сбежал. И тут приходит от него сообщение: «Я оплатил счет, извини, пришлось уйти. Если ты на первом свидании столько съела, дальше я тебя не потяну». Вот вам и милый парень!
За полгода ни разу не спросить фамилию? И даже когда предложение сделал? И потом не поговорить, а сбежать?
У меня зрение уже -4. И при -3 я не замечу соринку в глазу, но полуголого человека в одной со мной комнате? Только если там тьма-тьмущая. Просто парень был в шоке, потому и смотрел в глаза