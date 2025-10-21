15+ человек, которые так лихо лопухнулись, что смех пробирает сквозь слезы

В суете повседневных дел мы так редко позволяем себе просто остановиться и выдохнуть. Голова постоянно занята делами, мыслями, планами — даже когда кажется, что можно немного расслабиться. И вот в такие моменты мозг решает «перезагрузиться», но делает это, как обычно, не вовремя. Так и случаются те самые смешные казусы.