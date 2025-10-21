15+ человек, которые так лихо лопухнулись, что смех пробирает сквозь слезы

В суете повседневных дел мы так редко позволяем себе просто остановиться и выдохнуть. Голова постоянно занята делами, мыслями, планами — даже когда кажется, что можно немного расслабиться. И вот в такие моменты мозг решает «перезагрузиться», но делает это, как обычно, не вовремя. Так и случаются те самые смешные казусы.

  • Как-то раз в школе в один день были две контрольные по алгебре и физике, а потом еще сдача нормативов по физкультуре. Иду уставший домой после уроков, захожу в лифт и нажимаю кнопку этажа. Двери закрылись и.. открылись. Я ничего не понял. Снова нажимаю на кнопку. История повторяется. И так несколько минут. В итоге прибежала бабулька со второго это этажа и наорала на меня. И только потом до меня дошло, что все это время я нажимал нa первый этаж, вместо девятого. © Александр / ADME
  • Перевелась в новый офис, а тут раз в месяц сотрудникам массаж положен. Меня записали, но ничего не объяснили. Захожу в комнату со стеклянными стенами, снимаю платье через голову, и тут побледневшая массажистка как заорет: «Не надо-о-о!» Оказалось, что тут делают только массаж плеч и спины сидя. Теперь везде указано «массаж полностью в одежде». © oh_my_olyaaa
  • Зашла после работы денег снять. Стою около банкоматов, ввожу код, сумму. Сзади какая-то бабулька с огромным баулом проходит мимо и задевает меня. Я оступилась. Снова поворачиваюсь к банкомату, а на экране пусто: ни денег, ничего. Начинаю паниковать и тыкать в кнопки. И тут понимаю, что стою около другого банкомата, а мой — рядышком уже открыл свой карман и послушно ждет, когда я наличку заберу. Ох, как же неловко мне было в тот момент.
  • Мы с подругой давно любили ходить в одно сетевое кафе. Как-то раз я пошла в туалет и «застряла» там. Попыталась открыть дверь, но не смогла. Крутила замок, дергала ручку, но дверь не поддавалась. Через 10 минут подруга пришла ко мне, открыла дверь и выдала: «А ты чего здесь стоишь?» Не знаю, почему я так затупила, но дверь нужно было тянуть на себя, а не от себя. Хорошо, что не успела начать орать и пришла именно подруга, а не кто-то из персонала. © Подслушано / Ideer
  • Выпускной у сына в садике. Дети поют «прекрасное далеко». В какой-то момент все замолкают, а музыка продолжает играть. Я подумала, что все забыли слова, и начала громко петь с задних рядов, чтобы помочь. А оказалось, что это была сольная часть девочки из группы, но она пела очень тихо, поэтому я не услышала. В итоге я запорола видео из детского сада. © feana_hair
  • Много лет назад готовилась к экзаменам по анатомии. Строение позвоночника. Дело было уже поздно ночью, экзамен утром. В интернете нашла справочник и начала учить строение с первых позвонков. В итоге очень долго все это дело я зубрила, а потом читаю фразу «эти позвонки плавно переходят в... хвост»/ Оказалось, что я анатомию животного вместо человеческой учила. © Anastasiya / ADME
  • Одноклассник пришел в гости. Предложила ему угоститься конфетами. Он разворачивает одну и говорит: «Ой, а ее уже кто-то ел. В обертку завернута половина конфеты». А мне показалось, что он сказал, мол, такую уже ел. Я говорю: «Ну и что, что ел? Еще съешь». И только когда он ушел, до меня дошло... © chetkaya_optica
  • Работала продавцом-консультантом в зоомагазине. Отпустила очередного покупателя на кассе стандартной фразой: «Спасибо за покупку, приходите еще». В середине дня я забежала в магазин по соседству. Купила пакетик кофе и шоколадный батончик. Ну и выдала свою коронную. Лицо продавца в тот момент нужно было видеть. © Инна Яланская / ADME
  • Работал курьером в свое время, пиццу развозил. В первый рабочий день немного волновался. Поднимаюсь на этаж к клиенту, звоню в дверь. Открывает парень, здоровается и тянет руку, чтобы взять пиццу. Ну а я что? Я приветливо пожал его руку. И тут до меня дошло. Быстро отдал заказ, попрощался и убежал. Надеюсь, что я ему поднял настроение. © bekon007 / Pikabu
  • В 14 лет у меня всегда были очень длинные волосы, ниже пояса. И как же я затупила? Позволила сестре сделать мне химическую завивку. Пошла в ванную и начала их расчесывать. И тут заходит мама и орет: «Что ты наделала?» В итоге мы пошли к парикмахеру, но волосы спасти не удалось и пришлось их отрезать до плеч. © Unknown author / Reddit
  • Вожу машину уже много лет. Как-то раз гуляли с подругой, а потом пошли к моей машине. Идем и о чем-то оживленно болтаем. Сажусь в машину, а подруга почему-то не садится, а стоит на улице и как-то испуганно смотрит на меня. Спрашиваю: «Что такое?» А она как выдаст: «А ты почему села на пассажирское сиденье?» Ответить на этот вопрос я так и не смогла. © Выборгский крендель / ADME
  • Как-то раз я пошел с девушкой на свидание. Но не нашел ничего лучше, чем сделать ей предложение. М-да. © WowHelloHi / Reddit
  • Ребенок заболел, ночь была без сна. Еду на работу. Попадаю в пробку. Минуту стою, две, три. Понимаю, что вообще не едем. Тут впереди из машины выходит мужик, закрывает авто и... уходит. Я обалдел. Пытаюсь его объехать и понимаю, что его машина просто припаркована, а я почему-то за ним тупо ехал. Было так неловко. Хорошо, что не стал сигналить. Все-таки сон — важная штука, ребята.
  • Сижу в маршрутке на сидении ближе к проходу. Подходит парень, показывает на сиденье около окна и спрашивает: «Можно сесть?» А я, видимо, с недосыпа не сориентировался и просто пожал ему руку. Спустя некоторое время до меня дошло. Было очень неловко © BurakkuSoru / Pikabu
  • Как-то раз после длительного перерыва я взяла в руки глянцевый журнал. На каждой странице я пыталась картинки пальцами увеличить. © Изяслав в ярости / ADME
  • В общении с противоположным полом я ужасно туплю, хотя очень эрудированный и могу поддержать любую тему разговора. Но я вплотную не вижу, что девушка проявляет ко мне знаки внимания. Спустя месяцы я узнаю об этом и искренне недоумеваю. Как-то раз я прямо-таки обалдел, когда под конец свидания я узнал, что это было свидание. Кстати, с этой девушкой я теперь в браке. © Подслушано / Ideer
  • Бабушка моего мужа уже старенькая. Один раз она рассердилась на него из-за того, что он не пошел на свадьбу своих родителей. Свадьба была за 3 года до его рождения. И только через пару часов бабушка поняла, что ляпнула. Даже рассмеялась. © Мама Дорогая / ADME

Иногда именно такие нелепые моменты напоминают нам, что отдых крайне важен для организма. Но даже в подобных ситуациях важно уметь посмеяться над собой и не зацикливаться на происходящем.

