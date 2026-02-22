9 культовых фильмов, которые в 30+ смотрятся совсем иначе (Прости, Джек, мы повзрослели)

Думаю, среди читателей тоже найдутся фанаты Тима Бертона. Но как же я была разочарована при первом просмотре «Крупной рыбы». И вроде как есть в этом кино мистика режиссера, но 20 лет назад казалось, что лента в кинотеатре никогда не закончится — так все скучно и не смешно, и даже не страшно. История о том, как папа врал своему сыну всю жизнь... Да и не только сыну. Где же приколы а-ля «Битлджус», или хотя бы динамика бертоновского «Бэтмена», на котором я выросла?

А вот сейчас от этого фильма наворачиваются нежные слезы, совсем не печальные и не от скуки. Он стал таким уютным и теплым. Как же это мило, что из простых вещей человек создал целый мир для своего ребенка, с которым не мог вдоволь общаться. Знаете, я даже вспомнила, как мама сама сочиняла мне сказки перед сном про нашу кошку Марусю и деревенского пса Рябчика. Я хохотала и просила еще. И теперь взрослая тетя вспоминает эти моменты благодаря кино. Это ведь дорого стоит.