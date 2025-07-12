И Клетка того же режиссера ему в компанию. Визуальная составляющая просто великолепна!
10 фильмов-жемчужин из 2000-х, которые не все смогли оценить по достоинству
Кино, как и жизнь, полно сюрпризов. И если вы думаете, что видели все шедевры 2000-х, наша подборка может вас удивить. Мы собрали недооцененные фильмы, которые затерялись в тени именитых блокбастеров, но до сих пор поражают своей глубиной и гениальностью.
«Великолепная афера» (2003)
Нельзя сказать, что черная комедия Ридли Скотта полностью провалилась. Фильм окупился и даже получил похвалу от многих критиков. Вот только несмотря на то, что «Великолепную аферу» рекомендовали на Оскар, картина вовсе не получила никаких наград. А ведь эта история о двух мошенниках определенно заслуживает больше внимания, чем она получила. Уже только игра Николаса Кейджа и Сэма Рокуэлла чего стоит.
- Рой — мошенник, но некоторые проблемы с тревожностью мешают его деятельности. Консультация психотерапевта меняет жизнь Роя: он решает наконец познакомиться с 14-летенй дочкой Анжелой, у которой тоже не все так гладко. Фильм величайший. Несмотря на длительность ленты, у зрителя ни на секунду не пропадает интерес. Большая нынче редкость. © MovieAddict2016 / IMDb
- Я считаю, что Николасу Кейджу не за тот фильм дали Оскара. Его лучшая роль сыграна в «Великолепной афере». © nixskits / IMDb
- Николас Кейдж и Элисон Ломан чудесно передали отношения отца и дочери. Единственный вопрос, который я задаю, глядя на Элисон в этой роли: неужели ей больше 20 лет? © SnoopyStyle / IMDb
«Пекло» (2007)
Если все недооцененные фильмы собрать в некий рейтинг, то «Пекло» займет там первое место. Несмотря на высококонцептуальную задумку, звездный актерский состав и впечатляющие спецэффекты, фильм так и не постиг должного признания. Он лишь получил Премию британского независимого кино в номинации за лучшие технические достижения.
Апокалиптический сюжет заключается в спасении Солнца: в далеком 2057 году оно умирает, а экипаж «Икара 2» призван спасти угасающую звезду. Семь лет назад такую попытку уже предпринимали, но она оказалась неудачной. И вот команда принимает аварийный сигнал от своих предшественников, исчезнувших много лет назад. Многие считают, что ошибкой сценаристов было резко повернуть сюжет в третьей части фильма. Но есть и те, кто готовы стереть себе память и пересмотреть это кино еще раз. Дамы оценят фильм за прекрасных персонажей Киллиана Мерфи и совсем юного Криса Эванса.
- Это гениальный фильм. И я просто уверен, что студия подставила подножку, заставив втиснуть в сюжет стандартного «плохого парня». Это единственный недочет «Пекла». © janlappalainen IMDb
- Я навсегда запомню 8 августа 2007, как день, когда я впервые посмотрел «Пекло». Фильм гениален. Это чистое неподдельное напряжение, которое ты ощущаешь по эту сторону экрана. Мне физически было некомфортно, но оно того стоило. Многие ругают концовку. У меня нет претензий к третьей части: к этому нас готовили весь фильм. Я действительно считаю, что студия просто облажалась с продвижением картины. «Пекло» заслуживает признания. © Cujo108 / IMDb
- Единственный недостаток фильма — он вышел раньше своего времени. Это единственная причина провального проката и непонимания со стороны критиков и зрителей. Но эта картина затмила все научно-фантастические фильмы. Я аплодирую режиссеру. © baunacholi-86159 / IMDb
«Затащи меня в ад» (2009)
После супергеройской трилогии о «Человеке-пауке» Сэм Рэйми вернулся к фильмам ужасов. И, по мнению зрителей, не прогадал. Хотя этот фильм взял несколько наград на нешироко известных кинофестивалях, критики вносят его в список недооцененных фильмов начала 2000-х. В центре сюжета — кредитный инспектор Кристин. Девушка весьма амбициозна и жаждет повышения. Ради этого она отметает от себя все чувства эмпатии и не продлевает ипотеку пожилой даме Сильвии, как та ни умоляет ее при толпе народа. В итоге Сильвия несколько раз накидывается на Кристин, но охрана банка выводит ее из здания. Казалось бы, все кончено, да вот только несчастная женщина оказалась не так уж проста.
Фильм можно разрывать на цитаты и периодически пересматривать, особенно перед походом в банк. Многие отмечают связь картины с кризисом ипотечного кредитования того времени, который проходил на фоне мировых экономических проблем. Хотя сам режиссер опровергает эту связь и говорит, что лишь хотел показать последствия человеческой жадности. Точно можно сказать только одно: после этого фильма кредиты брать точно не захочется.
- Не понимаю людей, которые ставят этому фильму низкую оценку. Отличное сочетание классического ужастика и нотки юмора. © simon-81093 / IMDb
- «Затащи меня в ад» может быть жертвой неверных ожиданий, которые навязывает рекламная кампания. Поверьте, Сэм Рэйми снял отличный фильм. © ametaphysicalshark / IMDb
«Запределье» (2006)
Фантастические приключения, созданные режиссером Тарсемом Сингхом, основаны на болгарском фильме 1981 года. В основе сюжета — рассказ парализованного каскадера Роя, который после неудачного прыжка обитает в больнице. Слушательницей выступает девочка Александра, которая недавно потеряла отца. В истории хитро вписываются люди из реальной жизни в роли сказочных героев. Мнение критиков разделились: кто-то давал проекту самый высокий балл, а вот в рецензии «Нью-Йорк таймс» фильм назвали «откровенной скукой».
И хотя «Запределье» был удостоен 11 номинаций и 4 побед (не Канны и Оскар, но все же) в различных кинофестивалях, многие зрители считают этот фильм недооцененным.
- Этот фильм точно заслуживает больше любви и внимания, ведь каждый кадр — шедевр. © YouBookBuddy / Reddit
- «Запределье» — это один из самых оригинальных фильмов, которые мне доводилось смотреть. Там так искусно переплетены реальность и вымысел — аж дух захватывает! Этот фильм стоит смотреть, и не раз. © claudio_carvalho / IMDb
«Я, снова я и Ирэн» (2000)
Комедия с Джимом Керри и Рене Зеллвегер хоть и заработала неплохо, критиками все равно была встречена скептически. Все вспоминали уморительные фильмы с главным комедийным актером современности, а «Я, снова я и Ирэн» называли нудным, мол, не тот уже Джим Керри. Но мы, как и многие зрители, не согласны с таким вердиктом.
- Сейчас такое не снимут. Смотрите этот фильм, если никогда не смотрели. Смотрите его, если уже видели. Возможно, этот фильм грубоват, но как же он при этом уморителен. © Benji-80 / IMDb
- Просматривая рекламу этой картины, я думал, что это что-то бесконечно глупое. Но, однажды взяв в прокате «Я, снова я и Ирэн», я был более чем удивлен. Я смеялся до слез. Не буду ничего рассказывать, чтобы не испортить вам просмотр, но этот фильм исключителен. © FrankBooth_DeLarge / IMDb
- Мне кажется странным, что так много людей невзлюбили этот фильм. Не всегда стоит слушать критиков — так можно упустить что-то прекрасное. Актеры здесь шикарно исполнили свои роли. © daveisit / IMDb
- Я готов пересматривать этот фильм снова и снова. Авантюризм и блестящая химия между актерами, юмор и музыка, даже пейзажи — все это делает фильм ценным. © Chrysanthepop / IMDb
«Фонтан» (2006)
Фанаткам романтических историй с Хью Джекманом в главной роли определенно стоит обратить внимание на этот фильм. Главная линия картины — мужчина спасает свою любимую. Действия происходят в разные эпохи и вроде мы видим разные истории, но все же есть нюанс, который их объединяет. Режиссер Даррен Аронофски, вдохновившись первым фильмом «Матрицы», умело сочетает романтику и фантастику. А Хью Джекман предстает перед нами в своей самой уязвимой роли. Это не грубый Росомаха из «Х-менов» и не брутальный аристократ из «Кейт и Лео». Три персонажа в исполнении Хью полны драматизма и трогательности.
Фильм с треском провалился в прокате, даже не окупив затраты на производство. На предпоказе критики буквально освистали фильм. После официальной премьеры зрители разделились на два лагеря: кто-то называл картину фальшью, а кто-то считал смелой и красивой. А сейчас многие признают, что это один из самых недооцененных фильмов своего времени.
- Этот фильм о любви, и он превзошел все попытки Голливуда создать что-то стоящее в романтическом жанре. Продолжительность фильма всего полтора часа, а эмоции на всю жизнь. © lagriff05 / IMDb
- «Фонтан» — это визуальное пиршество, прекрасный фильм со всех сторон. © andrewchristianjr / IMDb
«Мех: воображаемый портрет Дианы Арбус» (2006)
Об этом фильме мы узнали случайно, пролистывая фильмографию Роберта Дауни-младшего. Даже при скромном бюджете этот проект не окупил себя. После премьеры картина вызвала различные эмоции. Одни говорили, что фильму не хватило смелости и новаторства, другие ругали финал. Но, пожалуй, все остались в восхищении от игры главных актеров — Николь Кидман и Роберта Дауни-младшего. Сюжет представляет собой биографию известной в середине XX века женщины-фотографа Дианы Арбус. Но это не сухая история с датами из жизни, а фантазия: реальность переплетается с долей вымысла, и в итоге режиссеру удается создать откровенную историю, которая проникает в вашу голову и душу. Скажем честно, подробностей об известном фотографе вы много не узнаете. Но с учетом того, что Диана была весьма своеобразна, такая «биография» имеет право на существование. Примечательно, что почти на протяжении всего фильма Дауни-младший играет лишь глазами: отчего так, говорить не будем — спойлер чистой воды. Если вам нравятся нотки сюрреализма и вы неравнодушны к актерскому составу, то рекомендуем к просмотру.
- В этот фильм можно или до безумия влюбиться, или возненавидеть. © plutus1947 / IMDb
- Режиссер бросил вызов всем биографическим клише кинематографа. Может показаться, что это еще одна история о «Красавице и Чудовище», но нет. Это что-то провокационное, странное, но по-настоящему интригующее. А игра актеров безупречна. © antoniotierno / IMDb
- Это прекрасная картина, полная символов и метафор, с выдающейся операторской работой и грандиозной игрой. © Chrysanthepop / IMDb
«Временная петля» (2007)
Если вы любите фильмы-головоломки, то «Временная петля» Начо Вигалондо — отличный вариант для просмотра: этот испанский шедевр с легкостью затмит голливудские картины в таком жанре. Главный герой в обычный, ничем не примечательный день попадает во временную петлю. Пожалуй, это самый реальный фильм о путешествиях во времени обычного человека, а не безумного гениального ученого или супергероя.
- Очень сложно что-то рассказать о «Временной петле», не испортив удовольствия от просмотра. Обычный мужчина заметил в бинокль что-то подозрительное. Как говорится, любопытство до добра не доведет, поэтому за этим открытием следует череда загадочных и интригующих событий. Каждый человек видит в этом фильме что-то свое. Для меня он — наглядная иллюстрация тонкой грани между добром и злом. © Agnelin / IMDb
- Главный герой похож на инспектора Клузо, который попал в машину времени. © repojack / IMDb
«Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса» (2007)
Вопреки множеству положительных отзывов от критиков и номинациям на престижных кинофестивалях, в том числе и Оскар, вестерн Эндрю Доминика не блистал в прокате. Картина рассказывает о последних месяцах жизни известного бандита (и при этом народного героя), которого исполняет Брэд Питт. Фильм не является классическим вестерном с ковбоями и конными гонками. Здесь гораздо больше психологического напряжения, которое демонстрируется через изменение характеров главных героев и предательство. Поговаривают, что широкая аудитория не оценила столь отталкивающее название. И, откровенно говоря, это кино действительно не для широких масс, а для киноманов. Но разочек посмотреть картину стоит.
- Пожалуй, это самое длинное название для фильма, из всех, что я видел. Да и хронометраж не уступает. Но я бы и десять часов сидел, смотря это удивительное произведение искусства. © Terrydoodle / IMDb
«Вундеркинды» (2000)
Комедийная драма Кертиса Хэнсона стала настоящим кассовым провалом. Критики хвалили фильм, и кто-то даже говорил, что эта картина лучше всего передает студенческие годы, вот только тогда зрители кинотеатров не особо оценили эту правдивость. Не помог картине и звездный состав с Майклом Дугласом и Тоби Магуайром в главных ролях. Хотя неудача картины кажется странной с учетом того, как публика любила тогда сериалы с любовными перипетиями. Профессор, от которого ушла третья жена, влюблен в коллегу, а его последняя книга оказалась совсем не удачной. Тем временем его ученик крадет реликвию, посвященную Мэрилин Монро. В общем, там все очень запутано, но на самом деле интересно. Почему этот фильм недооценен — загадка.
- По-моему, это лучший фильм, выпущенный в том году. Его интересно смотреть. Как любопытно глянуть на ныне популярных актеров в молодости. Там есть место личному кризису, забавным моментам, сарказму. Фильм настолько реалистичен, что зритель может поставить себя на место любого героя. © marmar-69780 / IMDb
Бонус: «Инструкции не прилагаются» (2013)
Инструкции не прилагаются - единственное что смотрела из подборки) Фильм супер, ремейк (2+1), более известный зрителям, вообще не туда.
Фильм мексиканского режиссера Эухенио Дербеса был неоднозначно воспринят критиками, зато удостоился оваций зрителей. Со скромным бюджетом в 5 миллионов долларов картина собрала почти 100. Но при этом не сказать, что «Инструкции не прилагаются» широко известен. Вот мы бы, если бы не рилсы, и знать не знали бы об этом фильме. Но, слава соцсетям, теперь история о том, как легкомысленный ловелас неожиданно стал отцом-одиночкой, нам знакома. Настоящие мексиканские страсти. К героям сразу возникают противоречивые чувства, но... тссс! Рассказать чуть больше — испортить все удовольствие тем, кто его еще не смотрел фильм.
- Если вы ждете шаблонную комедию, то нет, нет и еще раз нет. Это искренняя история жизни. Даже несколько глупых клише не портят этот фильм. Единственный способ убедиться в его гениальности — посмотреть. © secondtake / IMDb
А какой ваш любимый фильм 2000-х? Какую картину, заслуживающую внимания, стоит посмотреть? Мы всегда рады годным рекомендациям от наших читателей. А в продолжении кинематографической темы можно заглянуть сюда:
Комментарии
Из всего перечисленного смотрела только Пекло - это один из любимых фильмов. Он смотрится как поэма.