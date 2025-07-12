10 фильмов-жемчужин из 2000-х, которые не все смогли оценить по достоинству

Если все недооцененные фильмы собрать в некий рейтинг, то «Пекло» займет там первое место. Несмотря на высококонцептуальную задумку, звездный актерский состав и впечатляющие спецэффекты, фильм так и не постиг должного признания. Он лишь получил Премию британского независимого кино в номинации за лучшие технические достижения.

Апокалиптический сюжет заключается в спасении Солнца: в далеком 2057 году оно умирает, а экипаж «Икара 2» призван спасти угасающую звезду. Семь лет назад такую попытку уже предпринимали, но она оказалась неудачной. И вот команда принимает аварийный сигнал от своих предшественников, исчезнувших много лет назад. Многие считают, что ошибкой сценаристов было резко повернуть сюжет в третьей части фильма. Но есть и те, кто готовы стереть себе память и пересмотреть это кино еще раз. Дамы оценят фильм за прекрасных персонажей Киллиана Мерфи и совсем юного Криса Эванса.