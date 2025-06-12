20+ доказательств того, что актеры из «Гарри Поттера» — настоящие мастера перевоплощений

И хоть учеба в Хогвартсе уже позади, настоящее волшебство осталось, ведь дело не в волшебной палочке, а в таланте, которого у актеров из любимой вселенной не занимать.

А вы ведь тоже заметили нелогичные моменты фильмах про Поттера? Давайте сверимся!