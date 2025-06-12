20+ доказательств того, что актеры из «Гарри Поттера» — настоящие мастера перевоплощений
Гарри, Рон и Гермиона — ребята, сыгравшие роли волшебников во вселенной Гарри Поттера, — конечно, навсегда останутся в нашей памяти именно под этими именами. Однако на волшебной саге их актерский потенциал не закончился, и знакомые лица не только этой троицы можно увидеть в самых разных фильмах — от фантастических до комедийных. Кажется, Хогвартс научил их быть кем угодно. Давайте посмотрим, какие еще роли и где сыграли любимые актеры. Заодно и кино на вечер подобрать можно.
Тимоти Сполл
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (2007).
Мэттью Льюис
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «До встречи с тобой» (2016).
Клеманс Поэзи
«Гарри Поттер и кубок огня» (2005) и «Змей в Эссексе» (2022).
Ричард Гриффитс
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (2011).
Дэвид Тьюлис
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Чудо-женщина» (2017).
Имелда Стонтон
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Вера Дрейк» (2004).
Алан Рикман
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Крепкий орешек» (1988).
Донал Глисон
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Анна Каренина» (2012).
Кэти Льюнг
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Отец Браун» (2013).
Уорвик Дэвис
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Малефисента: Владычица тьмы» (2019).
Джон Херт
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008).
Эмма Томпсон
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Круэлла» (2012).
Джули Уолтерс
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Джейн Остин» (2007).
Гари Олдман
Лучше бы его персонаж из «Медленных лошадей» показали, он там меньше узнаваем и непревзойденно великолепен.
«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) и «Леон» (1994).
Фрэнсис де ла Тур
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005) и «Щелкунчик и Крысиный Король» (2010).
Рэйф Файнс
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II» (2011) и «Отель Гранд Будапешт» (2014).
Билл Найи
«Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I» (2010) и «Реальная любовь» (2003).
Робби Колтрейн
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Ван Хельсинг» (2004).
Хелена Бонем Картер
«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007) и «Планета Обезьян» (2001).
Дэниел Рэдклифф
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Странный Эл Янкович» (2022).
Джемма Джонс
«Гарри Поттер и тайная комната» (2002) и «Бриджит Джонс: Грани разумного» (2004).
Джим Бродбент
«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009) и Удивительное путешествие доктора Дулиттла" (2020).
Джон Клиз
«Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Желтая борода» (1983).
Ширли Хендерсон
Из последнего снялась в «Отделе Q». Хорошая актриса, я её по голосу сразу узнаю.
«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002) и «Мария Антуанетта» (2009).
И хоть учеба в Хогвартсе уже позади, настоящее волшебство осталось, ведь дело не в волшебной палочке, а в таланте, которого у актеров из любимой вселенной не занимать.
А вы ведь тоже заметили нелогичные моменты фильмах про Поттера? Давайте сверимся!