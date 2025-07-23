если б она была злодейкой, то не было бы вообще смысла в этой истории и сестринской люьви.
10 неожиданных фактов о съемках мультфильмов, которые мы уже знаем наизусть
Ох, и непроста работа аниматора или актера озвучки! Приходится то плавать с аквалангом, то фотографировать испорченные яблоки, то по несколько раз переделывать свою работу. Откуда мы это взяли? Мы просто поставили себе цель выяснить, как создавались наши любимые мультики. Да вы сами посмотрите, что скрывается за этими яркими картинками.
У «Белоснежки» оказалась весьма драматичная история
В Голливуде открыто насмехались над намерением Уолта Диснея создать дорогостоящий 80-минутный мультфильм про гномов. Но тот упорно шел к цели, вкинул в проект все свои сбережения, заложил собственный дом, а когда и эти деньги закончились, убедил банкиров дать ему дополнительный кредит.
Другая история связана с Адрианой Каселотти, которая озвучила Белоснежку. Ее имя не было указано в титрах, и после работы над мультфильмом карьера актрисы резко пошла на спад. Однажды у Диснея попросили разрешения пригласить Каселотти в радиошоу, а тот ответил: «Извините, но этот голос нигде нельзя использовать. Я не хочу разрушить образ Белоснежки».
Во время съемок «Шрека» аниматоры принимали ванны из грязи
Работа над проектом велась много лет. На одну только анимацию «Шрека» ушло четыре года. Его создатели реально старались довести свою работу до совершенства. Дошло до того, что группа аниматоров приняла настоящий грязевой душ, для того чтобы лучше изучить движение вязкой массы по телу. В результате получилась сцена, в которой Шрек проводит банные процедуры посреди своего любимого болота.
Робин Уильямс обиделся на Disney после озвучки Джинна
Компания Disney использовала голос Джинна в рекламе и демонстрировала его изображение в точках по продаже фастфуда. Вот только озвучивший этого персонажа Робин Уильямс не получил ни цента от этих дополнительных доходов и серьезно обиделся. В итоге на студии публично извинились за недоразумение и подарили актеру картину Пабло Пикассо стоимостью более 1 миллиона долларов.
Эльза из «Холодного сердца» изначально была злодейкой
На студии Disney еще в 1930-х годах задумывались об экранизации сказки «Снежная королева». Сначала ее главная героиня Эльза была злодейкой с короткими колючими голубыми волосами. Ее сделали милашкой-блондинкой уже в процессе съемок, когда решили, что песня «Let It Go» не подходит отрицательному персонажу.
«Моану» снимали на складе
В финальной версии от руки нарисованы только татуировки Мауи. Все остальные кадры в мультфильме — это компьютерная анимация с захватом движений. Съемки проходили в огромном складском помещении в Северном Голливуде. В этом отношении «Моана» разделила судьбу диснеевской «Русалочки», производство которой проходило в 1989 году на складе в небольшом калифорнийском городке Глендейле.
«Король Лев» считался второстепенным проектом
Создание «Короля Льва» совпало с работой над «Покахонтас». Большинство аниматоров студии Disney считали, что история об отважной девушке окажется более успешной и не уделяли внимание проекту о животных. Один из работников студии даже сказал: «Даже не знаю, кто захочет это смотреть». Как показали дальнейшие события, все критики мультфильма серьезно ошиблись в своих прогнозах.
Мультфильм «Уоллес и Громит» помог возродиться почти разорившейся сыроварне
Громмит просто обожает сыр «Wensleydale». Аниматоры выбрали эту марку просто потому, что им понравилось ее название. Позже оказалось, что этот сыр почти вышел из производства, но после успеха мультфильма его продажи выросли в разы. Вот так совершенно случайным образом мультипликаторы спасли от разорения сыроварню, работавшую по старинным рецептам.
Аниматоры «В поисках Немо» должны были учиться дайвингу
Когда режиссер студии Pixar Эндрю Стэнтон в детстве ходил к стоматологу, он рассматривал аквариум в клинике и думал, что его обитатели наверняка хотят домой — в океан. Вполне возможно, что эта анимационная лента как раз родилась из его детской фантазии.
Чтобы движения персонажей были правдоподобными, аниматоры прошли экспресс-курс по биологии рыб и океанографии. А еще они занимались дайвингом на Гавайях и слушали лекции ихтиолога.
«Зверополис» мог быть совсем другим
Изначально его создатели рассматривали шесть сюжетов, из которых только три были связаны с персонажами-животными. Только представьте, что вместо привычного «Зверополиса» мы бы увидели адаптацию «Трех мушкетеров» или историю о космическом мопсе-охотнике.
Даже после утверждения сюжета в центре внимания оказался лис Ник Уайлд, а зайка Джуди Хоппс была у него на подхвате. Но позже на студии поняли, что мультфильм можно сделать интереснее, если сосредоточиться в основном на истории Джуди.
«Рататуй» помогал снимать настоящий шеф-повар
Создавать реалистичные изображения еды аниматорам помогал менеджер отдела декораций и макетов Майкл Уорч. Он оказался профессиональным шеф-поваром, который окончил кулинарную академию до работы в Pixar. Майкл лично готовил необходимые для съемок блюда.
Кстати, помните компостную кучу, в которой копошатся крысы в начале мультфильма? Чтобы нарисовать ее, художники заранее сфотографировали 15 различных видов продуктов в процессе гниения.
Ого! Вот это подробности. Теперь нас снова тянет пересмотреть эти мультфильмы. И знаете, вряд ли мы сможет не захихикать во время сцены, где Шрек принимает грязевой душ. Ведь сейчас мы знаем, что перед этим то же самое сделали искренне увлеченные своим делом художники-аниматоры.
Сменим тему и почитаем другие статьи? Как насчет подборки фотографий от людей, которые с возрастом так изменились, что даже мама с папой в шоке?
Комментарии
Так получилось, что мы с дочкой первый раз посмотрели Шрека в озвучке Гоблина (знакомые дали диск). И в другом варианте он просто не заходит)
А Рататуй мы смотрели в кино, озвучка была нна иврите с уморительным французским акцентом. Потом пробовала смотреть с русским дубляжем - уже не то 😉