10 неожиданных фактов о съемках мультфильмов, которые мы уже знаем наизусть

В Голливуде открыто насмехались над намерением Уолта Диснея создать дорогостоящий 80-минутный мультфильм про гномов. Но тот упорно шел к цели, вкинул в проект все свои сбережения, заложил собственный дом, а когда и эти деньги закончились, убедил банкиров дать ему дополнительный кредит.

Другая история связана с Адрианой Каселотти, которая озвучила Белоснежку. Ее имя не было указано в титрах, и после работы над мультфильмом карьера актрисы резко пошла на спад. Однажды у Диснея попросили разрешения пригласить Каселотти в радиошоу, а тот ответил: «Извините, но этот голос нигде нельзя использовать. Я не хочу разрушить образ Белоснежки».