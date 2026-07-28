17 теплых историй и фото о ремонте старых домов, стены которых пропитаны уютом

Каждый дом когда-то был свежей постройкой, которую кто-то обустраивал, наполнял уютом и вкладывал частичку своей души. И что может быть более захватывающе, чем во время ремонта случайно обнаружить трогательное напоминание, оставшееся от предыдущих жильцов? Разве что возможность самому сотворить новое место, которое станет самым родным и теплым на всем свете.

Купила квартиру в 2019 году. Бывшие хозяева сдавали ее китайцам. Мы начали делать там ремонт. Снимали кухонные шкафы, которые так сильно прилипли к фартуку, что кое-как отодрали. Плитка тоже оторвалась от стены, и из под нее что-то выпало. Я посмотрела и глазам не поверила — там лежали деньги, кругленькая такая сумма в юанях. dossa_nova

Моим родителям по 65 лет. Недавно я начала наводить порядок в их доме: сделала небольшой косметический ремонт, провела в дом душ и туалет, обновила пространство. Старый сервант отдала бесплатно — он уже свое отслужил. Начала разбирать двор, а там куча досок, железок, каких-то вещей «на всякий случай». Хотела избавиться от всего лишнего, но столкнулась с тем, что для родителей это не просто вещи, для них это «нужно», «пригодится», «жалко выбрасывать». Собрала весь металл, отдала в пункт приема — получилось 20 тысяч. Папе сказала, что вышло 50, чтобы его не расстраивать. Маме сказала правду, а она наоборот расстроилась, что «дешево отдала». bonibon911

«У нас часто бывают сильные ураганы. В прошлый раз шел град размером с бейсбольный мяч, а еще молния ударила в дом. Мы решили оборудовать наш унылый подвал в комнату в стиле 70-х, чтобы пережидать бури»

Купили с мужем старый дом, в котором много лет жил одинокий дед. Там был скрипучий деревянный пол, который мы решили убрать. Под одной из половиц в спальне был спрятан небольшой мешочек из ткани с завязками. Когда мы его открыли, удивлению не было предела, там лежали золотые украшения и пожелтевшие открытки 60-х годов. Из надписей на открытках мы поняли, что некий Николай присылал эти украшения своей возлюбленной Люсе, которая, судя по всему ему не отвечала. Совесть не позволила оставить это все себе и мы позвонили хозяевам дома. Те очень недоумевали, потому что не знали никакого Николая, а вот их бабушку действительно звали Люся. Видимо, у нее в молодости был ухажер, о котором она умолчала. Впрочем, находке под полом бывшие хозяева очень обрадовались. ADME

Когда-то начинал делать ремонт в хрущевке. Между комнатами была перегородка из гипсоблоков. Сбили штукатурку, а под ней на блоках нацарапано имя ВАЛЬКА, буквы высотой где-то 50 см. Кстати, меня зовут Валентин. svlks Jelena только что Вот так Валентин понял, что квартира его ждала.🫢 Ответить

«Обнаружили это за гипсокартоном, когда делали ремонт в доме моего брата»

Мы как-то делали ремонт в доме одного известного писателя, которого уже нет на свете. Дом нужно было подготовить для последующей продажи. Так вот, когда мы ремонтировали ванную комнату, мы разбирали стену и нашли там фотографию сантехники, с пометками о том, как получить доступ к подводкам в случае ремонта. Эти пометки были напечатаны на печатной машинке. © theoptionexplicit / Reddit

Мы с родителями купили дачу и решили сделать в ней капитальный ремонт со снятием полов и обивки стен. И вот мы все подготавливали и подготавливали дом к ремонту, снимая старые покрытия и вынося старые перегородки. И я однажды сказала папе: «Да сколько ж можно? Когда уже мы начнем ремонт делать? Все только подготавливаемся. На что он мне ответил: «А ты знаешь, что этап подготовки обычно занимает гораздо больше времени и сил, чем сам процесс ремонта? И это самый важный этап — этап подготовки к чему бы то ни было». Эти слова так запали мне в сердце, что я думаю о них всегда, когда хочу получить то, чего желаю. Ведь любой семечке сначала нужно дозреть, прежде, чем дать ростки. asya_cherkasova

«Во время ремонта в ванной нашла в стене этот шкафчик с конвертом. Автор написал, что делал ремонт в этой ванной в августе 1987 года. А еще он сказал, что этот дом счастливый и пожелал удачи»

Я обнаружила в подвале небольшой шкафчик, в котором была спрятана деревянная коробка, наполненная иностранными монетами. Самых разных форм, размеров и цветов. Некоторые из них были такими старыми, что стали почти гладкими, а надписи уже невозможно было прочитать. Я стала искать информацию о них в интернете, и, судя по всему, в этой коробке хранились монеты со всех континентов. Кто-то побывал в Африке, Европе, во всех частях Азии... Это было очень давно, но я почти уверена, что некоторые из них датируются 1900 годом или даже более ранним. Мне очень нравилось рассматривать изображения отчеканенных животных и пейзажей. А больше всего запомнилась очень старая, большая, тяжелая монета, похожая на греческую. На ней был изображен мифический герой с трезубцем. © manlikerealities / Reddit

В далеком 2011 году мы с мужем ввязались в авантюру — купили старый дом. Ремонт решили делать вдвоем, под девизом: «Слабоумие и отвага». Опыт в ремонте — покраска лавочек на школьном субботнике. Демонтировали все, в том числе несколько лишних на наш взгляд стен. Пару стен возвели в других местах. Окна заказали новые, а на установщиков денег уже не хватило. Друг мужа помогать отказался: «Я этим никогда не занимался, я не умею». Спасибо нашему неведению, что установка десяти больших окон — это, мягко говоря, непросто. И вот, с помощью роликов из интернета, через пару дней наш дом уже подмигивал новенькими стеклопакетами. И это было только начало ремонтной эпопеи... К чему я все это? Мы не развелись в процессе ремонта, дом потом удачно продали (по ряду причин) и даже подумываем снова ввязаться в такую же авантюру. mama_zolushka_ya

«Мы обнаружили этот старый линолеум под ковром и поверх оригинальных широких досок. Планируем его сохранить, потому что он слишком хорош, чтобы его снимать!»

Когда мы ремонтировали семейный коттедж, то обнаружили разные суммы денег в самых неожиданных местах. Например, приклеенные скотчем снизу ящиков или на стропилах. Выяснилось, что моя прабабушка прятала деньги «на всякий пожарный случай» по ​​всему дому. Одну из этих старинных купюр мы даже оформили в рамочку и повесили на стену. © Reddit

Несколько лет назад мои бабушка и дедушка затеяли ремонт в гостиной. Это стало нашим семейным проектом, потому что все родственники приходили и помогали им. Этот дом — наше родовое гнездо, и все дети, рождавшиеся в нашей семье, в свое время там или. И вот, во время ремонта мы нашли старую литую машинку. Выяснилось, что она принадлежала моему дяде, который потерял ее, когда был маленьким. Машинка все это время пролежала под половицей. © a_lonely_trash_bag / Reddit

«Наш дом 1940 года. Мы нашли этот кусок обоев за кухонным шкафом. Интересно, в каком десятилетии их выпустили? Мы знаем только, что последний ремонт тут был в 70-х и всю эту красоту тогда просто закрасили»

Когда я штукатурил снаружи наш столетний дом, то обнаружил кукурузный початок, застрявший в круглом отверстии. По идее там должна была проходить газовая труба, но ее там не было, и кто-то решил заткнуть дырку початком. Что интересно, изнутри дома эта дырка была заделана безупречно. © Reddit