17 теплых историй и фото о ремонте старых домов, стены которых пропитаны уютом
Истории
28.07.2026
Каждый дом когда-то был свежей постройкой, которую кто-то обустраивал, наполнял уютом и вкладывал частичку своей души. И что может быть более захватывающе, чем во время ремонта случайно обнаружить трогательное напоминание, оставшееся от предыдущих жильцов? Разве что возможность самому сотворить новое место, которое станет самым родным и теплым на всем свете.
- Купила квартиру в 2019 году. Бывшие хозяева сдавали ее китайцам. Мы начали делать там ремонт. Снимали кухонные шкафы, которые так сильно прилипли к фартуку, что кое-как отодрали. Плитка тоже оторвалась от стены, и из под нее что-то выпало. Я посмотрела и глазам не поверила — там лежали деньги, кругленькая такая сумма в юанях.
dossa_nova
- Моим родителям по 65 лет. Недавно я начала наводить порядок в их доме: сделала небольшой косметический ремонт, провела в дом душ и туалет, обновила пространство. Старый сервант отдала бесплатно — он уже свое отслужил. Начала разбирать двор, а там куча досок, железок, каких-то вещей «на всякий случай». Хотела избавиться от всего лишнего, но столкнулась с тем, что для родителей это не просто вещи, для них это «нужно», «пригодится», «жалко выбрасывать». Собрала весь металл, отдала в пункт приема — получилось 20 тысяч. Папе сказала, что вышло 50, чтобы его не расстраивать. Маме сказала правду, а она наоборот расстроилась, что «дешево отдала».
bonibon911
«У нас часто бывают сильные ураганы. В прошлый раз шел град размером с бейсбольный мяч, а еще молния ударила в дом. Мы решили оборудовать наш унылый подвал в комнату в стиле 70-х, чтобы пережидать бури»
- Купили с мужем старый дом, в котором много лет жил одинокий дед. Там был скрипучий деревянный пол, который мы решили убрать. Под одной из половиц в спальне был спрятан небольшой мешочек из ткани с завязками. Когда мы его открыли, удивлению не было предела, там лежали золотые украшения и пожелтевшие открытки 60-х годов. Из надписей на открытках мы поняли, что некий Николай присылал эти украшения своей возлюбленной Люсе, которая, судя по всему ему не отвечала. Совесть не позволила оставить это все себе и мы позвонили хозяевам дома. Те очень недоумевали, потому что не знали никакого Николая, а вот их бабушку действительно звали Люся. Видимо, у нее в молодости был ухажер, о котором она умолчала. Впрочем, находке под полом бывшие хозяева очень обрадовались.
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- Когда-то начинал делать ремонт в хрущевке. Между комнатами была перегородка из гипсоблоков. Сбили штукатурку, а под ней на блоках нацарапано имя ВАЛЬКА, буквы высотой где-то 50 см. Кстати, меня зовут Валентин.
svlks
«Обнаружили это за гипсокартоном, когда делали ремонт в доме моего брата»
- Мы как-то делали ремонт в доме одного известного писателя, которого уже нет на свете. Дом нужно было подготовить для последующей продажи. Так вот, когда мы ремонтировали ванную комнату, мы разбирали стену и нашли там фотографию сантехники, с пометками о том, как получить доступ к подводкам в случае ремонта. Эти пометки были напечатаны на печатной машинке.
- Мы с родителями купили дачу и решили сделать в ней капитальный ремонт со снятием полов и обивки стен. И вот мы все подготавливали и подготавливали дом к ремонту, снимая старые покрытия и вынося старые перегородки. И я однажды сказала папе: «Да сколько ж можно? Когда уже мы начнем ремонт делать? Все только подготавливаемся. На что он мне ответил: «А ты знаешь, что этап подготовки обычно занимает гораздо больше времени и сил, чем сам процесс ремонта? И это самый важный этап — этап подготовки к чему бы то ни было». Эти слова так запали мне в сердце, что я думаю о них всегда, когда хочу получить то, чего желаю. Ведь любой семечке сначала нужно дозреть, прежде, чем дать ростки.
asya_cherkasova
«Во время ремонта в ванной нашла в стене этот шкафчик с конвертом. Автор написал, что делал ремонт в этой ванной в августе 1987 года. А еще он сказал, что этот дом счастливый и пожелал удачи»
- Я обнаружила в подвале небольшой шкафчик, в котором была спрятана деревянная коробка, наполненная иностранными монетами. Самых разных форм, размеров и цветов. Некоторые из них были такими старыми, что стали почти гладкими, а надписи уже невозможно было прочитать. Я стала искать информацию о них в интернете, и, судя по всему, в этой коробке хранились монеты со всех континентов. Кто-то побывал в Африке, Европе, во всех частях Азии... Это было очень давно, но я почти уверена, что некоторые из них датируются 1900 годом или даже более ранним. Мне очень нравилось рассматривать изображения отчеканенных животных и пейзажей. А больше всего запомнилась очень старая, большая, тяжелая монета, похожая на греческую. На ней был изображен мифический герой с трезубцем.
- В далеком 2011 году мы с мужем ввязались в авантюру — купили старый дом. Ремонт решили делать вдвоем, под девизом: «Слабоумие и отвага». Опыт в ремонте — покраска лавочек на школьном субботнике. Демонтировали все, в том числе несколько лишних на наш взгляд стен. Пару стен возвели в других местах. Окна заказали новые, а на установщиков денег уже не хватило. Друг мужа помогать отказался: «Я этим никогда не занимался, я не умею». Спасибо нашему неведению, что установка десяти больших окон — это, мягко говоря, непросто. И вот, с помощью роликов из интернета, через пару дней наш дом уже подмигивал новенькими стеклопакетами. И это было только начало ремонтной эпопеи... К чему я все это? Мы не развелись в процессе ремонта, дом потом удачно продали (по ряду причин) и даже подумываем снова ввязаться в такую же авантюру.
mama_zolushka_ya
«Мы обнаружили этот старый линолеум под ковром и поверх оригинальных широких досок. Планируем его сохранить, потому что он слишком хорош, чтобы его снимать!»
- Когда мы ремонтировали семейный коттедж, то обнаружили разные суммы денег в самых неожиданных местах. Например, приклеенные скотчем снизу ящиков или на стропилах. Выяснилось, что моя прабабушка прятала деньги «на всякий пожарный случай» по всему дому. Одну из этих старинных купюр мы даже оформили в рамочку и повесили на стену.
- Несколько лет назад мои бабушка и дедушка затеяли ремонт в гостиной. Это стало нашим семейным проектом, потому что все родственники приходили и помогали им. Этот дом — наше родовое гнездо, и все дети, рождавшиеся в нашей семье, в свое время там или. И вот, во время ремонта мы нашли старую литую машинку. Выяснилось, что она принадлежала моему дяде, который потерял ее, когда был маленьким. Машинка все это время пролежала под половицей.
«Наш дом 1940 года. Мы нашли этот кусок обоев за кухонным шкафом. Интересно, в каком десятилетии их выпустили? Мы знаем только, что последний ремонт тут был в 70-х и всю эту красоту тогда просто закрасили»
- Когда я штукатурил снаружи наш столетний дом, то обнаружил кукурузный початок, застрявший в круглом отверстии. По идее там должна была проходить газовая труба, но ее там не было, и кто-то решил заткнуть дырку початком. Что интересно, изнутри дома эта дырка была заделана безупречно.
- В одной из спален, под полкой я нашла надпись, сделанную детской рукой. Судя по почерку, автор только-только научился писать. Он написал, что эта комната особенная и она будет плакать, когда ему придется отсюда уехать. Он попросил следующего ребенка, который будет тут жить, почаще играть в этой комнате, чтобы она не грустила.
А вот еще несколько похожих подборок, которые скрасят даже самый хмурый день:
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