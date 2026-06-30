18 теплых историй и фото о ремонте домов, стены которых хранят самые уютные моменты

Обустройство своего уютного гнездышка может принести не только приятную суету, но и порадовать приятными сюрпризами. Что может быть интереснее, чем найти во время ремонтных работ какую-то вещицу, которая может вызвать теплую ностальгию или даже порадовать новых владельцев ценной выгодой?

В 2020 мы купили старый дом 40-х годов постройки. Во дворе был погреб из красного кирпича в плохом состоянии. Когда его разбирали, нашли один кирпич с нацарапанным именем «Нина», а под кирпичом лежало простенькое колечко с маленьким цветочком. Я рассказала о колечке и показала его пожилой соседке, которая с молодости жила в доме напротив. Она поведала, что много лет назад хозяйкой нашего дома была ее подруга Нина. Моя соседка ей позвонила и сообщила о найденном привете из прошлого. Нина помнила, как в первые годы своего брака они с мужем вдвоем строили погреб и ей захотелось что-то положить «на память». У нее ничего особенного не было, только это подаренное мужем кольцо. zhuka_zhuk

«Ремонтирую дом, который достался мне от отца. Вот одно из моих „До и после“»

Начал делать ремонт. Под старыми обоями нашел надпись карандашом: «Если ты это читаешь, значит ремонт начался» А еще ниже было написано: «И да, не открывай стену возле кухни». Любопытство победило, расковырял я эту стену, а там была стеклянная банка с запиской: «Я знал, что ты все равно откроешь». Мне это так понравилось, что я тоже решил оставить пасхалку для будущих жителей квартиры. Я спрячу небольшую сумму в водопроводный стояк, под самый потолок, и рядом будет записка: «Держи, друг, это тебе! Я знаю, что ремонт это тяжело и дорого». l0vec_solnca

«Купили с женой дом 1915 года постройки. Решили снять навесной потолок, и увидели под ним этот красивый карниз и декоративный медальон. Теперь думаем, как бы сохранить все это»

В 2005 мы с мужем купили 99-летний дом, не ремонтировавшийся лет 30. В нем сохранились оригинальные двери и молдинги. Под лестницей был чулан с дверью с круглой ручкой. Когда мы сняли с нее краску, то обнаружили изумительную хрустальную ручку и старинный замок, который закрывался на ключ. Каково же было наше изумление, когда мы нашли его за плинтусом в ванной! Замок щелкнул и идеально заработал — это было настоящее маленькое чудо it_is_lygina

«40 лет назад предыдущие владельцы дома закрыли весь пол ковролином. А под ним все это время прекрасно хранилось роскошное дубовое покрытие»

Мы во время ремонта шпатлевали стены и у нас на серых стенах белые разводы. Ходили потом всей семьей в этих пятнах, как в облаках, обводили разные фигурки карандашом, рисовали и подписи придумывали. Дочка еще маленькая была. Вот будет будущим владельцам прикольно найти при ремонте портреты наших хомяков, сюжет про кота в палатке и наши автопортреты. regina.krikunova

«Мы купили старый дом, внесенный в список исторических мест, даже не подумав сколько сил уйдет на его восстановление. Очень хочется узнать, к какому стилю относятся декоративные элементы, которые мы нашли»

Решили купить дачу. Посмотрели три варианта, но все не то. Тут звонит незнакомый дед и говорит, мол, слышал вы дачу ищите, приезжайте мою посмотреть. Только мы вошли в калитку, муж такой: «Эту берем, точно!» Дед улыбается, я ничего не понимаю, а потом вижу в конце участка небольшой, но такой красивый домик, как из сказки! Полностью деревянный, с резными ставнями и дверью, которые выкрашены голубой краской. А рядом с домиком колодец из бревен, с подвешенным ведерком. Домик нуждался в ремонте, но мы договорились по максимуму сохранить его первоначальный вид. Муж пригласил столяра, который помогал восстановить резные детали, я бегала по магазинам, подбирая такую же голубую краску. Работы предстоит уйма, но этот домик того стоит. ADME

«Мы думаем, что эту плитку выложили году этак в 1921. Все, что нужно теперь — это как следует ее начистить»

Бабушка как-то жаловалась, что крысы унесли ее вставную челюсть. Мы смеялись, говорили: «Ба, ну ты чего говоришь-то, прям уж крысы взяли и стянули твою челюсть». «Да! Утащили!!!», — отвечала она. Прошло несколько лет, бабушки уже нет с нами... Мы начали делать ремонт в доме... И вот, разобрав одну из стен, мы увидели ее вставные зубки и поняли, что бабуля не выдумывала. ww.annet

«Во время ремонта кухни в доме 1906 года постройки, я нашла три слоя обоев. Кто-нибудь знает, как их датировать? Меня очень интригует возраст самого нижнего слоя»

Мы с подругой сами сделали ремонт на кухне. Вышло настолько круто, что когда мы похвастались нашей работой в соцсети, то люди в комментариях стали писать, что это нейронка сгенерировала. Ребят, я выросла в месте, где, когда отчим захотел лаваш, он взял и вырыл тандыр. Перестаньте жить в мире ИИ, просто поживите пару лет в деревне. orlova_na_kuhne

«В моем доме, построенном в 1888 году, есть люстра, которая работала на масляных лампах. Я переделал ее в электрическую. Все пошло не так, как планировалось, но мне нравится, как все получилось»

Мы отлично дружим с бывшей женой. Однажды я пришел к ней починить дверцу шкафа. В итоге увидел под ноль снесенную квартиру, где буквально проводка свисала от потолка к полу. В итоге отстроил все заново от штукатурки, до электрики с сантехникой... Ну, она и вышла за меня, снова. stanley_and_kate

«Наш дом был построен в 30-х годах прошлого века. Мне очень нравится эта оригинальная плитка, которой выложен камин. Она такая причудливая!»

Однажды мы нашли календарь начала 1800-х годов и тайник с маленькими золотыми и серебряными слитками, по несколько унций каждый. Родители были в восторге, так как это покрыло весь бюджет ремонта, который мы делали. Но это было не самое интересное. Примечательно, что рядом с ними лежала маленькая старая тряпичная кукла, которая, судя по всему, пролежала в этом подвале порядка 100 лет. © JamiesLocks / Reddit