У меня одной из самых ярких воспоминаний детства – как я с мамой поругалась, мне лет 6 было, и убежала, сидела в недостроенной заброшке и видела, как мама бегает по улице и зовёт меня. Но выйти к ней я боялась, потому что знала, что получу. До вечера просидела, пока папа не вернулся с работы. К нему я вышла, а он матери сказал, чтобы меня не трогала.
16 теплых историй о том, что самые яркие приключения случаются летом
В детстве в лето на каникулах умещалась целая жизнь: можно было уйти с рассветом и вернуться на закате с ободранными коленками. А потом душевно отдыхать у окна с кружкой теплого какао и бабушкиными пирожками, слушая ее доброе ворчание за перестуком спиц... Так здорово, когда отголоски этих дней находят себе место и в нашей взрослой, серьезной жизни, где лето протекает в стенах офисов за вычетом пары недель отпуска. И нет ничего важнее, чем научиться подмечать эти простые маленькие радости и смешинки — ведь из них по-настоящему и состоит жизнь.
- Есть у меня деревенская история. Мне было 5, меня потеряли — точнее, все так думали. Часа три искали всей деревней. Им повезло — нашлась сама. Пока они все меня искали, я устроила себе тихий час в будке у Тузика. Он, как заправский деревенский пес, меня снаружи охранял и никому не признался, что я там.
- Пришла я к тете пользоваться душем, потому что в нашем районе отключили горячую воду, а у них — нет. А накануне пообещала двоюродной сестре, что отдам ей летнее платье. Пришла я с платьем, а все на даче, кроме дяди. Уходя, я объяснила дяде про платье. Назавтра возвращается тетя, а тут девичье платье. Она к дяде: «Это что еще такое?!» А он вообще напрочь забыл. А потом вспомнил, но частично. Говорит: «Племянница твоя мыться приходила, а платье... забыла!» Я даже заподозрить не могла, что такую простую вещь можно забыть или перепутать. И кстати, дядя — профессор математики в университете, представьте себе.
- Как-то раз, возвращаясь с речки, мы с другом шли мимо дачных участков. Проходя мимо одного из них, мы услышали, как три раза подряд звонко чихнула какая-то девушка из-за забора. Дружище мой, парень общительный, сразу крикнул: «Будьте здоровы!» Оттуда раздался нежный женский голосок: «Ой, спасибки». Все, диалог завязался: «Что же вы летом простывшая?» Она почти успела ответить: «Не простывшая, просто в нос что-то...», как оттуда же, из-за забора, прорычал мужской бас: «Это кто там такой коммуникабельный?» Дружбан мой струхнул и вымолвил: «Ой, извините». Я похлопал его по плечу и сказал: «Сегодня не твой день».
У мужика из-за забора комплексы так и прут. Обычная вежливость вызвала у него приступ агрессии. Бедная девушка, представляю, как он дома её контролирует и телефон проверяет. Бежать ей надо от этого Отелло дачного
«Когда живешь в Мурманске»
Ну правильно, там лето случается на три дня и то - всегдаааааа на буднях)) а в выходные холодина и дожди
- В кои-то веки вырвались с женой в центр города. Прошлись вдоль речушки, по набережной, наблюдая за утками. Хорошо! Зашли в парк культуры и отдыха и увидали там цепочные карусели.
Молодость заиграла, и решили мы на них прокатиться. Только уселись, работник зацепил нас страховкой, и мы медленно поехали. И в тот же миг из серых туч хлынул дождь.
Карусели развили свою крейсерскую скорость, при которой капли дождя, и так не маленькие, попадая по голове, производили эффект крупного града. Одежда промокла моментально.
Женщина-оператор из будки стала нам кричать: «Давайте я остановлю, потом докатаетесь!»
А нам так хорошо! Мы нарезаем очередной круг под непрерывным ливнем. Как в детстве, когда дождь всегда был теплым! Все посетители парка забились кто куда: под козырьки вагончиков-закусочных, деревья, зонты. Только мы, глупо улыбаясь этому приключению, докатали свой положенный интервал времени и спустились с небес на землю, как дождь тут же закончился! Женщина-оператор со смехом сказала, что нам повезло, и мы, мокрые и довольные, пошли на выход мимо сухих людей и мокрых лавочек. Настроение было хорошее, а одежда через пятнадцать минут высохла. Всем хорошего лета!
- Мое деревенское детство. Яблоки не любила никогда, но лопала горох тоннами, молодой чеснок и лук, какие-то неизвестные мне растения... Помню «суп» из детской посуды: вода из колонки, перья чеснока, порванные руками на кусочки, и молодая кислая черная смородина. Всех детей из нашего околотка кормила, всем нравилось. А взрослые не оценили. Но, надо отдать им должное, похвалили за творческий подход. Спасибо им, что не отбили интерес к кулинарии, до сих пор люблю импровизировать
«Выскочка»
- Я как-то хотела с лестницы чердака спуститься на санках. Благо, в последний момент бабушка увидела. Помню, как она бежала по огороду и орала. А я очень смеялась, когда через много лет узнала, что папа хотел спуститься с этого же чердака с парашютом.
- Гуляя по прекрасному, но холмистому Белграду, я натерла мозоль. Зашла в аптеку и спросила не пластыри, а стик от мозолей, чем озадачила девушку. В попытке объяснить на сербском, в чем проблема, я вбила слово «мозоль» в переводчик и показала ей. Видели бы вы ее озадаченное лицо! И немудрено, ведь переводчик выдал в ответ «кукуруз». Если что, мозоль на сербском будет «жуль». Вдруг кому-то пригодится.
Когда мозоль уже есть, стик бесполезен, а пластырь временно закроет натертое место)
«Лето Ася одобряет!»
- Позавчера была жара. Да что жара — пекло! Сестра работает в Москве. На работе у них два кондиционера. Гоняли их на полную катушку. А в перерыв пошла она в небольшой магазинчик рядом. А в магазинчике кондиционер, видимо, сломался. После пекла на улице заходишь в еще более невыносимую духоту.
Продавщица, видимо, уже спеклась. Стала высчитывать на калькуляторе, сколько будет умножить на два. Сестра расплатилась и пошла к выходу. У самой двери она поглядела на свои руки и обнаружила, что держит калькулятор.
Оглянулась. Продавщица аккуратно клала ее покупки на место, где раньше лежал калькулятор... Жара!
- Два года назад. Сыну было 3 года, мы собрались в зоопарк. Поехали на автобусе — у зоопарка фиг припаркуешься. На улице жарища. На автобусе проехали, вышли, осталось пройти метров 300, и тут накатила сильнейшая гроза и ливень.
Очень теплый ливень, сын раньше такой не видел. Зашли обратно на остановку, тут какие-то бабушки охают, жена тоже расстроилась — в зоопарк не попадем. Сын стоит, с любопытством смотрит на потоки с неба и реки на асфальте. Смотрю — явно хочет под дождь, любопытно. Дождь теплый, асфальт горячий — пошли!
Ну и вышли с ним под дождь и давай по лужам прыгать, держась за руки. Он хохочет, я тоже. Мокрые насквозь, с остановки жена возмущается, бабки какие-то охают. А в проезжающих машинах лица разные: недоумение, зависть, улыбки. Знаете, я снова почувствовал то самое, из детства. Было круто.
«SPA по-челябински»
- Папа мой был заядлый рыбак, и меня с детства к рыбалке приучил. Жил у нас в деревне матерый рыжий кот Яша. Он тоже любил рыбалку, ибо она источник рыбы. Как он уложил эту причинно-следственную связь в свою голову — мне неведомо. Но факт остается фактом: как к вечеру суета в доме по сборам на утреннюю рыбалку, так кот на ночь не уходил в загул, а караулил нас. Утречком вслед за нами топал на реку и садился на свою персональную лавочку на носу лодки.
Рыбачили мы на середине реки на границе песчаной косы и глубокой ямы. Ну то есть, кот добровольно садился в лодку и плыл на середину реки. И ждал. Естественно, первые рыбехи, если не сильно крупные, шли ему. Он их стремительно лопал с диким рыком на той же лавочке. Потом случалось то, что в детстве мне казалось логичным. Яков наедался, его переставало интересовать наше времяпрепровождение, и он прыгал в воду и плыл к берегу. Кот. Сам. Прыгал в речку. Потому что наелся. Точка. И это повторялось каждое лето.
- Детство, я — пацан пяти лет, иду рядом с мамой. Солнечный яркий день, лето, жизнь! И лужа, каким-то чудом оставшаяся под этим пеклом. Большая грязная лужа. Старательно обхожу по кругу, следуя за мамой. Я только одной ножкой чуть глубину померю, мама все равно впереди идет. Шаг — и бултых с головой! Оказывается, это был раскоп по нейтрализации прорыва трубы. Мама выловила, за голову схватилась, вся в слезах. Я грязный по уши, но мне до того радостно! Толком не помню, как это было, больше по маминому рассказу. Но вот это ощущение какого-то дикого счастья помню!
Тут к маме больше вопросов... а то пацан мог так глубину померить, что и не вынырнул бы ☹️
- В те времена, когда я был совсем юн, старший товарищ решил нашу мелкую компанию разыграть старым приколом: «А вы знаете, что стакан комаров покупают за нереальные деньги?» Обман был разоблачен почти мгновенно, но возник другой вопрос: «А насколько это реально?»
И вот вся ватага гремлинов 7-9 лет устремилась по кустам и зарослям травы. Благо, их в окрестностях хватало, а наличие там полчищ лютых комаров мог подтвердить любой из нас.
И комары мощно атаковали смелых экспериментаторов... Но только в первый раз. Во второй их становилось меньше примерно вполовину. К четвертому заходу найти хоть одного комара было проблемой. Для любопытствующих: мы за неделю насобирали половину граненого стакана. Потом нам это окончательно надоело.
«Клубника — дикая, но очень симпатичная!»
- Муж на годовщину сделал сюрприз: «Купил нам путевку, собирай чемоданы!» Обрадовалась очень, ведь мы уже два года без отпуска! Накупила купальников, собрались, прыгаем в такси, а оно едет почему-то не в аэропорт, а на вокзал! Я к мужу, а он такой: «Ну да, родная, едем в область — в санаторий с грязевыми ваннами! Ты же сама хотела спокойно отдохнуть, чтобы никто не трогал. А что может быть спокойнее санатория?» Я чуть из машины не выскочила, но муж уговорил хотя бы доехать и посмотреть, что там как. Слушайте, это был лучший отдых! Мы там с массажами и ваннами так отдохнули чудесно! Я спала там как младенец. Мужу в итоге «спасибо» сказала.
- Прибегаю я малая с улицы домой — лето, жара. Я быстро на кухню, смотрю — в кастрюле компот. Я давай его пить жадно... Вкуснотища! Захожу в комнату, говорю: «Мама, спасибо за компот! Такой вкусный». А она такая: «В смысле? Какой компот? Я там только клубнику мыла». В общем, мама просто воду из-под клубники не вылила из кастрюльки.
- Лето, жара под 40. Зашла в автобус, сесть некуда. Повисла на поручне над мужчиной в белой рубашке и черных брючках. Он делает вид, что спит. Я утираю пот белым платочком, и тут роняю его прямо мужику на колени. Только тянусь за платком, и тут мужик вдруг глаза открывает и видит что-то белое на своих штанах. Начинает судорожно копошиться, думая, что это ширинка расстегнута и торчит рубашка. Все, кто висел со мной рядом на поручне, начинают улыбаться. Он вскакивает и выбегает на первой же остановке вместе с моим платочком. Короче, он убежал, я села и ехала уже сидя. Платочек, конечно, жалко было, но мужик сделал мой день тогда.
«После дождя»
- Лето, лагерь, мне 12. Все отряды собрали на главной площади, чтобы открыть смену. Уж не знаю, каким образом, но из другого отряда выбрали пацана, которого назвали «Король лагеря». Ему было 14. И вот он выходит в центр, а мне сносит башню. Я влюбилась в него с первого взгляда. Карие глаза, красивая улыбка, прическа как у Билана.
Целую смену я глазела на него. Видела, как он встречается с девушкой из своего отряда. Это была девочка невероятной красоты — высокая, с длинными волосами, стройная. Я понимала, что меня на ее фоне даже не заметят. Смена подходила к концу, а я набиралась смелости.
Однажды я написала записку, в которой выразила свои чувства. Приложила зачем-то свое фото и написала номер телефона. План был такой: в пересменку моя подруга отдаст ему записку, а он уже сам решит, что с этим делать. В пересменку он должен был уехать домой, поэтому мне было бы не так страшно.
И вот наступает прощальная дискотека первой смены. Мы с подругой сидим в клубе, не танцуем, просто слушаем музыку и смотрим на остальных. Наступает медляк, нас никто не приглашает. Рядом со мной стоял свободный стул. В какой-то момент тот самый пацан подходит и садится на него. А записку-то ему еще не отдавали. Он увидел мой телефон — модную «раскладушку», попросил посмотреть. Я дала ему в руки телефон, но не следила за тем, что конкретно он делает. Он вернул мне телефон, еще что-то сказал и ушел. На следующий день моя подруга передала записку этому парню, и он уехал. Весь день я очень нервничала.
И тут звонок на телефон. На экране высвечивается его имя. От волнения я не сразу поняла, что он еще в клубе сделал звонок на свой телефон и записал себя в мою телефонную книгу. В тот день он сказал, что я ему нравлюсь. Мы общались еще несколько месяцев. В силу возраста отношения не сложились. Прошло 19 лет, но более романтичной истории у меня до сих пор не было.
А вот и еще несколько наших подборок, наполненных духом лета: