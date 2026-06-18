18 гостиниц, в которых зацепил не только завтрак или вид на море

В каждом новом путешествии всегда есть яркая частичка непредсказуемости. Переступая порог отеля, мы никогда не знаем, что нас ждет: согревающая забота горничных, забавные инженерные решения или даже говорящий попугай. Эти фото и истории не лишена юмора и иронии, поэтому приготовьтесь улыбаться и удивляться вместе с нами.