18 гостиниц, в которых зацепил не только завтрак или вид на море
Интересное
18.06.2026
В каждом новом путешествии всегда есть яркая частичка непредсказуемости. Переступая порог отеля, мы никогда не знаем, что нас ждет: согревающая забота горничных, забавные инженерные решения или даже говорящий попугай. Эти фото и истории не лишена юмора и иронии, поэтому приготовьтесь улыбаться и удивляться вместе с нами.
«Только сейчас до меня дошло: в китайском отеле выдают тонкую пластиковую пленку, которую нужно стелить в ванну, чтобы не соприкасаться с ней телом»
- Отдыхали с подругой во Вьетнаме. Я по глупости оставила деньги на тумбочке, а горничная приняла их за чаевые. Администратор пообещал уладить вопрос. Приходим вечером с экскурсии в номер, он весь усыпан лепестками роз, а на кровати растянулась гигантская скульптура лебедя из полотенец. В общем, деньги нам не вернули, но комплиментами из фруктовых корзинок и десертов угощали каждый день.
ADME
- Я в отеле оставила сейф открытым. Утром ушла на завтрак и сразу на море. Покупались до обеда, пообедали. Подхожу к номеру, а у меня там начальник секьюрити, менеджер, начальник хаускипинга — короче, все, кто свободен. Захожу — сидят под камеру, считают мои деньги. Карточки, паспорта разложили. Уборщик увидел меня и тут же: «Мадаааам!» Они сходу: «Почему вы сейф не закрыли?! Пересчитайте деньги».
_bbb_bee
«Отель, в котором я остановился, находится прямо у поля для гольфа. И у меня разбито окно»
А владельцы отеля, зная про поле для гольфа, не додумались небьющиеся окна поставить?
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- Отдыхали в мае в Дананге, оставила на комоде деньги — забыла, убегали на экскурсию. Приехали — денег нет. Номер убран. Через 15 минут стучится администратор, в руках на подносе наши деньги. Я была приятно удивлена и передали клинингу за честность небольшой презент. Уходя, администратор еще раз десять поблагодарила. Очень люблю эту страну и их людей.
aisyartai
- Читал о курорте в Таиланде. Нашел забавный отзыв: «Кратко об экскурсионных бюро, которые расположены рядом с гостиницей. Если от гостиницы пойти налево и пройти около ста метров, то там расположено турбюро. В этом турбюро обычно сидит девушка Настя или ее босс Канг. Передавайте им привет, они мне устроили самую лучшую экскурсию по местным заведениям, после чего я нашел себе жену! Теперь живу на Пхукете!»
«Кажется, в моей ванной в отеле поселились русалки — хвостом постукивают»
- На протяжении этого года я работаю администратором в отеле. У нас есть услуга «Организация свидания», которую заказывают практически так же часто, как завтрак в номер. Когда заказывают девушки — это одно, но каждый раз, когда это делают парни, я прям таю от умиления. Они все прописывают: свои идеи и пожелания, по сто раз уточняют, нормально ли будет и понравилось бы нам, если бы мы были на месте девушки. Затем интересуются нашим мнением относительно цветов или воздушных шариков. Еще обязательно пару раз напомнят, что девушка ни в коем случае не должна о запланированном догадаться или узнать. Короче, общаться с мужчинами, которые готовят подарок своей возлюбленной, — это одна радость. Почаще бы так.
- В январе меня и еще двух коллег отправили в командировку в столицу на месяц, и знаете, что я хочу сказать? Так я не отдыхала еще ни в одном отпуске! Гостиница у нас была с видом на ипподром. Утром нас ждал шикарный шведский стол с вкуснейшими сырниками, а вечером — море вкуснейших блюд. Каждый день — чистая, заправленная постель. Вещи гладились тоже не мною. Между рабочими делами мы успевали побывать на катке, в музеях, на выставке. Мы несколько раз гуляли пешком до центра. Жизнь в этот месяц была настолько насыщенной и интересной, что домой я вернулась в прекрасном настроении, полна сил и энергии! А некоторые еще отказывались от этой командировки: мол, месяц в чужом городе. А я бы так ездила хоть по три раза в год!
«В моем номере есть штука для телефона, которая усиливает звук через такой вот рупор»
- Когда-то давно встречалась с парнем из Польши: познакомились на отдыхе, ездили друг к другу в гости, посетили много стран. В тот раз мы встречались в Риге. Оба должны были добраться на международных автобусах, но мой приезжал рано утром, его должен был прибыть в полдень. Приезжаю на автовокзал, беру такси и еду в свой отель где-то к 8 утра. На ресепшен уточняю, вдруг возможен ранний заезд, — получив отрицательный ответ, сажусь в холле на диван и пишу сообщение своему парню. Оказывается, его автобус еще не пришел из Германии, и вообще непонятно, придет ли он, а альтернатив он пока найти не может. В этот момент мне становится очень грустно, что я зачем-то приехала в Ригу, где проведу выходные совершенно одна, и вообще я в ночном автобусе не выспалась, и голова болит. И я начинаю плакать — негромко, но, видимо, очень жалобно, так как ко мне подходит администратор и говорит: «Только не плачьте, сейчас ваш номер будет готов». И правда, минут через 10 мне принесли ключи. Не знаю, можно ли рекомендовать такой способ бесплатного раннего заселения, но один раз у меня получилось.
- Остановился в отеле. На завтраке официант случайно роняет оладушек прямо на мой пиджак — вышло огромное жирное пятно. Парень извинился и унес вещь в химчистку. «Хороший сервис», — подумал я. Вечером пиджак вернули. Но я даже не подозревал, что когда я буду выезжать из отеля, эту самую химчистку просто включат мне в итоговую стоимость проживания. Платить не стал.
«Мой письменный стол в отеле — с выдвижным ящиком»
- Решили с мужем сделать себе на выходных мини-отпуск и в пятницу после работы отправились в другой город. Приехали, пошли заселяться в гостиницу. Сразу привлек внимание попугай ара — никогда их вживую вольно гуляющими не видела, а тут ходит такой гордый, на ноге цепочка белая со стразами, модный, короче. Нам с мужем дали бланки заполнить, мы сели около ресепшена за столик, сидим, заполняем, а ара все ходит около нас и смотрит то на меня, то на мужа. Потом подходит к моим ногам, смотрит на меня так внимательно и выдает: «Пойдем?» Я думала, мне послышалось. Но, судя по смеющемуся персоналу и смеху моего мужа, я все услышала верно. Вот это я понимаю попугай!
- Я заплатил около 300 долларов за ночь в шикарном отеле, куда приехал летом на рабочую конференцию. Меня заселили в номер с кухней, гостиной и кучей дверей. Там было примерно четыре закрытые двери. Я подхожу открыть одну — заперто. Следующая — тоже заперта. Все заперты. И тут я понимаю, что в номере нет кровати. Даже дивана-кровати. Просто обычный диван. Они буквально заселили меня в номер, где не было кровати! Это была просто смежная гостиная для других гостиничных номеров. При этом я проверил бронь — там было четко указано, что номер с кроватью. Я чувствовал себя как в «Сумеречной зоне», когда спустился на ресепшен и спросил, где моя кровать, а они вообще не увидели в этом проблемы. У меня ушло почти три часа, чтобы во всем разобраться, пока я доказывал им, что за отель платят ради кровати.
«Образец тонкой инженерной мысли в ванной одного восточноевропейского отеля»
- Недавно ездил по работе в другой город. При заселении в отель меня спросили, цель визита — отдых или работа. Я ответил, что работа. И после этого каждый вечер, когда я возвращался, горничные оставляли под прикроватной лампой распечатанную записку. Там были простые фразы в духе: «После работы мы любим бывать в...» — и дальше название какого-нибудь классного места неподалеку или блюда, которое стоит попробовать. Это оказалось на удивление круто: у меня реально появилась мотивация выйти погулять и посмотреть город, вместо того чтобы просто валяться в кровати и заказывать доставку еды в номер.
- Отель в Бангкоке. Он запомнился мне в первую очередь своим невероятным вниманием к деталям. В первый день в номере стояла тарелка с фруктами, но я съела только питахайю. На второй день на тарелке лежали уже одни питахайи. В первый день на завтрак я заказала арбузный сок. На второй день, когда я села за стол, арбузный сок уже ждал меня.
А вы сталкивались с неожиданностями в отелях и гостиницах? Делитесь фото и историями. Мы все прочитаем с удовольствием!
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